россияне бережно относятся к бытовой технике и меняют ее только при поломке

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Половина россиян стараются беречь свою бытовую технику. 42% нужные в хозяйстве бытовые приборы покупают только в том случае, если старые не могут работать нормально. Такие данные представила «АльфаСтрахование» по итогам проведенного опроса.

Каждый третий использует технику под свои нужды, не боясь последствий ее чрезмерной эксплуатации. Основная масса участников опроса бережно подходят к вопросу эксплуатации (так ответили 28% россиян) и вызывают мастера для обслуживания бытовых приборов (25%).

К покупкам новой техники россияне подходят ответственно. Раз в 2-5 лет ее меняют 28% опрошенных. Импульсивно по мере появления новых моделей покупают технику всего 16% респондентов. Каждый пятый выбирает регулярное обслуживание взамен обновления.

Перед покупкой россияне предпочитают посмотреть на технику живьем – в оффлайн-магазин пойдут 53%. Основной риск в онлайн-покупке видят в повреждении при доставке (25%), доставке неверной модели (16,6%), потере заказа (15,8%), а также дополнительных платежах за услуги по установке или гарантийному обслуживанию и затягивании сроков доставки.

Более трети – 38% – хранят дома инструкцию по эксплуатации и изучили ее при покупке. Каждый четвертый инструкцию после изучения выбрасывает.

Почти половина россиян знают, что у техники есть срок годности. О последствиях эксплуатации после знают треть опрошенных, а 40% убеждены, что ничего не случится. 41% использует технику и после истечения срока годности, если на ее работу это никак не повлияло. Каждый пятый меняет некоторые внутренние детали, чтобы продолжить эксплуатацию.

Самыми важными бытовыми приборами для себя большинство считает стиральную машину (58%), холодильник (53%), посудомойку (33%), а также кондиционер (19%), электрочайник (13%), духовку (15%), плиту (12%) и кофемашину (12%).

В опросе приняли участие 1204 человека. 57% мужчины. Более половины участников исследования – 52% в возрасте от 31 до 40 лет.

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