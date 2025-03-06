Исполнительный лист можно подать в электронном виде

Я нашел ошибку
Главные новости:
Мероприятие направлено на увеличение доли местных производителей и их товаров на полках крупных торговых сетей.
Самарские производители и федеральные торговые сети встретились на «Школе ритейла» Минпромторга
Ориентировочное время восстановления водоснабжения потребителей в 21.00 сегодня.
В Красноглинском районе без воды остались 4737 человек
В областных соревнованиях участвовали 13 команд - 7 мужских и 6 женских. Соперники разыграли групповой этап, затем полуфиналы и матчи за медали.
Команды СамГТУ и ПривГУПС стали победителями регионального этапа турнира ПФО по баскетболу 3х3 среди студентов вузов
Это важный шаг для того, чтобы как можно больше образовательных организаций, где обучаются дети с нарушениями зрения, смогли включить в свои рабочие программы изучение материалов платформы.
Институт коррекционной педагогики выпустил методическое пособие по изучению платформы по цифровой грамотности для незрячих детей билайндлядетей.рф
По пути следования пригородных поездов и поездов дальнего следования пассажиры нарушают общественный порядок.
В Сызрани сотрудники транспортной полиции продолжают выявлять факты нарушения общественного порядка
Ценные подарки получили ребята, ставшие лучшими в специальной номинации от энергокомпании — «Технологии вокруг нас: безопасность и энергосбережение».
«Т Плюс» отметила победителей конкурса «ТехноСамара» среди воспитанников «Кванториума63»
В Волжском районе выбрали нового руководителя
В Волжском районе выбрали нового руководителя
В Турции начнут применять роботов-собак для борьбы с пожарами
В Турции начнут применять роботов-собак для борьбы с пожарами
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.79
0.55
EUR 95.7
1.8
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» пройдет экскурсия по выставке Дарьи Емельяновой
Новое мероприятие пройдет в Эко-лектории Самарского зоопарка
Праздничный концерт и флешмоб, приуроченный к 8 Марта, прошли на самарском вокзале
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Исполнительный лист можно подать в электронном виде

6 марта 2025 13:31
111
Исполнительный лист можно подать в электронном виде

ГУФССП России по Самарской области сообщает, что по заявлению лица, в пользу которого принят судебный акт, исполнительный лист может направляться судом в подразделение судебных приставов в виде электронного документа.

Данный документ подписывается судьей усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном законодательством. При направлении исполнительного листа в форме электронного документа, его изготовление на бумажном носителе не производится.

Для направления судом исполнительного документа в электронном виде взыскатель указывает об этом в заявлении на выдачу исполнительного документа.

Направление исполнительного документа в электронной виде позволяет ускорить процедуру поступления на принудительное исполнение исполнительных документов, снизить риски подделки и утраты исполнительных документов, а также  минимизировать расходы на оплату корреспонденции при направлении исполнительного документа почтовой связью.

 

Теги: Акценты Судебные приставы

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области для пресечения коррупционных правонарушений работает «телефон доверия»
10 декабря 2024, 13:18
В Самарской области для пресечения коррупционных правонарушений работает «телефон доверия»
В отношении допустивших нарушения сотрудников принимаются соответствующие меры. Общество
741
Жителей Самарской области призывают сообщать о коррупции
25 ноября 2024, 16:12
Жителей Самарской области призывают сообщать о коррупции
Вся поступившая информация тщательно проверяется. Общество
910
06 августа 2024, 10:20
Реорганизация отделения судебных приставов в Самаре
В связи с реорганизацией отделения исполнительные производства переданы в структурные подразделения в соответствии с территориальным принципом. Общество
969
В центре внимания
В Волжском районе выбрали нового руководителя
6 марта 2025  14:02
В Волжском районе выбрали нового руководителя
112
7 марта местами в Самарской области ожидается сильный и мокрый снег
6 марта 2025  13:55
7 марта местами в Самарской области ожидается сильный и мокрый снег
134
Реестр обещаний чиновников создадут в Самарской области
6 марта 2025  13:42
Реестр обещаний чиновников создадут в Самарской области
133
В Самаре продолжаются обсуждения Стратегии социально-экономического развития Самары до 2036 года
6 марта 2025  10:48
Продолжаются обсуждения Стратегии социально-экономического развития Самары до 2036 года
191
Самарская область применит лучшие нижегородские практики по работе с бизнесом
6 марта 2025  10:35
Самарская область применит лучшие нижегородские практики по работе с бизнесом
188
Весь список