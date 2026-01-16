В Госдуме отреагировали на иск США за долги времен Российской империи

По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике Дениса Кравченко у иска инвестиционного фонда Noble Capital RSD к России о возврате долгов времен Российской империи шансы на успешное юридическое решение маловероятны. Комментариями по этому вопросу политик поделился с «Лентой.ру».

Политик отметил, что с удивлением прочитал новость об этом. Он добавил, что, прежде всего, в юридическом смысле Российская Федерация не является правопреемником Российской империи. Правопреемством обладает лишь СССР, что закреплено в Конституции 2020 года.

Собеседник издания также указал на то, что вопрос о правопреемственности СССР в отношении Российской империи обсуждался весь 20 век, но окончательного решения принято не было.

Депутат напомнил, что Российская Федерация еще в 2006 году полностью погасила свой исторический долг перед Парижским клубом, в который входят и США, и это было признано мировым сообществом, пишет МК.