Биолог: регулярное потребление молока полезно для поддержания нормальной работы мозга

Регулярное потребление молока полезно для поддержания нормальной работы мозга. Об этом и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина рассказала в пятницу, 16 января, пишут "Известия.Ru".

Белки и аминокислоты в составе молока — это строительный материал для нейротрансмиттеров, участвующих в передаче сигналов между нейронами, что важно для памяти и концентрации, отметила она.

«Витамины группы B, особенно В12 и В2, необходимы для нормального функционирования нервной системы, они поддерживают производство энергии в мозге и улучшают когнитивные процессы. Кальций и магний важны для передачи нервных импульсов и здоровья нервных клеток, а жирные кислоты, которые есть в основном в цельном молоке, поддерживают структуру клеточных мембран мозга и участвуют в его развитии и функционировании», — уточнила Лялина в беседе с Lenta.Ru.

Натуральное молоко полезно для детей, подростков и взрослых, нуждающихся в поддержке памяти, внимания и общего когнитивного здоровья. При этом биолог подчеркнула, что для выраженного улучшения остроты ума необходим комплексный подход: правильное питание, сон, физическая активность и умственная нагрузка.

Фото: pxhere.com