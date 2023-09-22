Самарский губернатор рассказал о предложениях по развитию рынка труда 

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В четверг, 21 сентября, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в расширенном заседании президиума Государственного Совета, посвященном развитию рынка труда в стране на ближайшие годы. Заседание в Великом Новгороде провел Президент РФ Владимир Путин. В обсуждении актуальных вопросов сферы труда приняли участие руководители регионов, представители федерального Правительства, деловых объединений.



Заседанию предшествовал этап подготовки — накануне и в первой половине дня 21 сентября состоялся семинар-совещание, на котором проанализировали состояние рынка труда в регионах, рассмотрели варианты совершенствования системы подготовки кадров, обсудили вопросы переподготовки кадров, трудовой мобильности, поддержку малого бизнеса и другие. Ряд инициатив представил Глава региона, член президиума Госсовета Дмитрий Азаров.

Открывая совещание, Владимир Путин подчеркнул, что встреча проходит на фоне рекордно низкой безработицы. «Это один из важнейших индикаторов эффективности всей нашей экономической политики, её социального измерения», - отметил Президент. Снижение безработицы носит системный, структурный характер и является результатом последовательных усилий власти по целому ряду направлений.

В свою очередь растущая экономика уже сталкивается с дефицитом трудовых ресурсов, и в этой связи необходимо, подчеркнул Президент, «реагировать на долгосрочную перспективу».

Особое внимание необходимо уделить подготовке молодежи — по данному направлению Правительство страны реализует специальную программу.

На протяжении ближайшего десятилетия число молодых людей будет расти: сейчас насчитывается 7,3 млн граждан 20-24 лет, к 2030 году их станет 8,3 млн, а к 2035-му — 9,7 млн.

«Сейчас мы с вами должны преумножить наши усилия, создать для молодёжи все условия для успешного карьерного старта», - нацелил участников совещания Президент.

Меры по развитию рынка труда, считает Владимир Путин, должны подкреплять шаги, предпринимаемые в сфере демографии. Уже реализуются программы повышения квалификации женщин, которые находятся в декретном отпуске, а со следующего, 2024 года, если женщина выйдет на работу, семья продолжит получать пособие на ребёнка до полутора лет. «Мы об этом в Правительстве долго дискутировали, решение принято, надеюсь, всё это будет работать в нужном нам направлении. Сохранится и пособие по уходу за детьми-инвалидами при частичной занятости родителей или опекунов, которые осуществляют такой уход», - заявил Президент.

Отдельное внимание Владимир Путин уделил участникам спецоперации. Он призвал сделать все, чтобы герои в дальнейшем могли работать и обеспечивать свои семьи. Поддержку в повышении квалификации, в получении новой профессии, в трудоустройстве, в организации своего дела призван оказать специальный государственный фонд «Защитники Отечества». «Такое же всемерное содействие должны получать и члены семей товарищей, которых мы утратили. Вновь прошу руководителей регионов держать все эти вопросы на личном контроле. Уважаемые коллеги, я это подчёркивал много раз. Я вижу ваши усилия, они дают результат, и прошу такую же планку держать», - обратился Президент.

Владимир Путин обозначил задачу в горизонте текущего десятилетия перейти к экономике высоких заработных плат. «Это важнейший ориентир для отечественных компаний и, безусловно, для всех уровней власти при выработке мер экономической и социальной политики», - отметил он. По итогам июля рост уровня зарплат в стране в реальном выражении составил 10%, эту тенденцию важно поддержать и сделать ее устойчивой. Государство должно помочь людям всех возрастов стать более профессиональными, квалифицированными и, значит, конкурентными на рынке труда. На это должна быть нацелена система образования и воспитания.

Программы строительства, ремонта и оснащения школ, развития дополнительного образования, а также качественного улучшения материально-технической базы колледжей, техникумов и вузов необходимо продолжать.

По словам Президента, по всем направлениям развития образования и подготовки кадров усилия следует только наращивать, при этом учитывая формирующиеся тенденции технологического, индустриального развития, понимая, какие специалисты понадобятся экономике в первую очередь. Так, в стране будет сформирован пятилетний прогноз потребности в кадрах.

«Прошу со всей ответственностью включиться в эту работу и бизнес, и субъекты Федерации, а Правительство – создать современный, удобный механизм, который позволит составлять такой прогноз в разрезе конкретных регионов, отраслей и профессий и, что крайне важно, учитывать национальные проекты, инфраструктурные программы, перспективы развития городов, да и целых территорий, инвестиционные планы госкорпораций и частных компаний», - поручил Президент.

На его основе будут рассчитывать параметры подготовки кадров со средним и высшим профобразованием. «Такое планирование нужно начать уже с 2025/2026 учебного года», - обозначил задачу Владимир Путин.

При оценке эффективности образовательных организаций будет учитываться востребованность выпускников отечественными предприятиями и организациями.

«Надо напрямую работать с теми, ради кого вы работаете, и, безусловно, налаживать предметное взаимодействие с работодателями с этой целью, причем прямо у себя – в конкретном городе, в регионе, - обратился Президент к наставникам вузов, техникумов. - Также рассчитываем, что и отечественный бизнес будет наращивать инвестиции в развитие навыков и умений своих будущих работников, управленцев, лидеров и коллективов».

Напомним, в Самарской области в настоящее время уровень безработицы достиг исторического минимума – 0,5 %. Количество открытых вакансий более чем в 6 раз превышает число соискателей. Это стало возможным благодаря системной работе Губернатора и Правительства региона по привлечению инвестиций. Только за последние пять лет открыто 110 новых производств, создано порядка 50 тысяч рабочих мест.

Глава региона проводит регулярные встречи с руководителями предприятий, на которых обсуждаются необходимые им меры поддержки в обеспечении квалифицированными кадрами. На недавнем заседании Совета Ассоциации «Союз работодателей Самарской области» Дмитрий Азаров подчеркнул, что сейчас особое внимание уделяется вопросу кадрового обеспечения предприятий ОПК. Многие вопросы решаются благодаря взаимодействию регионального минтруда и кадровых служб предприятий. По инициативе Главы региона в Самарской области усилен акцент на развитии среднего профессионального образования, выстраивается прямое сотрудничество между предприятиями и образовательными учреждениями. «Сегодня в регионе 60% выпускников 9 класса выбирают именно СПО, хотя 10 лет соотношение было обратным. Дуальное образование дает колоссальный эффект. Эта работа должна быть актуализирована», — отметил тогда Дмитрий Азаров, напомнив, что им была объявлена пятилетка СПО.

Практической подготовке студентов для реального сектора экономики способствует формирование профильных кластеров на базе колледжей и техникумов. В прошлом году по федеральному проекту «Профессионалитет» в регионе созданы образовательно-производственные центры для машиностроительной и железнодорожной отраслей. На федеральный грант по «Профессионалитету» создается образовательно-производственный центр для строительно-энергетической отрасли на базе первого в регионе кампуса СПО - строительно-энергетического колледжа имени П. Мачнева.

Президент акцентировал внимание участников заседания Госсовета на возможностях оптимизации производственных процессов через внедрение технологий бережливого производства, эффективное использование кадровых и технических ресурсов. Положительным примером здесь стали предприятия — участники нацпроекта «Производительность труда».

«Необходимо максимально расширить применение этих подходов на всю экономику и социальную сферу», - считает Президент.

Еще один фактор роста производительности труда - повышение автоматизации за счёт применения более современного и производительного оборудования, а также активное внедрение роботов в промышленность и сферу услуг, применение беспилотного транспорта как на земле, так и в воздухе, причём именно на основе российских технологий.

На заседании президиума Госсовета Владимир Путин подчеркнул, что одну из ключевых ролей в трансформации рынка труда на ближайшее десятилетие должны сыграть технологические решения, в том числе на базе искусственного интеллекта. «Поэтому необходимо расширять изучение информационных технологий и искусственного интеллекта в рамках учебных программ, развивать новые образовательные форматы, такие, например, как «Школа 21», - сказал Президент.

В Самарской области такая школа откроется на базе международного межвузовского кампуса IT-направления, проект которого реализуется на прилегающей территории стадиона «Солидарность Самара Арена». Соответствующее соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки IT-кадров было заключено Дмитрием Азаровым с Председателем правления Сбера Германом Грефом.

На заседании президиума Госсовета под председательством Президента был рассмотрен ряд определяющих для экономики страны инициатив в сфере труда. Совещание объединило федеральные инициативы с региональной повесткой.

Подводя итоги заседания, Владимир Путин назвал кадры одним из ключевых элементов развития страны, теме их подготовки необходимо уделять постоянное внимание. Целый ряд идей и предложений уже в ходе обсуждения получили прямую поддержку Президента.

«Если некоторое время назад мы обсуждали больше вопросов снижения безработицы, то сегодня мы решаем противоположную задачу по абсолютному большинству регионов – при рекордно низких показателях по безработице колоссальная востребованность квалифицированных кадров, запрос на подготовку кадров», - отметил Глава региона по завершении Госсовета.



Он также подчеркнул, что масштабные несправедливые санкции в отношении России дают мощнейший импульс развитию технологий, производств, укреплению технологического суверенитета, о котором говорил Президент Владимир Путин.

Дмитрий Азаров рассказал о предложениях Самарской области в рамках семинара-совещания, предваряющего заседание Госсовета: «В первую очередь, это взаимоувязка мер, которые мы оказываем предприятиям по формированию и развитию кадрового потенциала, с повышением производительности труда. Мы прекрасно понимаем, что растущий запрос на привлечение кадров можно решать и другой задачей, повышая производительность труда, внедряя современные технологии, современные роботизированные линии, применяя технологии искусственного интеллекта, о чем говорил Президент. И я считаю, что эти меры должны быть взаимоувязаны. Надеюсь, так и будет в дальнейшем. В Самарской области мы уже это делаем».



Также у региона есть целый ряд предложений по вовлечению в трудовую деятельность граждан с ограниченными возможностями здоровья.



«Мы имеем успешный опыт работы здесь по некоторым предприятиям. Привлекли Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда для решения этой на тот момент нетривиальной задачи. Сейчас, я считаю, это должна быть отдельная программа в рамках бережливого производства, работы Федерального центра компетенций по созданию условий для реализации возможностей людей, у которых есть какие-то ограничения по здоровью. Эта тема также сегодня обсуждалась. И надеюсь, она получит свое развитие», - рассказал Губернатор.

Фото Ильи Питалёва, МИА «Россия сегодня»