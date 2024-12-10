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В Самарской области для пресечения коррупционных правонарушений работает «телефон доверия»

10 декабря 2024 13:18
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В Самарской области для пресечения коррупционных правонарушений работает «телефон доверия»

Ежедневно в круглосуточном режиме в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Самарской области с целью оперативного реагирования на сообщения о фактах совершения сотрудниками органов принудительного исполнения коррупционных правонарушений работает «телефон доверия». Граждане, столкнувшиеся с неправомерными действиями сотрудников Главного управления, могут сообщить об этом по номеру: 8 (846) 266-54-89. Вся поступившая информация тщательно проверяется. В отношении допустивших нарушения сотрудников принимаются соответствующие меры.

Также отделом собственной безопасности Главным управлением Федеральной службы судебных приставов по Самарской области проводятся плановые и внеплановые проверки на предмет нарушения антикоррупционного законодательства со стороны сотрудников Службы.

Теги: Акценты Судебные приставы

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