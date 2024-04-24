В поселке Самарской области горело сено в тюках

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22 апреля в 22 часа 3 минуты на пункт связи поступило сообщение о том, что в поселке Нугайка горит сено. К месту пожара были направлены два пожарных расчета пожарно-спасательной части № 102 пожарно-спасательного отряда № 35 и добровольная пожарная команда сельского поселения Алькино.

По прибытии к месту пожара было установлено, что горит сено в тюках. Существовала угроза распространения огня на рядом стоящий сарай. На тушение огня были поданы 2 ствола «Б». Благодаря слаженным и профессиональным действиям пожарных в 22 часа 27 минут пожар был локализован, в 22 часа 32 минуты – ликвидация открытого горения. Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"