Дмитрий Азаров поставил задачу развивать направление реабилитации жителей после коронавируса и других заболеваний

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел выездное совещание по вопросу модернизации имеющихся в регионе мощностей для реабилитации пациентов после перенесенных заболеваний, в том числе COVID-19.

Вопросы развития системы здравоохранения, в том числе реабилитации пациентов, обсуждались на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое в понедельник, 19 июля, провел Президент России Владимир Путин.

Глава государства тогда отметил: несмотря на сложные испытания, необходимость мобилизовать ресурсы на борьбу с коронавирусом, необходимо и дальше последовательно двигаться вперед. «Наша страна должна не просто отвечать на вызовы, а стремиться быть лидером глобальных изменений. У нас для этого есть все. Нужно при этом ставить и решать текущие вопросы, их много копится каждый день, но нельзя забывать про системные задачи, в единой логике долгосрочного развития нужно сочетать одно и второе», – подчеркнул на заседании Владимир Путин.

Тогда же Председатель Правительства страны Михаил Мишустин сообщил о новых стратегических инициативах, которые будут реализовываться в стране и станут частью единого плана достижения национальных целей. Одна из таких инициатив касается восстановления здоровья людей после перенесенных заболеваний и травм. «Планируем модернизировать систему медицинской реабилитации, чтобы через 10 лет практически все отделения и центры медицинской реабилитации были оснащены современным оборудованием. Причем не менее половины техники будет российского производства», – подчеркнул на заседании Глава кабмина.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о том, что программа по медицинской реабилитации граждан будет расширена, не ограничиваясь теми, кто переболел COVID-19. «С 2022 года начнется планомерное развитие инфраструктуры, к 2024 году будут дооснащены современным оборудованием около 75% всех отделений и центров реабилитации. Охват граждан медицинской реабилитацией увеличится более чем в два раза, в том числе за счет расширения реабилитационной помощи на амбулаторном этапе», – подчеркнула она.

Самара включилась в работу по реабилитации пациентов поле перенесенного коронавируса одной из первых. По поручению губернатора отделения реабилитации заработали на базе ряда санаториев, расположенных на территории региона. С начала года в них пролечились уже более 3 тысяч человек.

Также по поручению Губернатора региональный минздрав формирует планы по модернизации отделений реабилитации, подачу заявок на получение федеральной поддержки и инвестиционные предложения для коммерческих партнеров.

Одно из отделений, на базе которого сегодня проходят реабилитацию люди, перенесшие коронавирус, — реабилитационное отделение №1 Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина, открытое в конце прошлого года на базе бывшего санатория «Можайский». Жители региона могут пройти медицинскую реабилитацию в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи.

Сюда на долечивание направляются пациенты, перенесшие болезнь в среднетяжелой и тяжелой форме и требующие дальнейшего круглосуточного наблюдения в условиях стационара. Курс продолжается от 11 до 14 дней. Процедуры проводятся ежедневно в залах ЛФК, кабинетах физиотерапии и психологической разгрузки. С начала работы отделения реабилитацию в «Можайском» прошли 1715 пациентов.

Главный внештатный реабилитолог министерства здравоохранения Самарской области Анна Шишкина рассказала, что здесь в частности, с выздоравливающими проводят занятия на дыхательном тренажере-массажере «Универсал-2011», который разработали и производят в Самарской области. Он позволяет проводить тренировки дыхательной мускулатуры с созданием сопротивления, как на фазе вдоха, так и на фазе выдоха. Это помогает восстановить дыхательную и сердечно-сосудистую системы организма. «Мы оцениваем результаты по функциональным тестовым шкалам – эффект колоссальный», – рассказали сотрудники отделения.

На базе отделения Губернатор провел выездное совещание по развитию программ реабилитации. Также Губернатор проверил условия, в которых лечатся пациенты: процедурные кабинеты, палаты, столовую, бассейн. Дмитрий Азаров пообщался с пациентами и сотрудниками медучреждения, его интересовало, какая помощь необходима медикам, какие есть возможности у отделения: «Я приехал посмотреть, что надо поправить. Мы попросили министерство обороны, с учетом особой ситуации, связанной с развитием пандемии, передать нам этот санаторий, чтобы организовать здесь долечивание людей, которые в нем нуждаются. Это дает нам, в том числе, возможность разгрузить койки в ковид-госпиталях. Здесь находятся люди, которым не требуется экстренная, интенсивная терапия».

Один из пациентов медучреждения – житель Самары – Михаил Шатровский рассказал, что три недели лечился от ковида: «Поражение легких составило 25%, но лечение проходило тяжело, не было тенденции к улучшению. Врачи порекомендовали пройти реабилитацию. Здесь я прохожу восстанавливающие процедуры. Выписать должны через неделю».

«Есть ощущение, что силы приходят? – спросил Глава региона. – Потому что у меня после ковида была заметная слабость».

Михаил ответил, что силы возвращаются и этому во многом способствует обстановка: «Здесь можно выйти во двор, погулять, а в больнице – куда там выйдешь? Номера хорошие – туалет, душ».

Также Глава региона поинтересовался у Михаила, прививался ли он от коронавируса. «Не успел. Но теперь советую всем прививаться. Молодых это тоже касается», – ответил он. «Вакцинироваться лучше, чем болеть», – согласился Дмитрий Азаров.

Пациенты также обратили внимание на недостаток информирования о том, что именно необходимо брать с собой при поступлении в отделение реабилитации. Сюда направляют на долечивание, в том числе, жителей муниципальных районов, и в случае отсутствия той или иной принадлежности родственники не всегда могут ее оперативно привезти. Губернатор дал поручение главному врачу Самарской областной клинической больницы Сергею Пушкину обеспечить пациентов всеми необходимыми бытовыми принадлежностями, а министру здравоохранения региона Армену Беняну – составить памятку, что необходимо пациентам иметь при себе, отправляясь на реабилитацию.

Фото: СОВА