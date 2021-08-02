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31 июля на железнодорожный вокзал Самары прибыл туристический поезд проекта «Яркие выходные в Приволжье» – «Все оттенки жигулевского». Поезд доставил в Самарскую область 414 туристов из Татарстана, Марий Эл, Удмуртской и Чувашской республик.

За один день туристы смогли посетить два крупнейших города Самарского региона – Самару и Тольятти. Гостям показали самые яркие объекты Самарской области. Завтраки, обеды и ужины прошли в лучших ресторанах города, которые отличает не только высокая кухня и качественный сервис, но и потрясающие виды на Волгу и Жигулевские горы. Гости побывали на самой большой площади в Европе, прогулялись по самой большой и благоустроенной набережной, попробовали продукцию жигулёвского пивоваренного завода, посетили обновленную вертолетную площадку, сделали множество фото на территории неоготического замка Гарибальди и провели незабываемый вечер с видом на закат на берегу Жигулевского моря.

Гостей на вокзале встретил известный по всей России коллектив «Государственный Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова», который был неоднократно номинирован и побеждал в многочисленных всероссийских премиях.

Туристический поезд из Казани, Ижевска, Чебоксар и Йошкар-Олы в Самару стал продолжением проекта «Яркие выходные в Приволжье», который зародился в Самаре и был реализован Куйбышевским филиалом федеральной пассажирской компании, Горьковским филиалом федеральной пассажирской компании, ФРОС Region PR, «РЖД Тур», крупнейшими тур операторами регионов, органами власти субъектов Российской Федерации – Самарской, Ульяновской, Пензенской областей, республик Мордовия, Татарстан, Марий Эл, Удмуртской и Чувашской.

Следующий туристический поезд Самара и Тольятти будут встречать 15 августа, продажи туров уже начались.