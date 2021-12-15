На работу с черной зарплатой согласны лишь 4 из 10 самарцев

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Соискатели хотят стабильности и гарантий. Число согласных на зарплату в конверте меньше, чем было в 2019-м.



На работу с «черной» зарплатой сейчас согласны 40% россиян, «работать в белую» предпочтут 36% опрошенных. Чаще остальных на «черную» или «серую» зарплату согласны мужчины (46%) и респонденты старше 45 лет (44%). Реже всех получать зарплату в конверте хотят женщины и респонденты с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (по 35%).



По сравнению с аналогичным исследованием в период начала «второй волны» коронавируса в декабре 2020, число согласных на «серые» схемы выплаты вознаграждений снизилось на 4 п. п. — с 44% до 40%. Максимальным число согласных на работу с зарплатой в конверте было в 2009 — 60%, минимальным — в апреле 2021 года: лишь 36% были готовы трудоустроиться с оплатой по «серой» схеме.



В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob россияне из всех округов страны поделились мнением о работе с «черной» или «серой» зарплатой.