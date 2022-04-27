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Мантуров: Renault передаст России свою долю в «АвтоВАЗе»

27 апреля 2022 10:00
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Мантуров: Renault передаст России свою долю в «АвтоВАЗе»

Французская компания Renault намерена передать российской стороне свою долю в «АвтоВАЗе» с возможностью ее обратного выкупа в течение пяти-шести лет.

Как рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, это будет «сделка за рубль». Долю французского автоконцерна в 68%, скорее всего, получит НАМИ, пишет АИФ.

Мантуров отметил, что речь о покупке или национализации не идет, однако, если у компании нет сегодня возможности обеспечивать работу предприятия в Тольятти, власти страны вынуждены найти альтернативу.

Также министр опроверг появившуюся в СМИ информацию, что переговоры о передаче доли в «АвтоВАЗе» велись с китайскими или другими иностранными компаниями, сообщает ТАСС.

В конце марта стало известно, что Renault приостановила деятельность в РФ и изучает возможные варианты по своему участию в работе «АвтоВАЗа».

Теги: Автоваз

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