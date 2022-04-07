Самарская экоферма зелени наращивает объемы производства с использованием отечественных семян и удобрений

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Сегодня в Самарской области работает 131,3 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса. По количеству субъектов МСП Самарская область занимает 10 место в РФ и 2 место в ПФО. Активно создаются новые предприятия, готовые обеспечивать регион качественной продукцией и продолжать динамичное развитие. О необходимости поддержки начинающих предпринимателей неоднократно говорил Губернатор Дмитрий Азаров. В Самарской области активно реализуется нацпроект «Малое и среднее предпринимательство», что позволяет создавать бизнесу максимально комфортные условия для успешного старта, роста и развития. Об этом в ходе прямого эфира «Объясняем.РФ» сообщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Одним из таких предприятий является экоферма по выращиванию зелени ООО «Гринсби». Компания создана в Самаре всего полгода назад, но за это короткое время начинающие предприниматели уверенно заявили о себе на региональном рынке и сейчас строят большие планы по наращиванию объемов производства. В разные периоды на экоферме выращивают по 10-15 видов зелени: три сорта базилика, пять сортов листового салата, большое количество экзотических видов: мизуна, кейл, пак-чой, мангольд и многие другие.

В списке покупателей продукции экофермы «Гринсби» сегодня значатся региональная сеть ресторанов, магазины и простые горожане, которые могут приобрести полезную, свежую зелень прямо на предприятии.

«Мы начинали с продвижения в социальных сетях и поставок частным клиентам. Позже оказалось, что потребность в свежей зелени есть и у местных ресторанов, небольших магазинов, начали работать с ними. Мы реализуем свою продукцию в горшочках, благодаря чему зелень хранится до 10 дней», – рассказала исполнительный директор компании «Гринсби» Олеся Ермакова.

Технология проточной гидропоники, используемая на самарском предприятии, достаточно простая и эффективная. Работники предприятия занимаются только посадкой, затем рассада перемещается в специальные стеллажи, где необходимый уход ей обеспечивают автоматический полив и особое освещение.

«Для полива мы используем очищенную воду, в которую добавляем специальный раствор для салатов, в зависимости от выращиваемой культуры. В результате формируется идеальная питательная среда для растений, благодаря чему зелень растет лучше, чем в грунте. Для освещения мы используем белое освещение с добавлением красных светодиодов, что необходимо для зеленой массы», – рассказал главный технолог, химик-биолог ООО «Гринсби» Петр Еделев.

Цикл роста растений составляет 5 недель. На предприятии делают упор на отечественные семена, удобрения и оборудование. Есть и зарубежные сорта растений, но в случае перебоев с поставками, говорит Петр Еделев, экоферма полностью и абсолютно безболезненно перейдет на продукцию российских марок.

«Несмотря на все антироссийские ограничения, малый и средний бизнес региона продолжает стабильно работать и планировать дальнейшее развитие. Открываются новые предприятия, которые занимают свободные ниши. Они предлагают качественные и конкурентоспособные продукты, которые становятся востребованы местным потребителем. Для того, чтобы поддержать бизнес в это непростое время, федеральное Правительство почти ежедневно утверждает новые инструменты поддержки. В дополнение к ним на уровне региона продолжают действовать свои меры. Так, в гарантийном фонде Самарской области начинающие предприниматели могут оформить льготный микрозайм до двух миллионов рублей под минимальный один процент годовых», – подчеркнул Дмитрий Богданов.

Успешные, молодые предприятия Самарской области не останавливаются на своих первых достижениях и строят амбициозные планы. Если сейчас производство «Гринсби» рассчитано на 20 тысяч стаканчиков зелени ежемесячно, то уже в ближайшее время объемы будут увеличены еще на 5 тысяч единиц, благодаря расширению продуктовой линейки – в ассортименте экофермы появится руккола.

Высокий спрос на предприятии объясняют максимальной экологичностью зелени: из-за отсутствия грунта и благодаря строгому контролю состава питательных растворов, листья растений не содержат соли тяжелых металлов и другие опасные для здоровья человека вещества.