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Причины пожара на «Волгоцеммаше» правоохранительные органы расследуют по просьбе "Комитета защиты "Тольяттиазота» от криминала"

2 июня 2021 12:30
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Причины пожара на «Волгоцеммаше» правоохранительные органы расследуют по просьбе "Комитета защиты "Тольяттиазота» от криминала"

Председатель «Комитета защиты «Тольяттиазота» от криминала» Юрий Сергунин обратился в федеральные правоохранительные органы с просьбой расследовать причины пожара, произошедшего в ОАО «Волгоцеммаш» 17 мая 2021 г.

В своем письме он пишет: «От имени работников завода «ТоАЗ» и их семей, а также всех неравнодушных жителей Тольятти прошу вас обратить пристальное внимание на явные попытки уничтожения улик преступлений, совершенных владельцами предприятия – Сергеем и Владимиром Махлаями. Ярким (в прямом и переносном смысле этого слова) примером стало ЧП, имевшее место 17 мая в цехе № 27 (склад оборудования) ОАО «Волгоцеммаш» (ВЦМ). В этот день на предприятии произошел мощный пожар, в котором, по мнению очевидцев, сгорело оборудование «Тольяттиазота», хранившееся на складе ВЦМ. Это оборудование поставлялось на ТоАЗ фирмой AM&JH Industrial Services Ltd., принадлежащей владельцу предприятия Сергею Махлаю и зарегистрированной в США на его жену Ирину».

Ю.Сергунин обращает внимание, что ни «Волгоцеммаш», ни «Тольяттиазот» не сообщили в надзорные органы о пожаре. Как и многие СМИ, он полагает, что причиной пожара мог стать умышленный поджог. В своем обращении в правоохранительные органы он приводит несколько причин, по которым можно сделать вывод о том, что на «Волгоцеммаше» был организован поджог.

Основной владелец корпорации «Тольяттиазот» Сергей Махлай в 2019 году Комсомольским районным судом г. Тольятти был заочно осужден в составе группы из 5 лиц за мошенничество в особо крупном размере. Пожары и аварии случаются на предприятиях, входящих в его корпорацию, регулярно. Однако в большинстве случаев Средне-Повожское управление Ростехнадзора и другие региональные службы вообще «не замечают» сами факты ЧП и ничего не предпринимают в связи с ними. Вывод, который делают журналисты – руководству местных регулирующих органов по какой-то причине куда дороже хорошие отношения с живущим в США Махлаем, нежели выполнение своих прямых служебных обязанностей (защита граждан от техногенных катастроф).

Махлай давно не живет в России, и урегулированием всех вопросов на местном уровне занимается его ставленник – гендиректор «Тольяттиазота» Дмитрий Межеедов, «присматривающий» также и за другими активами Махлая в России. Основным способом решения всех вопросов для Межеедова является коррупционный. Тем более что нелегальные схемы вывода денег с ТоАЗа позволяют ему направлять на взятки чиновникам разных ведомств значительные суммы.

Одна из причин поджога может быть связана именно с деятельностью упомянутой фирмы AM&JH Industrial Services Ltd. СМИ неоднократно писали о ней как об одном из каналов незаконного вывода денег с ТоАЗа и других российских активов Махлаев.

AM&JH под видом сертифицированной продукции официальных мировых производителей поставляет на тольяттинское предприятие низкокачественные контрафактные оборудование и запчасти неустановленного происхождения, закупленные по бросовым ценам. На таможнях в США и ЕС этот товар оформляется как металлолом и проходит по документам в тоннах, а по прибытии на само предприятие он внезапно превращается по документам в дорогостоящее оборудование известных брендов. «Тольяттиазот» же расплачивается за этот малопригодный товар по многократно завышенным ценам. Таким образом через AM&JH Industrial Services Ltd. на счета Махлая ежегодно выводятся около 50 млн долларов США.

В настоящее время деятельность фирмы AM&JH Industrial Services Ltd. изучают следственные органы в рамках расследования серии уголовных дел в отношении членов семьи Махлаев и связанных с ними лиц: дел о создании преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере, неуплате налогов в особо крупном размере, дачи взятки в особо крупном размере (статьи 210, 159, 199, 291 УК РФ). Материалы о незаконном выводе денег ТоАЗа через различные каналы, в том числе через фирму AM&JH, в настоящее время находятся в распоряжении правоохранительных органов и могут перерасти в новые уголовные дела. Помимо фирмы AM&JH Industrial Services Ltd., каналими незаконного вывода денег с ТоАЗа являются фиктивные строительные подряды, контракты на фрахт и обслуживание судов, неисполняемые инвестконтракты, вывод денег через контракты с турецкой фирмой «Тарсу» и другие.

Таким образом журналисты делают вывод, что одна из вероятных причин поджога в преддверии новых уголовных дел – уничтожение улик, то есть той самой контрафактной продукции, которая числится на балансе ТоАЗа как дорогостоящая и сертифицированная.

Руководитель «Комитета защиты «Тольяттиазота» от криминала» со ссылкой на СМИ приводит еще одну возможную причину поджога. По приговору об уголовном делу о мошенничестве владельцы «Тольяттиазота» обязаны выплатить возмещение потерпевшим в размере более 87 млрд рублей. Взыскание уже наложено на принадлежащее им же ООО «Томет», в котором уже введено конкурсное управление для удовлетворения требований кредиторов, по результатам которого у «Томета» может появиться новый собственник.

Такая же судьба может постичь и сам «Тольяттиазот.

Таким образом СМИ предполагают, что, осознавая скорый приход на ТоАЗ нового инвестора, Махлай велел уничтожить все оборудование и запчасти, чтобы они не достались новому собственнику.

Существует и третья причина поджога: возможно, что все оборудование, хранившееся на складе ВЦМ, было распродано, деньги выведены в офшоры, а сожгли какое-то старье и пустые ящики. Поджог склада в этом случае решает для Махлая сразу две задачи: и деньги вывели, и оборудование новому собственнику не достанется.

Ю.Сергунин присоединяется к мнению СМИ о том, что Сергей Махлай пытается скрыть одни преступления, совершая другие.

Председатель «Комитета защиты «Тольяттиазота» от криминала в этой связи считает, что указанные в его обращении факты должны стать основанием для проведения тщательной проверки деятельности руководства ПАО «Тольяттиазот» на предмет возможных нарушений законодательства РФ с возможным последующим возбуждением уголовных дел в отношении должностных лиц.

Он просит правоохранительные органы провести тщательное расследование причин возгорания имущества на складе «Волгоцеммаша».

«Считаю необходимым провести пожарную экспертизу, опросить свидетелей происшествия, выявить, какое именно имущество сгорело и в каком масштабе, а также стал ли пожар результатом поджога, — пишет Ю.Сергунин.

В случае подтверждения факта поджога он просит принять меры, направленные на выявление виновных лиц и привлечение их к ответственности в соответствии с действующим законодательством, а также предпринять шаги, направленные на возмещение нанесенного ими «Тольяттиазоту» ущерба.

 Алексей Напылов

Теги: «Тольяттиазот» пожар ТОАЗ

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