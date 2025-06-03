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Самарцам объясняют, как при оплате долгов не попасться на удочку мошенников

3 июня 2025 10:44
149
Самарцам объясняют, как при оплате долгов не попасться на удочку мошенников

Регулярно мошенники придумывают новые схемы обмана, представляясь сотрудниками различных ведомств и служб, в том числе и судебными приставами. Чтобы не стать их жертвой, нужно следовать нескольким простым правилам:

- доверять информации лишь из надежных сервисов, указанных на официальном сайте ФССП России. С помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» (r63.fssp.gov.ru) можно узнать о наличии задолженности и легко ее погасить по указанным реквизитам. Оплатить долг можно также через личный кабинет на Госуслугах;

- при оплате задолженности по исполнительным производствам внимательно проверять реквизиты на официальном сайте ГУФССП России по Самарской области;

- всегда соблюдать правила парольной защиты ( это периодическая смена паролей, многофакторная аутентификация в банковских приложениях, особенно для платежей и денежных переводов);

- при поступлении подозрительных сообщений не переходите по ссылкам, не загружайте неизвестные файлы, не передавайте третьим лицам свои личные персональные данные, в том числе сведения о банковских картах и счетах, и не выполняйте требования о проведении по ним каких-либо финансовых операций.

Вся проверенная информация содержится только на официальных сайтах государственных органов и структур!

Теги: Акценты Судебные приставы

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