Главные новости:
Для кадет 5-7 курсов Самарского кадетского корпуса организовали встречу с выпускниками корпуса, ныне курсантами Нижегородской академии МВД России.
Руководство ГУ МВД СО приняло участие в профориентационном мероприятии для кадет
4, 5 и 10 января специалисты службы крови обзванивали и приглашали доноров на сдачу тромбоцитов.
Специалисты службы крови региона и доноры помогают пациентам в будни и праздничные дни
В 2025 году в регионе завершилась масштабная образовательная программа по развитию наставничества в здравоохранении.
Более 200 медработников прошли обучение благодаря региональной программе
Температура воздуха 17 января в Самаре ночью -17, -19°С, днем -12, -14°С.
17 января в регионе без осадков, до -15°С
В Тольятти без теплоснабжения остались жители МКД (371 человек) и три школы
Биолог Ирина Лялина рассказала в пятницу, 16 января, что белки и аминокислоты в составе молока — это строительный материал для нейротрансмиттеров, участвующих в передаче сигналов между нейронами, что важно для памяти и концентрации.
Биолог: регулярное потребление молока полезно для поддержания нормальной работы мозга
В Госдуме отреагировали на иск США за долги времен Российской империи
16 января в министерстве культуры состоялась встреча в рамках проекта «Творческие диалоги одаренных детей в сфере искусства городов-побратимов «Самара-Снежное».
Ирина Калягина встретилась с коллегами из Снежного
125
Биолог Ирина Лялина рассказала в пятницу, 16 января, что белки и аминокислоты в составе молока — это строительный материал для нейротрансмиттеров, участвующих в передаче сигналов между нейронами, что важно для памяти и концентрации.

Регулярное потребление молока полезно для поддержания нормальной работы мозга. Об этом и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина рассказала в пятницу, 16 января, пишут "Известия.Ru".

Белки и аминокислоты в составе молока — это строительный материал для нейротрансмиттеров, участвующих в передаче сигналов между нейронами, что важно для памяти и концентрации, отметила она.

«Витамины группы B, особенно В12 и В2, необходимы для нормального функционирования нервной системы, они поддерживают производство энергии в мозге и улучшают когнитивные процессы. Кальций и магний важны для передачи нервных импульсов и здоровья нервных клеток, а жирные кислоты, которые есть в основном в цельном молоке, поддерживают структуру клеточных мембран мозга и участвуют в его развитии и функционировании», — уточнила Лялина в беседе с Lenta.Ru.

Натуральное молоко полезно для детей, подростков и взрослых, нуждающихся в поддержке памяти, внимания и общего когнитивного здоровья. При этом биолог подчеркнула, что для выраженного улучшения остроты ума необходим комплексный подход: правильное питание, сон, физическая активность и умственная нагрузка.

 

Фото:  pxhere.com

