Самарская экоферма зелени наращивает объемы производства с использованием отечественных семян и удобрений

Я нашел ошибку
Главные новости:
Специалистов предприятий Самарской области приглашают принять участие в Президентской программе по подготовке управленческих кадров
Специалистов предприятий Самарской области приглашают принять участие в Президентской программе по подготовке управленческих кадров
Жители Самарской области стали качать в два раза больше интернет-трафика
Жители Самарской области стали качать в два раза больше интернет-трафика
Россиян предупредили о потенциальном росте коррупции
Россиян предупредили о потенциальном росте коррупции
Стало известно о дефиците линз Acuvue в России
Стало известно о дефиците линз Acuvue в России
Боксеры из Самарской области выступили на первенстве ПФО
Боксеры из Самарской области выступили на первенстве ПФО
Наркотики среди удобрений обнаружили самарские таможенники
Наркотики среди удобрений обнаружили самарские таможенники
Всемирная ассоциация олимпийцев выступила против отстранения россиян
Всемирная ассоциация олимпийцев выступила против отстранения россиян
В Тольятти добились демонтажа ритуального павильона
В Тольятти добились демонтажа ритуального павильона
Наверх
Самара  +8 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.35
-0.24
EUR 91.73
-0.66
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сотрудники Госавтоинспекции региона провели мероприятия по дорожной безопасности с детьми
Солисты Хора Турецкого посетили ретро-почту в Самаре 
Андрей Кислов: «Мы не допустим переписывания истории»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Самарская экоферма зелени наращивает объемы производства с использованием отечественных семян и удобрений

7 апреля 2022 11:58
143
Самарская экоферма зелени наращивает объемы производства с использованием отечественных семян и удобрений

Сегодня в Самарской области работает 131,3 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса. По количеству субъектов МСП Самарская область занимает 10 место в РФ и 2 место в ПФО. Активно создаются новые предприятия, готовые обеспечивать регион качественной продукцией и продолжать динамичное развитие. О необходимости поддержки начинающих предпринимателей неоднократно говорил Губернатор Дмитрий Азаров. В Самарской области активно реализуется нацпроект «Малое и среднее предпринимательство», что позволяет создавать бизнесу максимально комфортные условия для успешного старта, роста и развития. Об этом в ходе прямого эфира «Объясняем.РФ» сообщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Одним из таких предприятий является экоферма по выращиванию зелени ООО «Гринсби». Компания создана в Самаре всего полгода назад, но за это короткое время начинающие предприниматели уверенно заявили о себе на региональном рынке и сейчас строят большие планы по наращиванию объемов производства. В разные периоды на экоферме выращивают по 10-15 видов зелени: три сорта базилика, пять сортов листового салата, большое количество экзотических видов: мизуна, кейл, пак-чой, мангольд и многие другие.

В списке покупателей продукции экофермы «Гринсби» сегодня значатся региональная сеть ресторанов, магазины и простые горожане, которые могут приобрести полезную, свежую зелень прямо на предприятии.

«Мы начинали с продвижения в социальных сетях и поставок частным клиентам. Позже оказалось, что потребность в свежей зелени есть и у местных ресторанов, небольших магазинов, начали работать с ними. Мы реализуем свою продукцию в горшочках, благодаря чему зелень хранится до 10 дней», – рассказала исполнительный директор компании «Гринсби» Олеся Ермакова.

Технология проточной гидропоники, используемая на самарском предприятии, достаточно простая и эффективная. Работники предприятия занимаются только посадкой, затем рассада перемещается в специальные стеллажи, где необходимый уход ей обеспечивают автоматический полив и особое освещение.

«Для полива мы используем очищенную воду, в которую добавляем специальный раствор для салатов, в зависимости от выращиваемой культуры. В результате формируется идеальная питательная среда для растений, благодаря чему зелень растет лучше, чем в грунте. Для освещения мы используем белое освещение с добавлением красных светодиодов, что необходимо для зеленой массы», – рассказал главный технолог, химик-биолог ООО «Гринсби» Петр Еделев.

Цикл роста растений составляет 5 недель. На предприятии делают упор на отечественные семена, удобрения и оборудование. Есть и зарубежные сорта растений, но в случае перебоев с поставками, говорит Петр Еделев, экоферма полностью и абсолютно безболезненно перейдет на продукцию российских марок.

«Несмотря на все антироссийские ограничения, малый и средний бизнес региона продолжает стабильно работать и планировать дальнейшее развитие. Открываются новые предприятия, которые занимают свободные ниши. Они предлагают качественные и конкурентоспособные продукты, которые становятся востребованы местным потребителем. Для того, чтобы поддержать бизнес в это непростое время, федеральное Правительство почти ежедневно утверждает новые инструменты поддержки. В дополнение к ним на уровне региона продолжают действовать свои меры. Так, в гарантийном фонде Самарской области начинающие предприниматели могут оформить льготный микрозайм до двух миллионов рублей под минимальный один процент годовых», – подчеркнул Дмитрий Богданов.

Успешные, молодые предприятия Самарской области не останавливаются на своих первых достижениях и строят амбициозные планы. Если сейчас производство «Гринсби» рассчитано на 20 тысяч стаканчиков зелени ежемесячно, то уже в ближайшее время объемы будут увеличены еще на 5 тысяч единиц, благодаря расширению продуктовой линейки – в ассортименте экофермы появится руккола.

Высокий спрос на предприятии объясняют максимальной экологичностью зелени: из-за отсутствия грунта и благодаря строгому контролю состава питательных растворов, листья растений не содержат соли тяжелых металлов и другие опасные для здоровья человека вещества.

Теги: Дмитрий Азаров

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Вместе с родными и близкими, друзьями и коллегами Владимира Вольфовича скорбим о постигшей нас утрате.
06 апреля 2022, 15:50
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Владимира Жириновского
Вместе с родными и близкими, друзьями и коллегами Владимира Вольфовича скорбим о постигшей нас утрате. Общество
535
Дмитрий Азаров поздравил победителей грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив
06 апреля 2022, 11:34
Дмитрий Азаров поздравил победителей грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив
29 проектов Самарской области получат грантовую поддержку от Президентского фонда культурных инициатив. Общество
425
Первым на помощь пришёл экипаж проходившего мимо судна. 
04 апреля 2022, 19:14
Дмитрий Азаров поблагодарил земляков, спасших 12 человек с тонущего на Волге судна
Первым на помощь пришёл экипаж проходившего мимо судна.  Общество
781
  • Консультант плюс
В центре внимания
в Самаре подрядные организации приступили к гарантийному ремонту объектов улично-дорожной сети
7 апреля 2022  09:53
В Самаре подрядные организации приступили к гарантийному ремонту объектов улично-дорожной сети
218
Дмитрий Азаров поздравил победителей грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив
6 апреля 2022  11:34
Дмитрий Азаров поздравил победителей грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив
428
Сегодня в Самаре первый средник в рамках месячника по благоустройству.
6 апреля 2022  11:20
Сегодня в Самаре первый средник в рамках месячника по благоустройству
404
6 апреля в Самаре пройдет первый средник
5 апреля 2022  13:52
6 апреля в Самаре пройдет первый средник
573
Стартовал третий фестиваль стрит-арта ПФО «ФормART»
5 апреля 2022  13:21
Стартовал третий фестиваль стрит-арта ПФО «ФормART»
654
Весь список