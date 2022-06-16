Я нашел ошибку
Главные новости:
География конкурса получилась весьма обширной: на фестиваль приехали конкурсанты от Ростова-на-Дону до Хабаровска.
Фестиваль авторской музыки САМ.ФЕСТ собрал 50 тысяч зрителей на стадионе «Солидарность Самара Арена»
Сторож пояснил следователям, что накануне вечером распивал напитки с погибшим, выполнявшим работу плотника, в помещении охраны. 
В Самаре заключен под стражу сторож производственной базы, обвиняемый в убийстве плотника
В Самаре за сутки заболели 22 человека.
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
"АвтоВАЗ" начинает продажи автомобилей Lada Granta Classic 2022 года
"АвтоВАЗ" начинает продажи автомобилей Lada Granta Classic 2022 года
НОВАТЭК построит в Самарской области завод по производству сжиженного природного газа
НОВАТЭК построит в Самарской области завод по производству сжиженного природного газа
В Самарской области задержаны водитель и пассажир, перевозившие наркотики
В Самарской области задержаны водитель и пассажир, перевозившие наркотики
Набиуллина пообещала не запрещать доллар и евро в России
Набиуллина пообещала не запрещать доллар и евро в России
Самарский университет им. Королёва представил на ПМЭФ VR-интерактив "Эффект бабочки"
Самарский университет им. Королёва представил на ПМЭФ VR-интерактив "Эффект бабочки"
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +27 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 56.66
-0.43
EUR 59.12
-0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре музей Эльдара Рязанова проведет мастер-класс для детей
В СУ СКР СО прошел турнир по мини-футболу среди сотрудников ведомства
В селе Большая Глушица состоится открытие памятника и башкирский национальный праздник ЙЫЙЫН
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

НОВАТЭК построит в Самарской области завод по производству сжиженного природного газа

16 июня 2022 13:57
135
НОВАТЭК построит в Самарской области завод по производству сжиженного природного газа

В четверг, 16 июня, Правительство Самарской области и крупнейший производитель природного газа в России ПАО «НОВАТЭК» в рамках работы Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи в документе поставили Губернатор Дмитрий Азаров и Председатель правления компании Леонид Михельсон.

В рамках соглашения «НОВАТЭК» инвестирует в регион порядка двух миллиардов рублей в строительство малотоннажного комплекса по производству сжиженного природного газа на территории Особой экономической зоны «Тольятти». Кроме того, документ предусматривает реализацию совместных социокультурных проектов на территории Самарской области.

Дмитрий Азаров поблагодарил Леонида Михельсона за многолетнее сотрудничество, помощь и поддержку различных отраслей региональной экономики. «Налажено стратегическое партнерство, благодаря которому мы сотрудничаем по разным направлениям, в том числе в производственной сфере, совместно строим инфраструктуру, развиваем гуманитарную и культурную сферы. Хочу вас искренне поблагодарить за поддержку Академии Юрия Башмета, культуры и спорта, самарского образования и отдельно города Новокукйбышевска. Созданные центры по подготовке специалистов работают сегодня на всю экономику региона, – подчеркнул Губернатор, обращаясь к председателю правления компании. – Очень надеюсь, что сотрудничество будет продолжено, и новый проект по производству сжиженного газа, который мы создаем в Особой экономической зоне «Тольятти», будет успешен. Уверен, что уже в текущем году приступим к его реализации, начав строительство».

«Самарскую область я считаю своей родиной, потому что там начинал свою трудовую деятельность, – отметил Леонид Михельсон. – Самарская область – это регион с огромным промышленным потенциалом. Мы закончили строительство центра крупнотоннажных сооружений, было задействовано большое количество предприятий региона, которые создали для нас уникальное оборудование – например, это сызранский «Тяжмаш». Мы продолжаем поддерживать социальные программы. А сегодня подписали соглашение о строительстве завода СПГ в рамках нашей обширной программы. Мы продолжим строить заправочные станции, чтобы постепенно переводить автолюбителей и общественный транспорт на сжиженный природный газ, что в конечном счете окажет существенное влияние на улучшение экологической ситуации».

Во время двусторонней встречи Губернатора и председателя правления компании обсуждались вопросы по реализации важных для региона проектов в социальной сфере. «Достигнуты договоренности о начале реализации проекта по строительству здания театра «Грань» в Новокуйбышевске, что очень важно для всей театральной общественности нашего региона и не только. Надеюсь, что в ближайшее время мы оформим отношения и по этому проекту. Спасибо компании НОВАТЭК, Леониду Викторовичу Михельсону, за готовность 50-процентного финансирования этого проекта, – отметил Дмитрий Азаров по итогам встречи. – Кроме всего прочего, во время встречи мы затронули вопросы поддержки культуры, спорта Самарской области, в частности, волейбола. Уверен, и здесь наши предварительные договоренности будут реализованы».

Фото — Андрей Савельев.

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем России
12 июня 2022, 10:40
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем России
Он поблагодарил земляков за вклад в развитие нашей родной губернии, сохранение ее культурно-исторического наследия. Общество
982
Дмитрий Азаров поздравил соцработников региона с профессиональным праздником
08 июня 2022, 12:20
Дмитрий Азаров поздравил соцработников региона с профессиональным праздником
Задача всех уровней власти – сделать социальную службу еще более современной, мобильной и максимально человекоцентричной. Общество
1017
Дмитрий Азаров поздравил жителей Тольятти с юбилеем города
06 июня 2022, 13:46
Дмитрий Азаров поздравил жителей Тольятти с юбилеем города
Автоградцы отпраздновали День города: концерты прошли во всех районах. Общество
1190
В центре внимания
НОВАТЭК построит в Самарской области завод по производству сжиженного природного газа
16 июня 2022  13:57
НОВАТЭК построит в Самарской области завод по производству сжиженного природного газа
134
Впервые в развитие мелиорации в Самарской области будет инвестировано более 1 млрд рублей
16 июня 2022  12:52
Впервые в развитие мелиорации в Самарской области будет инвестировано более 1 млрд рублей
133
Стартовал приём заявок на ежегодный региональный конкурс компаний «Достояние губернии – 2022»
16 июня 2022  11:53
Стартовал приём заявок на ежегодный региональный конкурс компаний «Достояние губернии – 2022»
163
Самарская область стала одним из лидеров конкурсов Фонда президентских грантов в 2022 году
15 июня 2022  13:55
Самарская область стала одним из лидеров конкурсов Фонда президентских грантов в 2022 году
357
Карта жителя Самарской области отмечает год с момента запуска массовой эмиссии
15 июня 2022  10:17
Карта жителя Самарской области отмечает год с момента запуска массовой эмиссии
384
Весь список