Самарские предприятия развивают экспортный потенциал региона

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Порядка 60-70% потребностей Самарской области в муке и хлебобулочных изделиях обеспечивает ООО «Мукомольный завод №1». Предприятие полного цикла ежесуточно перерабатывает около 250-300 тонн зерна, выращенного на полях Самарской, Оренбургской и Ульяновской областей. Производство состоит из двух мукомольных заводов и хлебокомбината. Первый был построен в 2001 году, а десять лет назад на участке в Куйбышевском районе Самары появилось новое предприятие, построенное на кредитные средства. Вложения составили порядка 100 млн руб. и полностью окупились в течение пяти лет.

Сегодня предприятие снабжает мукой крупные хлебозаводы Самарской области, а также отгружает свою продукцию в другие регионы России. Потребителями являются Москва, Санкт-Петербург, Ульяновская, Саратовская, Оренбургская и Пензенская области, Удмуртская Республика, Приморский край. Налажен экспорт в дружественные страны ближнего зарубежья: Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, ведутся переговоры с Белоруссией о поставках в эту республику – география расширяется.

На предприятии производят хлебопекарную муку высшего, первого и второго сортов и отруби. Налажен строгий контроль качества на входе и выходе, работает современная лаборатория. Помольная партия зерна каждое утро поступает в цех, предварительно промывается под напором воды от сора и примесей и размачивается около суток, за счет чего достигается чистота, белизна и высокое качество продукции.

«Привозится зерно, соответственно, лаборатория отбирает все анализы, смотрит на качество зерна. Если всё хорошее, выезжает машина, выгружается, раскидываем по силосам, потом составляется помольная партия, всё направляется в накопитель. А с него мы забираем на мельницу, пропускаем через моечную машину», - рассказал Михаил Петряков, старший технолог и начальник производства мукомольного завода.

Хлебокомбинат ежедневно выпускает широкий ассортимент (более 60 наименований) хлеба и хлебобулочных изделий: хлеб «Пшеничный» из муки высшего сорта, «Раменский», «Бородинский», «Хмелевой», «Хмелевой» с отрубями, «Русь» с отрубями, «Украинский», «Кряжский», «Мраморный», ржано-пшеничный «Жито», различные виды булок, батонов, слоеных изделий, пирогов, ватрушек, лаваша и многие другие товары.

«Мы активно пользуемся государственной поддержкой, это субсидии на прямые займы. Сегодня государственная поддержка осуществляется в виде льготных кредитов на внедрение новых технологий. Для поддержания высокого качества продукции мы постоянно модернизируем производство, ежегодно закупая новое современное оборудование», - пояснил учредитель и директор ООО «Союз-АГРО» Рамиль Аюпов.

Свою работу коллектив не мыслит без благотворительности. С начала специальной военной операции сотрудники завода поддерживают бойцов. «За ленточку» регулярно отправляют конвои с гуманитарными грузами - это хлеб, мука, оборудование и даже автомобили.

Предприятие вносит значительный вклад в развитие экспортного потенциала Самарской области, реализуя задачи федерального проекта «Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Отметим, что по итогам 2024 года регион занял первое место в Приволжском федеральном округе по экспорту продукции АПК.

Развитие экспорта - одно из важных направлений развития Самарской области на ближайшие годы. Глава региона Вячеслав Федорищев поставил задачу сформировать эффективную и комплексную систему государственного стимулирования внешнеэкономической деятельности и поддержки экспортно-ориентированных предприятий.

Фото: «Волжская коммуна»