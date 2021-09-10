Опубликована полная программа книжного фестиваля в Самаре

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В старейшем парке Самары в субботу 11 сентября пройдет масштабный книжный фестиваль «Время читать: Волжский текст». Площадки в Струковском саду будут работать с 11:00 до 20:00. Вход свободный, 0+

Пришедших ждет большая развлекательная программа для взрослых и детей: лекции и мастер-классы, книжная ярмарка с ценами от издательств, встречи со знаменитыми литераторами, поэтический слэм, выступления музыкантов и т.д.

На одной из площадок вечером выступит известная певица Ольга Арефьева, также на фестиваль приедут писатель и драматург Денис Драгунский, поэт и эссеист Дмитрий Воденников, писатель и поэт Вадим Месяц, драматург Андрей Рубанов, писатель и издатель Александр Геласимов и др., пишет Самру.ру

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ПЛОЩАДКА "ВСТРЕЧИ С ПИСАТЕЛЯМИ"

12.00 Мастер-класс Дениса Либстера «Секреты сочинительства для детей и взрослых»

13.00 Презентация книги Юрия Орлицкого «Стихосложение новейшей русской поэзии»

14.00 Творческая встреча с Андреем Геласимовым

15.00 Творческая встреча с Андреем Рубановым

16.00 Творческая встреча с Ольгой Арефьевой

17.00 Творческая встреча с Дмитрием Воденниковым

18.00 Мастер-класс «Искусство новеллы» от писателя Дениса Драгунского

19.00 Творческая встреча с Вадимом Месяцем



ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА "ВОЛЖСКИЙ ТЕКСТ"

11.30 Дискуссия: Какие смыслы создает большая река? Модератор: Татьяна Новоселова

13.00 Встреча с Денисом Осокиным

14.00 Встреча с Андреем Олехом

15.00 Дискуссия: «Региональная литература" или "литература региона": как думать и говорить о нестоличной литературе в 21 веке?» Модератор: Евгения Вежлян

16.30 Дискуссия: «Мода на Сказку: как фольклор стал влиять на современную культуру?» Модератор: Алеся Атрощенко

18.00 Презентация романа-сериала “Кожа” и сборника "Домовая любовь" Евгении Некрасовой

19.00 Женский поэтический текст: Оксана Васякина, Катя Сим, Светлана Бубнова и другие.

ЛЕКТОРИЙ "САМАРСКИЙ ТЕКСТ"

11.00 Круглый стол «Вопросы интеллектуальной собственности». Спикеры: Роман Захаров, Исмаил Салпагаров, Татьяна Чертыковцева

13.00 Лекция Зои Кобозевой «Мещанское сословие Самары в пространстве власти и повседневности»

14.00 Дискуссия «Культурный код региона: формирование и особенности» Спикеры: Виктор Долонько, Сергей Лейбград

15.00 Лекция Георгия Квантришвили «"РУССКИЕ СТИХИ" vs ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ»

16.00 Презентация монографии «Реки огненные Артема Веселого. Проблемы изучения биографии и творчества» (Самара, 2021). Участники-авторы монографии: Сергей Голубков, Михаил Ерёмин, Михаил Перепелкин, Константин Поздняков, Николай Рымарь, Лариса Тютелова.

17.00 Лекция колумниста Ромы Ежевичкина «От глиняных табличек до электронных библиотек»

18.00 Лекция популяризатора палеонтологии Александра Елисеева «Это что за ДИНОДОН? Палеонтология в книгах для детей и не только»

19.00 Лекция философа Дмитрия Андрамонова «Истина где-то рядом: конспирологический миф в современной культуре»



ПЛОЩАДКА САМАРСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО МУЗЕЯ

11:00 – 20:00 Выставка «Дневники»

11:00 – 20:00 Интерактивная игра-опрос «Ностальгическая анкета»

13:00 – Мастер-класс по каллиграфии

14:00 – Поэтическое выступление «Есенин. Хулиганская лирика». Читает Денис Евневич

15:30 – Мастер-класс по созданию Девичьего альбома

16:30 – Мастер-класс по шифрованию любовных посланий

17:30 – Мастер-класс по созданию зина

19:00 – Театральная читка дневниковых записей

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Сцена «Джаз»

12.00 Marvisla Trio (Самара)

13:20 Intro (Самара)

14:40 Black Coffee (Самара)

16:00 Porters (Самара)

17:30 Argentum Jazz (Пенза)

19.00 Самарский джазовый оркестр (Самара)

Сцена «Арт-рок»

12:00 Тушь (Самара)

13:20 Bamma Gamma (Самара)

14:40 Екатерина Гопенко (Москва)

16:00 Гаврош (Самара)

17:20 Дайте Грэмми (Самара)

18:40 Ольга Арефьева (Москва)

КНИЖНАЯ ЯРМАРКА

Книготорговая сеть «Метида» (г. Самара)

Издательство «Детская литература» (г. Москва)

Детский книжный магазин «Сова» (г. Самара)

Издательский дом «Агни» (г. Самара)

Издательство «Орион» (г. Саратов)

Издательство «Розовый жираф» (г. Москва)

Издательство «Гнозис» (г. Москва)

Библиотека при храме в честь святых Кирилла и Мефодия (г. Самара)

Издательство «Русское эхо» (г. Самара)

Издательство «Городец» (г. Москва)

Издательство «Молодая мама» (г. Санкт-Петербург)

Издательский Дом «Бахрах-М» (г. Самара)

Издательство «Самокат» (г. Москва)

Музей современного искусства «Гараж» (г. Москва)

Издательство «Лайвбук» (г. Москва)

МАСТЕР-ХОЛЛ

11.00-20.00 Мастер-классы по исторической каллиграфии от Библиотеки при храме в честь святых Кирилла и Мефодия

11.00-16.00 Интерактивные площадки муниципальных библиотек

12.00-13.00 Мастер-классы от издательства «Розовый жираф»

12.00- 14.00 Финал Областного конкурса скоростного чтения «Книжное ГТО»

13.00-14.00 Презентация издательского проекта «Библиотеки Тольятти – детям»

14.00-15.00 Мастер-класс «Книжная полка современного подростка» от издательства «Детская литература»

16.00-18.00 Мастер-класс «Школа живописи» от Издательства «Агни»

16.00-20.00 Интерактивные площадки Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина (г. Новокуйбышевск), Детских библиотек Самары, Самарской областной библиотеки для слепых, Самарской публичной библиотеки совместно с книготорговой фирмой «Метида», Самарской областной библиотеки для молодежи

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА (САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА)

11.00-20.00 Детский культурный ретрит «Пространство детских открытий»

17.00 – Творческая встреча с Денисом Драгунским «Денискины рассказы. О том, как всё было на самом деле»

ЛЕТНЯЯ СЦЕНА