Жительницы Самарской области отдали деньги за икру, а получили пустые обещания
«Снежный десант» высадился в регионе: волонтёры очищают подходы к медучреждениям
Только 9% компаний в Самаре практикуют доплаты сверх выплат по больничным листам
Средние предлагаемые зарплаты шаурмистов выросли на 27%
В Самаре автобус №93 пройдет через главные медцентры
«Крылья Советов» проведут меньше игр, чем в прошлые зимние сборы
В Сергиевском районе машина сбила мужчину и ребенка
МВД РФ увеличило число пунктов миграционного контроля до 18
Только 9% компаний в Самаре практикуют доплаты сверх выплат по больничным листам

Только 9% компаний в Самаре практикуют доплаты сверх выплат по больничным листам

В опросе SuperJob приняли участие представители компаний и трудоустроенные экономически активные жители города.

46% работающих самарцев рассказали, что за последний год выходили на работу, будучи больными. Подобное поведение больше свойственно женщинам (50% против 42% среди мужчин). Горожане с высшим образованием ходят на работу с недомоганием чаще респондентов со средним профессиональным.

Реже ходят на работу больными те, кто зарабатывает больше (54% среди зарабатывающих до 80 тысяч рублей в месяц против 39% среди опрошенных с доходом более 150 тысяч).

Максимальный размер выплаты по больничному листу за один день в 2026 году составляет 6 827 рубля. 73% работодателей не практикуют доплаты сверх суммы, определенной государством. Доплаты до среднего заработка действуют в 5% компаний, 2% организаций доплачивают до оклада, 1% до фактической зарплаты, 1% доплачивают фиксированную сумму. Еще 3% работодателей принимают решение о доплатах в индивидуальном порядке.

Судя по комментариям эйчаров, тот факт, что финансово мотивировать сотрудников уходить на официальный больничный стали реже, связан с переходом к более гибким мерам (чаще всего речь идет о возможности работать из дома), что позволяет сотрудникам сохранить доход без оформления больничного листа.

Время проведения: 15—30 декабря 2025 года

