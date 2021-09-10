Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области заботливый чиновник фиктивно трудоустроил родственника
В Самарской области заботливый чиновник фиктивно трудоустроил родственника
Ракета-носитель с самарскими двигателями вывела на орбиту спутники в интересах Министерства обороны России
Ракета-носитель с самарскими двигателями вывела на орбиту спутники в интересах Министерства обороны России
В Тольятти иномарка врезалась в другую, а после в дерево
В Тольятти иномарка врезалась в другую, а после в дерево
Самарский продукт помогает бизнесу развиваться
«Самарский продукт» помогает бизнесу развиваться
Так, в Железнодорожном районе в преддверии Дня города состоялось праздничное открытие дворовой территории
Так, в Железнодорожном районе в преддверии Дня города состоялось праздничное открытие дворовой территории
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обсудила с Министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым вопросы воспитания
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обсудила с Министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым вопросы воспитания
Художник Покрас Лампас показал часть новой работы в Самаре
Художник Покрас Лампас показал часть новой работы в Самаре
Женщины относятся к разводу проще, чем мужчины
Женщины относятся к разводу проще, чем мужчины
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.13
-0.31
EUR 86.47
-0.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Опубликована полная программа книжного фестиваля в Самаре
В Самаре открыли уникальный объект – первую в России ретро – почту
В Самарской филармонии пройдет Юбилейный вечер к 80-летию Самарской организации Союза композиторов России
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Опубликована полная программа книжного фестиваля в Самаре

10 сентября 2021 12:53
112
Опубликована полная программа книжного фестиваля в Самаре

В старейшем парке Самары в субботу 11 сентября пройдет масштабный книжный фестиваль «Время читать: Волжский текст». Площадки в Струковском саду будут работать с 11:00 до 20:00. Вход свободный, 0+

Пришедших ждет большая развлекательная программа для взрослых и детей: лекции и мастер-классы, книжная ярмарка с ценами от издательств, встречи со знаменитыми литераторами, поэтический слэм, выступления музыкантов и т.д.

На одной из площадок вечером выступит известная певица Ольга Арефьева, также на фестиваль приедут писатель и драматург Денис Драгунский, поэт и эссеист Дмитрий Воденников, писатель и поэт Вадим Месяц, драматург Андрей Рубанов, писатель и издатель Александр Геласимов и др., пишет Самру.ру

0+

ПЛОЩАДКА "ВСТРЕЧИ С ПИСАТЕЛЯМИ"

 

  • 12.00 Мастер-класс Дениса Либстера «Секреты сочинительства для детей и взрослых»
  • 13.00 Презентация книги Юрия Орлицкого «Стихосложение новейшей русской поэзии»
  • 14.00 Творческая встреча с Андреем Геласимовым
  • 15.00 Творческая встреча с Андреем Рубановым
  • 16.00 Творческая встреча с Ольгой Арефьевой
  • 17.00 Творческая встреча с Дмитрием Воденниковым
  • 18.00 Мастер-класс «Искусство новеллы» от писателя Дениса Драгунского
  • 19.00 Творческая встреча с Вадимом Месяцем
  •  

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА "ВОЛЖСКИЙ ТЕКСТ"

 

  • 11.30 Дискуссия: Какие смыслы создает большая река? Модератор: Татьяна Новоселова
  • 13.00 Встреча с Денисом Осокиным
  • 14.00 Встреча с Андреем Олехом
  • 15.00 Дискуссия: «Региональная литература" или "литература региона": как думать и говорить о нестоличной литературе в 21 веке?» Модератор: Евгения Вежлян
  • 16.30 Дискуссия: «Мода на Сказку: как фольклор стал влиять на современную культуру?» Модератор: Алеся Атрощенко
  • 18.00 Презентация романа-сериала “Кожа” и сборника "Домовая любовь" Евгении Некрасовой
  • 19.00 Женский поэтический текст: Оксана Васякина, Катя Сим, Светлана Бубнова и другие.

 

ЛЕКТОРИЙ "САМАРСКИЙ ТЕКСТ"

 

  • 11.00 Круглый стол «Вопросы интеллектуальной собственности». Спикеры: Роман Захаров, Исмаил Салпагаров, Татьяна Чертыковцева
  • 13.00 Лекция Зои Кобозевой «Мещанское сословие Самары в пространстве власти и повседневности»
  • 14.00 Дискуссия «Культурный код региона: формирование и особенности» Спикеры: Виктор Долонько, Сергей Лейбград
  • 15.00 Лекция Георгия Квантришвили «"РУССКИЕ СТИХИ" vs ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ»
  • 16.00 Презентация монографии «Реки огненные Артема Веселого. Проблемы изучения биографии и творчества» (Самара, 2021). Участники-авторы монографии: Сергей Голубков, Михаил Ерёмин, Михаил Перепелкин, Константин Поздняков, Николай Рымарь, Лариса Тютелова.
  • 17.00 Лекция колумниста Ромы Ежевичкина «От глиняных табличек до электронных библиотек»
  • 18.00 Лекция популяризатора палеонтологии Александра Елисеева «Это что за ДИНОДОН? Палеонтология в книгах для детей и не только»
  • 19.00 Лекция философа Дмитрия Андрамонова «Истина где-то рядом: конспирологический миф в современной культуре»
  •  

ПЛОЩАДКА САМАРСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО МУЗЕЯ

 

  • 11:00 – 20:00 Выставка «Дневники»
  • 11:00 – 20:00 Интерактивная игра-опрос «Ностальгическая анкета»
  • 13:00 – Мастер-класс по каллиграфии
  • 14:00 – Поэтическое выступление «Есенин. Хулиганская лирика». Читает Денис Евневич
  • 15:30 – Мастер-класс по созданию Девичьего альбома
  • 16:30 – Мастер-класс по шифрованию любовных посланий
  • 17:30 – Мастер-класс по созданию зина
  • 19:00 – Театральная читка дневниковых записей

 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Сцена «Джаз»

  • 12.00 Marvisla Trio (Самара)
  • 13:20 Intro (Самара)
  • 14:40 Black Coffee (Самара)
  • 16:00 Porters (Самара)
  • 17:30 Argentum Jazz (Пенза)
  • 19.00 Самарский джазовый оркестр (Самара)

Сцена «Арт-рок»

12:00 Тушь (Самара)

13:20 Bamma Gamma (Самара)

14:40 Екатерина Гопенко (Москва)

16:00 Гаврош (Самара)

17:20 Дайте Грэмми (Самара)

18:40 Ольга Арефьева (Москва)

 

КНИЖНАЯ ЯРМАРКА

 

  • Книготорговая сеть «Метида» (г. Самара)
  • Издательство «Детская литература» (г. Москва)
  • Детский книжный магазин «Сова» (г. Самара)
  • Издательский дом «Агни» (г. Самара)
  • Издательство «Орион» (г. Саратов)
  • Издательство «Розовый жираф» (г. Москва)
  • Издательство «Гнозис» (г. Москва)
  • Библиотека при храме в честь святых Кирилла и Мефодия (г. Самара)
  • Издательство «Русское эхо» (г. Самара)
  • Издательство «Городец» (г. Москва)
  • Издательство «Молодая мама» (г. Санкт-Петербург)
  • Издательский Дом «Бахрах-М» (г. Самара)
  • Издательство «Самокат» (г. Москва)
  • Музей современного искусства «Гараж» (г. Москва)
  • Издательство «Лайвбук» (г. Москва)

 

МАСТЕР-ХОЛЛ

 

  • 11.00-20.00 Мастер-классы по исторической каллиграфии от Библиотеки при храме в честь святых Кирилла и Мефодия
  • 11.00-16.00 Интерактивные площадки муниципальных библиотек
  • 12.00-13.00 Мастер-классы от издательства «Розовый жираф»
  • 12.00- 14.00 Финал Областного конкурса скоростного чтения «Книжное ГТО»
  • 13.00-14.00 Презентация издательского проекта «Библиотеки Тольятти – детям»
  • 14.00-15.00 Мастер-класс «Книжная полка современного подростка» от издательства «Детская литература»
  • 16.00-18.00 Мастер-класс «Школа живописи» от Издательства «Агни»
  • 16.00-20.00 Интерактивные площадки Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина (г. Новокуйбышевск), Детских библиотек Самары, Самарской областной библиотеки для слепых, Самарской публичной библиотеки совместно с книготорговой фирмой «Метида», Самарской областной библиотеки для молодежи

 

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА (САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА)

 

  • 11.00-20.00 Детский культурный ретрит «Пространство детских открытий»
  • 17.00 – Творческая встреча с Денисом Драгунским «Денискины рассказы. О том, как всё было на самом деле»

 

ЛЕТНЯЯ СЦЕНА

 

  • 12.00 Спектакль-тренинг «Время пик» по стихотворениям Юрия Левитанского Самарского областного училища культуры и искусств
  • 13.00 Литературная площадка Самарского университета «Иные волны – иные берега»
  • 14.00 Презентация-мастер-класс «Обыкновенная магия по книге «Девочки- колдуньи» писательницы Надежды Беленькой (Издательство «Самокат»)
  • 15.00 Книжный обзор «Лучшие книжные новинки полугодия для уютного вечера». Ведущая: блогер Ольга Кочеткова (Книжный магазин «Читай-Город»)
  • 16.30 Поэтический СЛЭМ. Ведущий: Валентин Воробьев
  • 19.00 Спектакль «Театр горожан. Волжане». Режиссер: Никита Бетехтин. Драматург: Сергей Давыдов.
Теги: В центре внимания книжный фестиваль Мероприятия Новости Тольятти Струковский сад фестиваль

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Это первое в стране работающее отделение почтовой связи, стилизованное под эпоху дореволюционной России.
09 сентября 2021, 20:16
В Самаре открыли уникальный объект – первую в России ретро – почту
Это первое в стране работающее отделение почтовой связи, стилизованное под эпоху дореволюционной России. Общество
584
На две недели Самарская область станет центром мировой музыкальной культуры
09 сентября 2021, 11:27
На две недели Самарская область станет центром мировой музыкальной культуры
В Самарском академическом театре оперы и балета состоится открытие грандиозного музыкально-театрального фестиваля «Шостакович ХХ век». Культура
421
Фестиваль NAUKA 0+ приглашает самарцев в Ботанический сад
08 сентября 2021, 11:48
Фестиваль "NAUKA 0+" приглашает самарцев в Ботанический сад
Фестивальные площадки работают в пятницу 10 сентября с 10:00 до 17:00 и в субботу 11 сентября с 10:00 до 15:00. Общество
758
В центре внимания
Самарский продукт помогает бизнесу развиваться
10 сентября 2021  13:38
«Самарский продукт» помогает бизнесу развиваться
44
Опубликована полная программа книжного фестиваля в Самаре
10 сентября 2021  12:53
Опубликована полная программа книжного фестиваля в Самаре
108
В Самаре ограничение движения транспорта по улице Агибалова продлено
10 сентября 2021  11:19
В Самаре ограничение движения транспорта по улице Агибалова продлено
131
Новый Дворец Спорта в Самаре достроили
10 сентября 2021  09:54
Новый Дворец Спорта в Самаре достроили
163
Это первое в стране работающее отделение почтовой связи, стилизованное под эпоху дореволюционной России.
9 сентября 2021  20:16
В Самаре открыли уникальный объект – первую в России ретро – почту
590
Весь список