Путин: на программу обновления российского авиапарка направят 340 миллиардов рублей

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На программу обновления российского авипарка за счет отечественных самолетов и вертолетов направят 340 миллиардов рублей, заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

"Особое внимание стоит уделить организации медпомощи в отдаленных, труднодоступных территориях, а у нас таких хватает. В этой связи хочу сказать, что завершено формирование программы, которая как раз и предусматривает обновление российского авиапарка, в том числе малой санитарной авиации, за счет наших отечественных самолетов и вертолетов. В общей сложности на финансирование этой программы будет направлено 340 миллиардов рублей", - рассказал Путин на втором этапе съезда "Единой России".

"Удовлетворенность граждан качеством медицинской помощи будет служить главной оценкой эффективности региональных программ модернизации здравоохранения", - добавил Путин.

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