Путин: риски дальнейшего роста цен на продовольствие существуют

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Риски дальнейшего роста цен на продовольствие существуют, поэтому надо действовать на опережение в решении проблемы инфляции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании инвестиционного форума "ВТБ капитала" "Россия зовет!", передает ТАСС.

"Мы видим, какой кризис разразился на глобальном энергетическом рынке. Он в первую очередь уже послужил кратному росту котировок азотных удобрений. А для сельхозпроизводителей по всему миру это один из ключевых ресурсов для сохранения плодородия почв и стабильной урожайности. Очевидно, что эта ситуация создает риски и для дальнейшего роста цен на продовольствие", - сказал Путин.

Президент отметил, что за последний месяц на глобальных рынках резко подорожала пшеница и, по мнению экспертов, такая динамика может сохраниться.

Путин добавил, что мировая экономика входит в очередную волну пандемии в условиях высокого инфляционного давления, одной из причин которого стал разрыв логистических цепочек при восстановлении спроса. "Что касается непосредственно экономической повестки, то отличительной чертой текущей ситуации стало высокое инфляционное давление, с которым мир входит в очередную волну пандемии", - сказал глава государства.

Путин указал, что российские граждане также ощущают на себе глобальное инфляционное давление. "Во многом под влиянием внешних факторов рост потребительских цен в нашей стране ускорился. Это серьезная проблема, чувствительная для граждан, особенно для семей с небольшими доходами. И ее решение требует самого пристального внимания. Важно не только справляться с последствиями инфляции, но и действовать на опережение, убирать факторы, которые подталкивают рост цен", - сказал Путин.

Он напомнил, что власти уже адресно поддерживают производителей товаров, которые наиболее подвержены резким ценовым колебаниям.

"В первую очередь это продукты питания. И здесь вновь обращаю внимание правительства России и коллег в регионах - увеличение объемов производства и повышение доступности продовольствия на внутреннем рынке является ключевым критерием эффективности работы по этому направлению", - отметил Путин.

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