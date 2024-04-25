В Безенчукском районе горела сухая трава на площади 500 кв. метров

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24 апреля в 14 часов 17 минут на пункт связи поступило сообщение о том, что вблизи сельского поселения Преполовенка Безенчукского района горит сухая трава. По прибытии на место пожара было установлено, что горит сухая трава на площади 500 квадратных метров. В 15 часов 21 минуту пожар был локализован, в 16 часов 16 минут – полностью ликвидирован. На тушение пожара были поданы 2 ствола «Б» и 1 ранцевый огнетушитель.

Государственное казенное учреждение Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» обращается к жителям Самарской области: в случае обнаружения пожара звоните по телефону «01», «101» или по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"