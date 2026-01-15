Только 9% компаний в Самаре практикуют доплаты сверх выплат по больничным листам

В опросе SuperJob приняли участие представители компаний и трудоустроенные экономически активные жители города.

46% работающих самарцев рассказали, что за последний год выходили на работу, будучи больными. Подобное поведение больше свойственно женщинам (50% против 42% среди мужчин). Горожане с высшим образованием ходят на работу с недомоганием чаще респондентов со средним профессиональным.



Реже ходят на работу больными те, кто зарабатывает больше (54% среди зарабатывающих до 80 тысяч рублей в месяц против 39% среди опрошенных с доходом более 150 тысяч).



Максимальный размер выплаты по больничному листу за один день в 2026 году составляет 6 827 рубля. 73% работодателей не практикуют доплаты сверх суммы, определенной государством. Доплаты до среднего заработка действуют в 5% компаний, 2% организаций доплачивают до оклада, 1% до фактической зарплаты, 1% доплачивают фиксированную сумму. Еще 3% работодателей принимают решение о доплатах в индивидуальном порядке.



Судя по комментариям эйчаров, тот факт, что финансово мотивировать сотрудников уходить на официальный больничный стали реже, связан с переходом к более гибким мерам (чаще всего речь идет о возможности работать из дома), что позволяет сотрудникам сохранить доход без оформления больничного листа.



Время проведения: 15—30 декабря 2025 года