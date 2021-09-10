Опубликована полная программа книжного фестиваля в Самаре

В старейшем парке Самары в субботу 11 сентября пройдет масштабный книжный фестиваль «Время читать: Волжский текст». Площадки в Струковском саду будут работать с 11:00 до 20:00. Вход свободный, 0+
Пришедших ждет большая развлекательная программа для взрослых и детей: лекции и мастер-классы, книжная ярмарка с ценами от издательств, встречи со знаменитыми литераторами, поэтический слэм, выступления музыкантов и т.д.
На одной из площадок вечером выступит известная певица Ольга Арефьева, также на фестиваль приедут писатель и драматург Денис Драгунский, поэт и эссеист Дмитрий Воденников, писатель и поэт Вадим Месяц, драматург Андрей Рубанов, писатель и издатель Александр Геласимов и др., пишет Самру.ру
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ПЛОЩАДКА "ВСТРЕЧИ С ПИСАТЕЛЯМИ"
- 12.00 Мастер-класс Дениса Либстера «Секреты сочинительства для детей и взрослых»
- 13.00 Презентация книги Юрия Орлицкого «Стихосложение новейшей русской поэзии»
- 14.00 Творческая встреча с Андреем Геласимовым
- 15.00 Творческая встреча с Андреем Рубановым
- 16.00 Творческая встреча с Ольгой Арефьевой
- 17.00 Творческая встреча с Дмитрием Воденниковым
- 18.00 Мастер-класс «Искусство новеллы» от писателя Дениса Драгунского
- 19.00 Творческая встреча с Вадимом Месяцем
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ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА "ВОЛЖСКИЙ ТЕКСТ"
- 11.30 Дискуссия: Какие смыслы создает большая река? Модератор: Татьяна Новоселова
- 13.00 Встреча с Денисом Осокиным
- 14.00 Встреча с Андреем Олехом
- 15.00 Дискуссия: «Региональная литература" или "литература региона": как думать и говорить о нестоличной литературе в 21 веке?» Модератор: Евгения Вежлян
- 16.30 Дискуссия: «Мода на Сказку: как фольклор стал влиять на современную культуру?» Модератор: Алеся Атрощенко
- 18.00 Презентация романа-сериала “Кожа” и сборника "Домовая любовь" Евгении Некрасовой
- 19.00 Женский поэтический текст: Оксана Васякина, Катя Сим, Светлана Бубнова и другие.
ЛЕКТОРИЙ "САМАРСКИЙ ТЕКСТ"
- 11.00 Круглый стол «Вопросы интеллектуальной собственности». Спикеры: Роман Захаров, Исмаил Салпагаров, Татьяна Чертыковцева
- 13.00 Лекция Зои Кобозевой «Мещанское сословие Самары в пространстве власти и повседневности»
- 14.00 Дискуссия «Культурный код региона: формирование и особенности» Спикеры: Виктор Долонько, Сергей Лейбград
- 15.00 Лекция Георгия Квантришвили «"РУССКИЕ СТИХИ" vs ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ»
- 16.00 Презентация монографии «Реки огненные Артема Веселого. Проблемы изучения биографии и творчества» (Самара, 2021). Участники-авторы монографии: Сергей Голубков, Михаил Ерёмин, Михаил Перепелкин, Константин Поздняков, Николай Рымарь, Лариса Тютелова.
- 17.00 Лекция колумниста Ромы Ежевичкина «От глиняных табличек до электронных библиотек»
- 18.00 Лекция популяризатора палеонтологии Александра Елисеева «Это что за ДИНОДОН? Палеонтология в книгах для детей и не только»
- 19.00 Лекция философа Дмитрия Андрамонова «Истина где-то рядом: конспирологический миф в современной культуре»
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ПЛОЩАДКА САМАРСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО МУЗЕЯ
- 11:00 – 20:00 Выставка «Дневники»
- 11:00 – 20:00 Интерактивная игра-опрос «Ностальгическая анкета»
- 13:00 – Мастер-класс по каллиграфии
- 14:00 – Поэтическое выступление «Есенин. Хулиганская лирика». Читает Денис Евневич
- 15:30 – Мастер-класс по созданию Девичьего альбома
- 16:30 – Мастер-класс по шифрованию любовных посланий
- 17:30 – Мастер-класс по созданию зина
- 19:00 – Театральная читка дневниковых записей
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ
Сцена «Джаз»
- 12.00 Marvisla Trio (Самара)
- 13:20 Intro (Самара)
- 14:40 Black Coffee (Самара)
- 16:00 Porters (Самара)
- 17:30 Argentum Jazz (Пенза)
- 19.00 Самарский джазовый оркестр (Самара)
Сцена «Арт-рок»
12:00 Тушь (Самара)
13:20 Bamma Gamma (Самара)
14:40 Екатерина Гопенко (Москва)
16:00 Гаврош (Самара)
17:20 Дайте Грэмми (Самара)
18:40 Ольга Арефьева (Москва)
КНИЖНАЯ ЯРМАРКА
- Книготорговая сеть «Метида» (г. Самара)
- Издательство «Детская литература» (г. Москва)
- Детский книжный магазин «Сова» (г. Самара)
- Издательский дом «Агни» (г. Самара)
- Издательство «Орион» (г. Саратов)
- Издательство «Розовый жираф» (г. Москва)
- Издательство «Гнозис» (г. Москва)
- Библиотека при храме в честь святых Кирилла и Мефодия (г. Самара)
- Издательство «Русское эхо» (г. Самара)
- Издательство «Городец» (г. Москва)
- Издательство «Молодая мама» (г. Санкт-Петербург)
- Издательский Дом «Бахрах-М» (г. Самара)
- Издательство «Самокат» (г. Москва)
- Музей современного искусства «Гараж» (г. Москва)
- Издательство «Лайвбук» (г. Москва)
МАСТЕР-ХОЛЛ
- 11.00-20.00 Мастер-классы по исторической каллиграфии от Библиотеки при храме в честь святых Кирилла и Мефодия
- 11.00-16.00 Интерактивные площадки муниципальных библиотек
- 12.00-13.00 Мастер-классы от издательства «Розовый жираф»
- 12.00- 14.00 Финал Областного конкурса скоростного чтения «Книжное ГТО»
- 13.00-14.00 Презентация издательского проекта «Библиотеки Тольятти – детям»
- 14.00-15.00 Мастер-класс «Книжная полка современного подростка» от издательства «Детская литература»
- 16.00-18.00 Мастер-класс «Школа живописи» от Издательства «Агни»
- 16.00-20.00 Интерактивные площадки Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина (г. Новокуйбышевск), Детских библиотек Самары, Самарской областной библиотеки для слепых, Самарской публичной библиотеки совместно с книготорговой фирмой «Метида», Самарской областной библиотеки для молодежи
ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА (САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА)
- 11.00-20.00 Детский культурный ретрит «Пространство детских открытий»
- 17.00 – Творческая встреча с Денисом Драгунским «Денискины рассказы. О том, как всё было на самом деле»
ЛЕТНЯЯ СЦЕНА
- 12.00 Спектакль-тренинг «Время пик» по стихотворениям Юрия Левитанского Самарского областного училища культуры и искусств
- 13.00 Литературная площадка Самарского университета «Иные волны – иные берега»
- 14.00 Презентация-мастер-класс «Обыкновенная магия по книге «Девочки- колдуньи» писательницы Надежды Беленькой (Издательство «Самокат»)
- 15.00 Книжный обзор «Лучшие книжные новинки полугодия для уютного вечера». Ведущая: блогер Ольга Кочеткова (Книжный магазин «Читай-Город»)
- 16.30 Поэтический СЛЭМ. Ведущий: Валентин Воробьев
- 19.00 Спектакль «Театр горожан. Волжане». Режиссер: Никита Бетехтин. Драматург: Сергей Давыдов.