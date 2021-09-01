На торгах в сентябре самарцы смогут приобрести квартиры, дома и земельные участки

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В середине сентября на электронной торговой площадке жители региона смогут приобрести земельные участки, частные дома, квартиры, а также нежилые здания, выставленное на торги в рамках исполнительных производств.

Управление ФССП России по Самарской области информирует о проведении торгов торгующей организацией. 17, 22 и 27 сентября 2021 года на электронной торговой площадке ООО «ВЭТП» (https://www.арест.вэтп.рф) пройдут торги, на которых все желающие смогут приобрести недвижимое арестованное имущество. Среди лотов насосная, фруктохранилище, ангар, картофелехранилище, а также земельный участок в 196,9 кв.м в Куйбышевском районе. Всё это будет выставлено на торги с начальной стоимостью 283 миллиона рублей.

«Уйдут с молотка» 7 земельных участков в п. Курумоч площадью в от 661 до 2 918 кв.м и стоимостью от 510 тысяч до 2,2 миллионов рублей, а также 7 квартир в г. Самаре стоимость от 1,4 до 2,6 миллиона рублей и площадью от 30 до 58 кв.м и 11 квартир в г. Тольятти общей площадью от 28 и 67 кв.м и стоимостью 800 тысяч до 1,8 миллиона рублей.

Внимание! Управление ФССП России по Самарской области размещает информацию о проведении торгов, но не проводит непосредственную реализацию имущества. Торги проводит специализированная организация. Узнать более подробную информацию о выставленных на торги лотах, как и обо всех имеющихся обременениях, можно на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области в разделе «Сервисы», вкладка «Извещения о проведении публичных торгов». Также дополнительная информация о реализуемом имуществе размещается на сайте http://torgi.gov.ru/.