Опыт Самары по стратегическому планированию представили на заседании Ассоциации городов Поволжья

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6 октября 2023 года в Перми прошло заседание Ассоциации городов Поволжья (АГП), в ходе которого участники обсудили стратегическое планирование и социально-экономическое развитие городов Поволжья, подвели итоги деятельности АГП за 2020-2023 годы. Самару представлял первый вице-мэр Максим Харитонов. В своем докладе он рассказал об опыте города по стратегическому планированию.

Стратегия развития Самары до 2025 года была принята в 2013 году. К процессу разработки были привлечены представители профессионального сообщества и жители города. Основные принципы, решения, которые были приняты и заложены в документе, позволили обеспечить устойчивое развитие экономики, рост научно-образовательного потенциала, способствовали укреплению позиций города как важнейшего транспортного, культурного, спортивного и туристического центра Российской Федерации.

Напомним, что стратегия Самары победила в 2014 году в конкурсе городских стратегий на XIII Общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России: обновление стратегий, обновление смыслов»; в докладе ЮНЕСКО на конференции ООН Habitat III в 2016 году стратегия Самары отмечена как лучшая практика устойчивого развития городов.

Однако за годы, прошедшие после утверждения Стратегии, накопился ряд предпосылок для ее корректировки. В частности, изменились условия развития городов, появились новые глобальные вызовы, в том числе пандемия коронавирусной инфекции, ужесточение внешнеэкономических санкций. Все это потребовало актуализации тех стратегических целей и задач, которые были первоначально заложены в Стратегию. Именно поэтому в 2022 году была проведена корректировка Стратегии на основе применения современных концепций, качественно новых подходов к стратегическому планированию.

Одним из таких подходов стал учет ESG-факторов, который предполагает обеспечение баланса между экологическими, социальными и экономическими целями.

В результате корректировки Стратегия дополнена новыми приоритетными направлениями, отвечающими ESG-повестке. А именно, развитие человеческого потенциала и социального пространства личности, повышение уровня и качества жизни населения, развитие креативных индустрий, обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления, цифровая трансформация.

«Актуализированная Стратегия развития нашего города, отражает интересы всего городского сообщества и учитывает характер экономических преобразований, происходящих в нашей стране. В ней собраны прорывные идеи и перспективные предложения развития Самары, - резюмировал Максим Харитонов. - Созданная на основе современных стандартов, с учетом мнений научного и бизнес-сообщества, стратегия позволит обеспечить устойчивое развитие города в условиях новых вызовов современности, занять лидирующие позиции по уровню и качеству жизни населения».

Также в ходе общего собрания членов АГП был рассмотрен вопрос о выборах руководящих органов управления Ассоциации. По результатам голосования новым председателем Ассоциации стал глава администрации г. Уфы Республики Башкортостан Ратмир Мавлиев, сменив на этом посту мэра г. Казани Ильсура Метшина.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Самары