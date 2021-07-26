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Областная общественная акция «Живая история Самарской губернии» стартовала в с. Приволжье

26 июля 2021 13:35
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Областная общественная акция «Живая история Самарской губернии» стартовала в с. Приволжье

В субботу, 24 июля, в с. Приволжье состоялось торжественное открытие уникальной интерактивной выставки с дополненной реальностью (AR) «Живая история Самарской губернии».

Почетными гостями на открытии стали глава муниципального района Приволжский Евгений Богомолов и председатель Собрания представителей муниципального района Приволжский Геннадий Адияков. Программа открытия включала много увлекательных мероприятий: уличный фестиваль кино, проведение тематической викторины по объектам выставки, интерактивную площадку «Поздравь Самарскую губернию с юбилеем», детскую площадку с анимационной игровой программой и многое другое.

26 и 28 июля 2021 года всех жителей и гостей муниципального района Приволжский приглашают стать участниками деловой программы «Ресурсная среда для каждого», в рамках которой министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования, министерство культуры и министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области проведут тематические форсайт-сессии. Так, 26 июля с 16.00 до 17.30 пройдет лекция «Самарская губерния: Люди. События. Символы», и состоится презентация мобильного информационно-библиотечного комплекса (библиобус) ГБУК «Самарская областная универсальная научная библиотека».

В социальной сети «ВКонтакте» все желающие могут принять участие в онлайн-мероприятиях: в конкурсе плакатов и конкурсе видеороликов, где можно рассказать о достоянии своей малой родины, а также в онлайн-марафоне по истории и достижениям Самарского региона «Живая история Самарской губернии». Итоги подводятся еженедельно.

Напомним, уникальная общественно-просветительская акция «Живая история Самарской губернии» стартовала в Самарской области в виртуальном пространстве в мае 2021 года и продлится до ноября. Акция приурочена к 170-летию Самарской губернии и посвящена основным вехам в истории становления нашего региона. Выставка такого масштаба впервые проходит в нашем регионе и ее площадками станут 32 локации для жителей 37 муниципальных образований Самарской области, в которых по заранее разработанному графику будет смонтировано современное выставочное пространство. В каждом пункте выставка будет работать не менее недели. Уникальный общественно-просветительский проект реализуется при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

В муниципальном районе Приволжский выставка продлится до 30 июля.

Более подробная информация об общественной акции «Живая история Самарской губернии» и онлайн-марафоне представлена на официальном сайте акции – живаяистория63.рф, и в официальных сообществах: https://vk.com/nasledie_pobeda, https://www.instagram.com/history_63/

Уважаемые жители гости Самарской области! Будьте внимательны к своему здоровью и здоровью близких, не нарушайте социальную дистанцию, избегайте массового скопления людей, соблюдайте масочный режим! Помните о мерах профилактики, главной из которых является вакцинация.

                           

Теги: Живая история Самарская губерния

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