24% самарцев согласятся на выполнение поручений вне своих обязанностей только за доплату
Билайн увеличивает емкость сети более чем в 2 раза в Самарской области
На Аляске оползень вызвал цунами накануне встречи Трампа и Путина
Самарец обвиняется в краже золотого браслета с руки жителя Москвы
Жительница Приволжского района оформляла потребительские займы на физических лиц с использованием чужих паспортных данных
Сызранец устроил бизнес на контрафактном шампуне
В Самарской области в августе утонули 4 человека
Полиция России по Самарской области предупреждает об ответственности для лиц, участвующих в незаконных финансовых операциях
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» состоится лекция из цикла «Архитектура в кадре»

12 августа 2025 09:54
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» состоится лекция из цикла «Архитектура в кадре»

В субботу, 16 августа, в 16.00 в Музее-галерее «Заварка» состоится лекция из цикла «Архитектура в кадре» (12+). Ее тема – «Архитектурные пейзажи в зеркале документального кино» (12+). Лекцию прочитает исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник Музея Эльдара Рязанова Олег Горяинов.
Актуальным вопросом в области визуальных искусств остается изучение взаимосвязи между архитектурными пространствами и эмоциональными состояниями зрителя. Как правильно и чутко рассказать о городе и его искусственном ландшафте? Что значит снять фильм о великом, но странном архитекторе? Может ли город сам рассказать свою историю? Наконец, как меняется представление о пейзажах в постиндустриальном обществе?
«Ответы на эти и аналогичные вопросы можно искать в исследованиях современных антропологов, социологов и политических теоретиков. Но не менее поучительными могут оказаться опыты в документальном кино» – объясняет Олег Горяинов.
На встрече речь пойдет о документальных работах, предметом которых являются города, легендарные здания и пространства, населенные не только человеческими объектами. Посетители увидят эпизоды из кинокартин известных документалистов – Хайнца Эмигхольца, Харуна Фароки и Дженнифера Бейчуэла. Лекция будет построена на фильмах «Дома Шиндлера» (2007, 16+) «Кадры тюрьмы» (2001, 16+) и «Индустриальные пейзажи» (2006, 18+).
Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cOeOLh

В центре внимания
Иван Носков: «Перед дорожными службами и подрядчиками стоит задача подготовить город к началу учебного года»
12 августа 2025  11:07
Иван Носков: «Перед дорожными службами и подрядчиками стоит задача подготовить город к началу учебного года»
112
12 августа 2025  10:56
В Самарской области во второй раз прошел слёт многодетных семей
67
Вячеслав Федорищев поздравил летчиков Самарской области с праздником Военно-воздушных сил
12 августа 2025  10:38
Вячеслав Федорищев поздравил летчиков Самарской области с праздником Военно-воздушных сил
113
12 августа в Самарской области обещают сильный дождь
12 августа 2025  09:19
12 августа в Самарской области обещают сильный дождь
126
Основной акцент оперативного совещания был направлен на обращения граждан. Традиционно этому вопросу уделяется большое внимание.
11 августа 2025  22:26
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание: обращения граждан, инвестклимат, итоги работы в Кинель-Черкасском районе
842
