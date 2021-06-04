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ПМЭФ: правительство Самарской области и Фонд развития ветроэнергетики подписали соглашение о сотрудничестве

4 июня 2021 17:01
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Предусмотрено строительство в 2022 – 2023 годах на территории региона ветряных электростанций.

4 июня в рамках Петербургского международного экономического форума между Правительством Самарской области и Фондом развития ветроэнергетики (совместный инвестиционный фонд ПАО «Фортум» и Группы «РОСНАНО») было подписано соглашение о сотрудничестве, которым предусмотрено строительство в 2022 – 2023 годах на территории региона ветряных электростанций совокупной мощностью 300 МВт. Подписи в документе поставили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор ООО «УК «Ветроэнергетика» Александр Чуваев. 

Соглашение предполагает проработку и реализацию проектов строительства ветропарков на территории региона, определяет общие принципы сотрудничества сторон. 

«Это не только инвестиции, не только экономическая составляющая. Важнейшая составляющая – экологическая. Вопросам экологии мы уделяем все больше и больше внимания. Это запрос времени. Запрос, который сегодня формирует общество», – отметил Дмитрий Азаров, говоря о проекте строительства ветропарков на территории Самарской области. 

Губернатор напомнил о том, что с осени 2018 года в регионе работает солнечная электростанция – один из крупнейших объектов такого рода в России. А теперь появятся и ветроэлектростанции.

«Конечно, это очень важно с точки зрения воспитания экологичности мышления - не только самых юных граждан страны, которые проживают на территории Самарской области, но и широких слоев населения и бизнеса», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Александр Чуваев сообщил, что в Самарской области Фонд развития ветроэнергетики приступает к реализации проектов по строительству ВЭС мощностью 236,6 МВт. Ожидается, что электростанции начнут поставки электроэнергии и мощности на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) в четвертом квартале 2022 года. 

«Мы рады, что география проектов Фонда расширяется за счет Самарской области – одного из ведущих промышленных центров страны. Мы уверены, что реализация проектов в области ветроэнергетики будет способствовать развитию энергетической инфраструктуры и дальнейшему росту инвестиционной привлекательности региона», – прокомментировал генеральный директор УК «Ветроэнергетика» Александр Чуваев. 

Инвестор также отметил поддержку, которую оказывает компании: «Мне очень приятно, что мы как инвесторы ощущаем полную поддержку со стороны Губернатора, Правительства Самарской области».

 «Сегодня еще один регион присоединяется к развитию отрасли ветроэнергетики. Реализация проектов по строительству ВЭС позволяет привлечь в Самарскую область и другие регионы РФ миллиарды прямых инвестиций, создать новые рабочие места, обеспечить прирост налоговых платежей, а также формирует спрос на локальные базовые материалы и сервисные услуги. Помимо прямых экономических эффектов, проекты ВИЭ улучшают энергетический баланс и формируют новый облик региона, отвечающий принципам ESG и устойчивого развития, что в итоге повышает его инвестиционную привлекательность. Масштабирование такого рода проектов – существенный шаг на пути декарбонизации российской экономики и своевременный ответ на возникающие вызовы, связанные с введением трансграничного углеродного регулирования зарубежными странами», – отметил Алишер Каланов, руководитель инвестиционного дивизиона УК «РОСНАНО», председатель совета директоров УК «Ветроэнергетика».

 

 

Теги: ветряные электростанции ПМЭФ Самарская губерния

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