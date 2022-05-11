Я нашел ошибку
Главные новости:
McDonald's может заработать в России под другим брендом
McDonald's может заработать в России под другим брендом
В Самаре пройдет выставка яхт и катеров
В Самаре пройдет выставка яхт и катеров
Общественные слушания решат судьбу лесопарка имени 60-летия Советской власти в Самаре
Общественные слушания решат судьбу лесопарка имени 60-летия Советской власти в Самаре
Работникам АВТОВАЗа с 1 июня поднимут тарифные ставки и оклады на 9%
Работникам АВТОВАЗа с 1 июня поднимут тарифные ставки и оклады на 9%
В России могут ввести мониторинг цен на продукцию вернувшихся в страну западных компаний
В России могут ввести мониторинг цен на продукцию вернувшихся в страну западных компаний
Самарский пятиборец выиграл первый этап международного турнира в Минске
Самарский пятиборец выиграл первый этап международного турнира в Минске
"Крылья Советов" готовятся к матчу с "Ахматом"
"Крылья Советов" готовятся к матчу с "Ахматом"
В Тольятти водитель перевернул Лада Гранта в кювет
В Тольятти водитель перевернул Лада Гранта в кювет
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 67.38
1.14
EUR 71.1
1.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Юбилейный XXX Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» пройдет на своей исторической родине – в Самаре 
СОУНБ  продолжает выездные библиоэкспедиции проекта «Победный май»
В Самарской области открыты четыре мурала в память о героях специальной военной операции
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Работникам АВТОВАЗа с 1 июня поднимут тарифные ставки и оклады на 9%

11 мая 2022 13:35
56
Работникам АВТОВАЗа с 1 июня поднимут тарифные ставки и оклады на 9%

В среду, 11 мая, на АВТОВАЗе состоялось заседание согласительной комиссии, на котором руководством предприятия и представителями профсоюзной организации было принято решение о повышении тарифных ставок и окладов работникам.

Напомним, этот вопрос обсуждался в начале марта на традиционной конференции работников и руководства АО «АВТОВАЗ», участие в которой принял Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. По мнению Главы региона, предприятие с точки зрения исполнения обязательств перед работниками остается одним из самых надежных. Коллективный договор в полной мере обеспечивает высокий уровень социальной защиты. Документ не прекращал своего действия на протяжении пяти десятилетий, и в 2019 году был продлен еще на три года с сохранением всех действующих льгот и гарантий.

Важно отметить, что ежегодная индексация тарифных ставок и окладов с 1 июля закреплена в коллективном договоре АВТОВАЗа и определяется показателями производственно-хозяйственной деятельности предприятия и ростом величины прожиточного минимума трудоспособного населения по Самарской области.

Несмотря на трудности, связанные с введением беспрецедентных несправедливых санкций со стороны западных стран в отношении России, по предложению профсоюзного комитета АСМ РФ принято решение об опережающей индексации тарифных ставок и окладов – с 1 июня 2022. С учетом всех рассмотренных факторов, повышение тарифных ставок и окладов составит 9%.

Дополнительно, отмечая вклад коллектива АВТОВАЗа в обеспечение работы предприятия в сложных экономических условиях, принято решение о выплате премии в размере 3000 рублей сотрудникам предприятия, работающим по состоянию на 29 апреля 2022 года. Премия будет начислена в заработную плату за май 2022 года.

Важно отметить, что ситуацию на крупнейшем предприятии региона Дмитрий Азаров держит под личным контролем – вопросы загрузки и ритмичной работы флагмана автопрома решаются в ежедневном режиме. Глава региона регулярно встречается с руководителями федеральных министерств и ведомств, отстаивая интересы всего трудового коллектива АВТОВАЗа.

«Более 60 тысяч жителей региона заняты в производстве автомобилей и компонентов. И именно от АВТОВАЗа зависят доходы и благополучие семей сотрудников, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Все, что от меня зависит, я сделаю для помощи предприятию, трудовому коллективу, можете не сомневаться».

Самарская область – развитый промышленный регион, и в успешной ритмичной работе крупнейших предприятий, расположенных на его территории, заинтересована вся Россия. Сегодня области уделяется самое пристальное внимание со стороны федеральных властей.

Теги: Автоваз Дмитрий Азаров

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Дмитрий Азаров — работникам АВТОВАЗа: «Все, что зависит от меня, я точно сделаю»
29 апреля 2022, 10:49
Дмитрий Азаров — работникам АВТОВАЗа: «Все, что зависит от меня, я точно сделаю»
Глава региона заявил, что настоящее время требует постоянно «держать руку на пульсе» трудовых коллективов. Экономика
1074
На сегодняшний день 8 тыс. работников предприятия из 32-тысячного коллектива находятся в режиме неполной занятости.
24 марта 2022, 15:19
Дмитрий Азаров рассказал о планах АВТОВАЗа по созданию единого автосборочного производства
На сегодняшний день 8 тыс. работников предприятия из 32-тысячного коллектива находятся в режиме неполной занятости. Промышленное производство
5052
Правительство Самарской области и ВАЗ ищут способы поддержки работников завода
08 сентября 2021, 09:51
Правительство Самарской области и ВАЗ ищут способы поддержки работников завода
Сегодня до 15 тысяч работников, в зависимости от режима работы сборочных линий, находятся в режиме простоя с выплатой двух третей заработной платы. Экономика
1006
  • Консультант плюс
В центре внимания
В Самаре пройдет выставка яхт и катеров
11 мая 2022  13:47
В Самаре пройдет выставка яхт и катеров
31
Общественные слушания решат судьбу лесопарка имени 60-летия Советской власти в Самаре
11 мая 2022  13:41
Общественные слушания решат судьбу лесопарка имени 60-летия Советской власти в Самаре
35
Юбилейный XXX Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» пройдет на своей исторической родине – в Самаре 
11 мая 2022  12:40
Юбилейный XXX Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» пройдет на своей исторической родине – в Самаре 
113
«Как и обещали после 22.00 погремел грандиозный салют»: в Самаре к 77-летию Победы провели торжества одни из самых ярких в стране
10 мая 2022  14:02
«Как и обещали после 22.00 погремел грандиозный салют»: в Самаре к 77-летию Победы провели одни из самых ярких торжеств в стране
1296
В Самарской области состоялись торжественные мероприятия в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
10 мая 2022  12:02
В Самарской области прошли торжественные мероприятия в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
557
Весь список