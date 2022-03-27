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Россияне в марте стали чаще покупать подержанную технику, об этом свидетельствуют данные опрошенных РИА Новости сервисов по размещению объявлений.

Спрос на смартфоны, ноутбуки и бытовую технику вырос на 35%, а количество проданных устройств электроники - на 23% (данные VK).

Cмартфоны и планшеты - 51% запросов в категории "электроника", бытовую технику искали 20%, компьютерную - 17,5%. Средняя цена электроники за неполный март выросла на 13%.

По данным "Авито", продажи ноутбуков выросли на 28%, а мобильные телефоны продавались на 16% чаще.