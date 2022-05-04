Работодатели рассказали, кого в первую очередь могут коснуться сокращения

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Служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди российских работодателей и выяснила, каких категорий персонала уже коснулись сокращения или коснутся в первую очередь при негативном сценарии развития.

Опрос проводился среди тех компаний, у кого количество персонала с началом кризиса уже уменьшилось (это 23% от всех работодателей в стране и 23% в Приволжском федеральном округе) или уменьшится до конца 2022 года (29% по России и 30% в Поволжье).

26% работодателей, которые так или иначе готовятся к сокращениям, признали, что первыми под удар могут попасть бэк-офисные административные роли. В 22% компаний сокращения могут коснуться ролей, связанных с продажами и аккаунтингом (как в рознице, так и в B2B продажах). 21% могут начать сокращения с сотрудников HR-отделов, еще столько же – с линейного персонала в логистике, транспорте, доставке (курьеры, водители, склад).

18% компаний из тех, что не исключают уменьшение числа сотрудников до конца года, отмечают, что это может коснуться производственного линейного персонала. 16% допускают увольнения в маркетинге (включая диджитал-маркетинг), 13% – среди линейных функциональных руководителей (начальники отделов, направлений, подразделений).

Сотрудники, связанные с поддержкой клиентов (контакт-центр, техподдержка и проч.), могут попасть под сокращения лишь в 11% компаний, представители логистики и закупок (не включая линейный персонал) – в 9%.

Меньше всего опасаться увольнений могут специалисты, занятые в обслуживании клиентов, например, в сферах HoReCa, спорт, культура, развлечения, красота (всего 4% компаний назвали эту категорию), а также ИТ-роли (4%), топ-менеджеры (3%), финансисты (3%) и специалисты сферы безопасности (1%).