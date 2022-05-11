Работникам АВТОВАЗа с 1 июня поднимут тарифные ставки и оклады на 9%

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В среду, 11 мая, на АВТОВАЗе состоялось заседание согласительной комиссии, на котором руководством предприятия и представителями профсоюзной организации было принято решение о повышении тарифных ставок и окладов работникам.

Напомним, этот вопрос обсуждался в начале марта на традиционной конференции работников и руководства АО «АВТОВАЗ», участие в которой принял Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. По мнению Главы региона, предприятие с точки зрения исполнения обязательств перед работниками остается одним из самых надежных. Коллективный договор в полной мере обеспечивает высокий уровень социальной защиты. Документ не прекращал своего действия на протяжении пяти десятилетий, и в 2019 году был продлен еще на три года с сохранением всех действующих льгот и гарантий.

Важно отметить, что ежегодная индексация тарифных ставок и окладов с 1 июля закреплена в коллективном договоре АВТОВАЗа и определяется показателями производственно-хозяйственной деятельности предприятия и ростом величины прожиточного минимума трудоспособного населения по Самарской области.

Несмотря на трудности, связанные с введением беспрецедентных несправедливых санкций со стороны западных стран в отношении России, по предложению профсоюзного комитета АСМ РФ принято решение об опережающей индексации тарифных ставок и окладов – с 1 июня 2022. С учетом всех рассмотренных факторов, повышение тарифных ставок и окладов составит 9%.

Дополнительно, отмечая вклад коллектива АВТОВАЗа в обеспечение работы предприятия в сложных экономических условиях, принято решение о выплате премии в размере 3000 рублей сотрудникам предприятия, работающим по состоянию на 29 апреля 2022 года. Премия будет начислена в заработную плату за май 2022 года.

Важно отметить, что ситуацию на крупнейшем предприятии региона Дмитрий Азаров держит под личным контролем – вопросы загрузки и ритмичной работы флагмана автопрома решаются в ежедневном режиме. Глава региона регулярно встречается с руководителями федеральных министерств и ведомств, отстаивая интересы всего трудового коллектива АВТОВАЗа.

«Более 60 тысяч жителей региона заняты в производстве автомобилей и компонентов. И именно от АВТОВАЗа зависят доходы и благополучие семей сотрудников, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Все, что от меня зависит, я сделаю для помощи предприятию, трудовому коллективу, можете не сомневаться».

Самарская область – развитый промышленный регион, и в успешной ритмичной работе крупнейших предприятий, расположенных на его территории, заинтересована вся Россия. Сегодня области уделяется самое пристальное внимание со стороны федеральных властей.