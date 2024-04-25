В Похвистневском районе горел магазин

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24 апреля в 7 часов 12 минут на пункт поступило сообщение о том, что на улице Куйбышевской в селе Подбельск из окна магазина виден дым. По прибытии было установлено, что происходит горение внутри магазина на площади 6 квадратных метров.

Оперативно было создано звено газодымозащитной службы. На тушение пожара был подан 1 ствол «Б». В 7 часов 19 минут была объявлена локализация пожара, в 7 часов 22 минуты - ликвидация открытого горения, а в 7 часов 48 минут - ликвидация последствий пожара. В тушении пожара были задействованы 4 человека личного состава и 1 единица пожарной техники. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"