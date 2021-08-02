Поезд доставил в Самарскую область 414 туристов из Татарстана, Марий Эл, Удмуртской и Чувашской республик

Я нашел ошибку
Главные новости:
Матч против "Арсенала" пройдет в Туле 7 августа.
"Крылья Советов" готовятся к матчу против тульского "Арсенала"
Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы.
Бывший начальник МУ МВД Сызрани осужден за получение взятки
Всего для ликвидации произошедших пожаров в минувшие выходные было задействовано 111 единиц специальной пожарной техники и 395 человек личного состава.
За прошедшие выходные спасатели региона выезжали на ликвидацию 50 техногенных пожаров
В аэропорту спортсменов тепло встретили родные, болельщики и тренеры. 
В  Курумоче встретили самарских спортсменов с триумфом выступивших на Олимпиаде в Токио
Погиб один из водителей.
В поселке Курумоч на автодороге столкнулись автомобили «Калина» и «Скания»
Почти 2 тысячи сообщений в социальных сетях отработали органы власти Самарской области в системе мониторинга "Инцидент Менеджмент" за неделю с 26 июля по 1 августа..
ЦУР СО: топ самых популярных обращений жителей губернии за неделю  
По предварительным данным дорожной полиции, водитель автобуса не справился с управлением.
В ДТП с туристическим автобусом на юге Турции погибли четыре человека: туристы, пострадавшие в ДТП, были из Самарской области
Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба.
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе оценивается как достаточно сложная и тревожная
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.02
-0.12
EUR 86.77
-0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В самарском Историческом парке впервые пройдет открытый шахматный турнир
В Самаре состоялся специализированный форум в сфере туризма и гостеприимства «Тур Притяжение 2021»
Выставка “В гостях у татар” пройдет в Музее имени Алабина в Самаре
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Поезд доставил в Самарскую область 414 туристов из Татарстана, Марий Эл, Удмуртской и Чувашской республик

2 августа 2021 17:52
201
За один день туристы смогли посетить два крупнейших города Самарского региона – Самару и Тольятти.

31 июля на железнодорожный вокзал Самары прибыл туристический поезд проекта «Яркие выходные в Приволжье» – «Все оттенки жигулевского». Поезд доставил в Самарскую область 414 туристов из Татарстана, Марий Эл, Удмуртской и Чувашской республик.

За один день туристы смогли посетить два крупнейших города Самарского региона – Самару и Тольятти. Гостям показали самые яркие объекты Самарской области. Завтраки, обеды и ужины прошли в лучших ресторанах города, которые отличает не только высокая кухня и качественный сервис, но и потрясающие виды на Волгу и Жигулевские горы. Гости побывали на самой большой площади в Европе, прогулялись по самой большой и благоустроенной набережной, попробовали продукцию жигулёвского пивоваренного завода, посетили обновленную вертолетную площадку, сделали множество фото на территории неоготического замка Гарибальди и провели незабываемый вечер с видом на закат на берегу Жигулевского моря.

Гостей на вокзале встретил известный по всей России коллектив «Государственный Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова», который был неоднократно номинирован и побеждал в многочисленных всероссийских премиях.

Туристический поезд из Казани, Ижевска, Чебоксар и Йошкар-Олы в Самару стал продолжением проекта «Яркие выходные в Приволжье», который зародился в Самаре и был реализован Куйбышевским филиалом федеральной пассажирской компании, Горьковским филиалом федеральной пассажирской компании, ФРОС Region PR, «РЖД Тур», крупнейшими тур операторами регионов, органами власти субъектов Российской Федерации – Самарской, Ульяновской, Пензенской областей, республик Мордовия, Татарстан, Марий Эл, Удмуртской и Чувашской.

Следующий туристический поезд Самара и Тольятти будут встречать 15 августа, продажи туров уже начались.

 

Теги: поезд Самарская губерния туристы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
По предварительным данным дорожной полиции, водитель автобуса не справился с управлением.
02 августа 2021, 21:19
В ДТП с туристическим автобусом на юге Турции погибли четыре человека: туристы, пострадавшие в ДТП, были из Самарской области
По предварительным данным дорожной полиции, водитель автобуса не справился с управлением. Происшествия
244
Один человек погиб. К месту нападения медведя на туристов вылетел вертолет.
28 июля 2021, 17:31
В Красноярском крае в природном парке "Ергаки" медведь напал на туристов
Один человек погиб. К месту нападения медведя на туристов вылетел вертолет. Происшествия
744
Областная общественная акция «Живая история Самарской губернии» стартовала в с. Приволжье
26 июля 2021, 13:35
Областная общественная акция «Живая история Самарской губернии» стартовала в с. Приволжье
В муниципальном районе Приволжский выставка продлится до 30 июля. Общество
627
В центре внимания
По предварительным данным дорожной полиции, водитель автобуса не справился с управлением.
2 августа 2021  21:19
В ДТП с туристическим автобусом на юге Турции погибли четыре человека: туристы, пострадавшие в ДТП, были из Самарской области
282
Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба.
2 августа 2021  21:08
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе оценивается как достаточно сложная и тревожная
159
Документ позволит странам дальнего и ближнего зарубежья больше узнать о передовых методиках самарской школы педагогики.
2 августа 2021  18:07
Подписано соглашение о сотрудничестве между Самарским педуниверситетом и Всемирной Ассоциацией выпускников российских вузов
509
Дмитрий Азаров поблагодарил строителей моста через Сок за досрочное открытие движения.
2 августа 2021  14:35
Дмитрий Азаров: «Без поддержки Президента набранные темпы развития региона были бы невозможны»
263
В понедельник, 2 августа, было открыто движение по Сокскому мосту в Самаре
2 августа 2021  13:56
В понедельник, 2 августа, было открыто движение по Сокскому мосту в Самаре
343
Весь список