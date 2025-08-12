В Самаре в Музее-галерее «Заварка» состоится лекция из цикла «Архитектура в кадре»

123

В субботу, 16 августа, в 16.00 в Музее-галерее «Заварка» состоится лекция из цикла «Архитектура в кадре» (12+). Ее тема – «Архитектурные пейзажи в зеркале документального кино» (12+). Лекцию прочитает исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник Музея Эльдара Рязанова Олег Горяинов.

Актуальным вопросом в области визуальных искусств остается изучение взаимосвязи между архитектурными пространствами и эмоциональными состояниями зрителя. Как правильно и чутко рассказать о городе и его искусственном ландшафте? Что значит снять фильм о великом, но странном архитекторе? Может ли город сам рассказать свою историю? Наконец, как меняется представление о пейзажах в постиндустриальном обществе?

«Ответы на эти и аналогичные вопросы можно искать в исследованиях современных антропологов, социологов и политических теоретиков. Но не менее поучительными могут оказаться опыты в документальном кино» – объясняет Олег Горяинов.

На встрече речь пойдет о документальных работах, предметом которых являются города, легендарные здания и пространства, населенные не только человеческими объектами. Посетители увидят эпизоды из кинокартин известных документалистов – Хайнца Эмигхольца, Харуна Фароки и Дженнифера Бейчуэла. Лекция будет построена на фильмах «Дома Шиндлера» (2007, 16+) «Кадры тюрьмы» (2001, 16+) и «Индустриальные пейзажи» (2006, 18+).

Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cOeOLh