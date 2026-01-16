Каждый второй житель Самары считает январь самым сложным месяцем для карьеры

Девелопер Level Group провел исследование, чтобы узнать, как самарцы адаптируются к трудовым будням после длинных январских праздников. Оказалось, что 41,6% жителей Самары считают январь самым сложным карьерным месяцем. Каждому шестому из них (15,4%) тяжело вернуться к работе после длительного отдыха. Еще 20,2% признались, что именно в начале года острее всего ощущают выгорание и усталость от текущей работы — даже праздники не помогли им восстановиться. Еще 6% называют январь самым сложным рабочим месяцем, потому что рынок в спячке и новых вакансий немного.



Тем не менее, для четверти самарцев (22,1%) январь, напротив, месяц для спокойного планирования и старта нового года с новыми силами. После праздников они находят больше сил для амбициозных целей и их реализации. А 12,5% и вовсе не замечают разницы по сравнению с другими месяцами и воспринимают январь как обычный период для работы и жизни.

“Чтобы возвращение к делам не превращалось в насилие над собой, важно сместить фокус на профессиональную самореализацию и зацепиться за то, что вам нравится в вашей деятельности. Новый год — это отличная возможность начать новые инициативы или перезапустить старые процессы, оставив ошибки в прошлом. Это принесет радость и необходимый дофамин. Я рекомендую запланировать на первое время после выхода именно приятную часть задач, а неприятную рутину по возможности отодвинуть на более поздний срок. При этом критически важно в первые рабочие дни распланировать свою нагрузку, чтобы плавно войти в режим и не подвергать себя стрессу”, – комментирует Валентина Романова, HR-директор Level Group.



Опрос также показал, что четверть самарцев (24%) не прочь продлить праздники и взять отпуск. Из них только 5% уже запланировали отдых (подписали заявление или планируют взять больничный), еще 6% хотели бы отдохнуть подольше, но финансы не позволяют. А 13% вопреки желанию отдохнуть отпуск после праздников не одобрило начальство.