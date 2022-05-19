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Отпускной бюджет россиян за год не изменился, а бюджет идеального отдыха вырос на 20%

19 мая 2022 11:43
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Отпускной бюджет россиян за год не изменился, а бюджет идеального отдыха вырос на 20%

Сумма, которую среднестатистический россиянин может позволить себе потратить 7 дней отпуска, по сравнению с прошлым годом практически не изменилась, а бюджет на неделю идеального отдыха вырос почти на 20%. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Средний бюджет на неделю отпуска на одного человека в этом году составляет 37 тыс. руб., а 35% россиян заявили, что не могут позволить себе отдых. На неделю идеального отпуска, по мнению россиян, нужно в среднем 160 тыс. руб. на человека. При этом женщины планируют более экономный отпускной бюджет, чем мужчины (33 и 40 тыс. руб. соответственно), и на отдых мечты денег представительницам слабого пола нужно меньше денег (143 и 175 тыс. руб.).

В прошлом году средняя сумма, которую могли позволить себе потратить на недельный отпуск россияне, составляла 36 тыс. руб. (сегодня — 37 тыс. руб.), а представления о стоимости недели идеального отпуска были скромнее (135 против 160 тыс. руб. соответственно). Таким образом, на отдых мечты денег сегодня нужно почти в 4,5 раза больше, чем россияне реально могут себе позволить.

Самый щедрый бюджет на отпуск — в Москве: в среднем 50 тыс. руб., и сумма, необходимая на идеальный отдых, тоже самая большая (175 тыс. руб.). Красноярск и Санкт-Петербург — на втором месте по фактическому бюджету на отпуск (по 43 тыс. руб.), а вот запросы к уровню расходов на неделю отпуска мечты у красноярцев выше, чем у петербуржцев (170 и 160 тыс. руб. соответственно). Самые экономные бюджеты на неделю отпуска среди мегаполисов — в Волгограде и Воронеже (по 33 тыс. руб. на человека), воронежцы и неделю идеального отпуска оценивают скромнее всех (140 тыс. руб.).

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 601
  • Время проведения: 1—18 мая 2022 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
  • Размер выборки: 3000 респондентов в общем опросе, 10000 респондентов в опросе населения городов-миллионников — по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов-миллионников
Теги: Опрос

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