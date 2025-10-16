Я нашел ошибку
в РФ прошла регистрация новой автомобильной марки от завода АвтоВАЗ
Музей еврейской культуры и быта в Самаре переедет в новое помещение
В Самаре запустят новый автобусный маршрут №474
В Самаре частично перекроют улицу Советской Армии у Парка Дружбы
Семья Андреевых из Самарской области стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года»
В Самарской области обновляются нормы градостроительного проектирования
Артисты из Самары стали героями Книги рекордов России
Школьников Самары приглашают принять участие в X Всероссийском конкурсе юных инженеров-исследователей «Спутник»
Вечер камерной и органной музыки “Бах и вершины романтизма” пройдет в Самарской кирхе
4000 человек из 5 стран мира уже зарегистрировались на забег «Чистый спорт» в Самаре
Самарцам расскажут о работе над фильмом «Модерн губернии»
Порог бедности за 10 лет вырос в 3 раза

16 октября 2025
152
Порог бедности за 10 лет вырос в 3 раза

Сегодня в фокусе нашего внимания различия в восприятии финансового благополучия. В опросе SuperJob приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.
Порог бедности россиянами в среднем оценивается в 48 тысяч рублей в месяц. Сумма, необходимая для ощущения счастья, составляет 257 тысяч, а нижняя планка богатства — 930 тысяч рублей ежемесячного дохода.

Россиянки скромнее в рассуждениях о финансах. Мужчины определяют порог бедности выше — 54 тысяч рублей против 43 тысяч у женщин. Для ощущения счастья мужчинам требуется 280 тысяч рублей, женщинам — 235 тысяч. Планка богатства также выше у мужчин: 970 тысяч против 890 тысяч рублей у женщин.

Бедность для респондентов до 35 лет — это зарплата меньше 39 тысяч рублей в месяц, для тех, кто старше, — доход ниже 50 тысяч. Молодежь имеет и самый низкий порог для ощущения счастья — 192 тысяч рублей, в то время как респонденты старше 45 лет называют уже 266 тысяч рублей. Зрелые россияне устанавливают и высокую планку богатства — 1,1 млн рублей, тогда молодежь считает достаточным 760 тысяч.

Респонденты с высшим образованием определяют порог бедности в 50 тысяч рублей, а для ощущения счастья им требуется 287 тысяч рублей, что на 66 тысяч рублей больше, чем у людей со средним профессиональным образованием. Планка богатства для обладателей дипломов вузов составляет 980 тысяч рублей против 890 тысяч у выпускников средних профессиональных заведений.

Люди с доходом от 100 тысяч рублей в месяц устанавливают самые высокие экономические планки: порог бедности для них — 58 тысяч рублей, для счастья нужно 300 тысяч в месяц, а чтобы считаться богатым нужно иметь зарплату от 1 млн. Те, чей доход не превышает 50000 рублей, имеют значительно более скромные финансовые представления: 40, 200 и 820 тысяч рублей соответственно.

В Москве и Санкт-Петербурге порог бедности оценивается выше (54 тысяч и 53 тысяч рублей соответственно), чем в среднем по регионам (46 тысяч рублей). Для ощущения счастья москвичам требуется 290 тысяч рублей, петербуржцам — 264 тысяч рублей, а жителям регионов — 250 тысяч рублей. Нижняя планка богатства в Москве — это суммы от 960 тысяч рублей, в Петербурге — от 800 тысяч, а в регионах — от 940 тысяч рублей.

За 10 лет представления о пороге бедности выросли более чем в 3 раза: с 15 до 48 тысяч рублей. Нижняя планка богатства сегодня в 2 раза выше: 453 тысяч рублей в 2015 и 930 тысяч сейчас. Счастье подорожало в 1,5 раза: 175 и 257 тысяч рублей в месяц соответственно. Цифры наглядно свидетельствуют, что россиян больше тревожит финансовая уязвимость, а не излишества: за год порог бедности, по ощущениям среднестатистического россиянина, поднялся на 12%, планка богатства — на 8%, сумма для счастья выросла всего на 3%.

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 394
  • Время проведения: 10—14 октября 2025 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
  • Размер выборки: 1600 респондентов
