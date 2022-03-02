Конкурсный управляющий ООО «Томет»: за год удалось достигнуть стабильной производительности

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ООО «Томет», принадлежащее офшору Triumph Development Limited осужденного бизнесмена Эндрю Циви (партнер бенефициаров ПАО «Тольяттиазот» Владимира и Сергея Махлаев), накануне банкротства находилось в плачевном состоянии. Однако стратегия оздоровления предприятия, разработанная его конкурсным управляющим Анатолием Селищевым и поддержанная кредиторами, помогла ООО выйти из кризиса. О сегодняшнем состоянии предприятия, ходе конкурсного производства и перспективах развития «Томета» РАПСИ рассказал Анатолий Селищев.

Вы стали конкурсным управляющим ООО «Томет» в марте прошлого года. Что можете рассказать об итогах Вашей работы за 2021 год?

По сути, я действую не только в качестве конкурсного управляющего, но и одновременно мне приходится выполнять функции генерального директора предприятия, отвечающего за производство. За 2021 год «Томет» выработал более 705 тысяч тонн метанола. За год удалось достигнуть стабильной производительности – 2600 тонн метанола в сутки. Путем оптимизации работы обоих агрегатов по сравнению с 2020 годом удалось снизить затраты природного газа на 9 кубометров в расчете на 1 тонну продукции. Это сказалось на финансовых показателях. Выручка от продажи метанола за 2021 год составила 16,5 миллиарда рублей, то есть, по сравнению с 2020 годом, она выросла в 1,8 раза. Прибыль от продаж составила 8 миллиардов рублей, что более чем в 6 раз превысило показатели 2020 года. Чистая прибыль предприятия за прошлый год составила 5,9 миллиарда рублей. Уплачено 1,77 миллиарда рублей налогов и сборов в бюджеты разных уровней, что в 3,1 раза больше, чем в 2020 году.

Кроме того, в апреле–мае прошлого года мы провели профилактические ремонты, причем одновременно на обоих агрегатах метанола. Также провели технические освидетельствования и экспертизу промышленной безопасности оборудования. Этому предшествовала большая, но оперативно проведенная подготовительная работа по приобретению необходимых запчастей и комплектующих. Благодаря этому нам удалось завершить ремонтные работы в установленный регламентом срок.

Какие проекты удалось реализовать с того времени, когда Вы были назначены конкурсным управляющим?

На первом агрегате метанола произведена замена аппарата воздушного охлаждения, что позволило стабилизировать работу контура компрессора синтез-газа. На втором агрегате заменен катализатор печи риформинга, что также положительно повлияло на долгосрочную стабильность его работы. В настоящее время идет строительство весового комплекса для автомобилей, который позволит в 2022 году расширить географию поставок продукции для отечественных потребителей, расположенных в радиусе 300 км от предприятия. Степень готовности объекта – 90%, остались работы по благоустройству, которые будут выполнены этой весной.

Практически завершено строительство эстакады для налива метанола в автоцистерны. С вводом этого объекта мы расширим рынок сбыта для российских потребителей и повысим оперативность доставки.

Какие проекты будут осуществляться в 2022 году и с какой целью?

Выбран подрядчик для разработки проектной документации по реконструкции производства с целью увеличения производительности второго агрегата до 1600 т/сутки. В ближайшее время будет заключен договор. В стадии разработки находится проект строительства склада ТМЦ, которого у ООО «Томет» никогда ранее не было, ценное оборудование складировалось под открытым небом. Реализация проекта позволит обеспечить сохранность дорогостоящих ТМЦ.

На 2022 год запланированы и уже реализуются работы по улучшению бытовых условий работы персонала производства, постоянно проводится работа по улучшению условий работы людей с точки зрения охраны труда и промышленной безопасности. Я, как конкурсный управляющий, отдельным направлением своей деятельности выбрал сохранение трудового коллектива и создание безопасных условий работы для людей.

Кроме того, в 2022 году мы планируем возобновить реализацию проектов, которые направлены на улучшение технологических показателей производства и выпуск новых для предприятия видов продукции, например, жидкой углекислоты пищевого качества.

Таким образом, в соответствии с ранее принятым решением кредиторов продолжается стабильная текущая деятельность предприятия, производится выпуск и отгрузка готовой продукции, а также осуществляются все необходимые мероприятия в рамках процедуры банкротства.

Как идет процесс инвентаризации и оценки имущества? На каком этапе находитесь?

Инвентаризация имущества ООО «Томет» уже проведена, ее результаты опубликованы на сайте ЕФРСБ, в настоящее время проводится оценка имущества предприятия.

Когда, по Вашим расчетам, могут состояться торги?

В настоящий момент точные сроки указать не могу, так как еще не проведен ряд мероприятий, предшествующих реализации имущества должника. Как только предусмотренные Законом о банкротстве мероприятия будут проведены, приступлю к реализации имущества.

Прокомментируйте, пожалуйста, решение о недавнем приостановлении работы ООО «Томет» по иску Средне-Поволжского управления Ростехнадзора. Какие аргументы учел Самарский областной суд, сократив время остановки с 30 до 15 суток?

Мы изначально не были согласны с такой исключительной мерой наказания, как административное приостановление работы завода. Выявленные нарушения, по нашему мнению, не носили критического характера, к тому же, к дате рассмотрения заявления Ростехнадзора в суде первой инстанции большая часть нарушений уже была устранена. Для остальных планомерно осуществляется программа мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации предприятия.

Самарский областной суд учел наши возражения, которые мы изложили в апелляционной жалобе. Исполнительное производство было окончено 14 февраля, сейчас завод работает в обычном режиме. Отмечу, что в марте 2021 года я принял завод не в лучшем техническом состоянии. Инфраструктура была довольно изношенной, оба агрегата метанола требовали ремонтов, один из них простаивал после аварии полгода, но нам удалось за две недели марта восстановить его работоспособность и вернуть в строй. То есть технических проблем, которые оставила нам прежняя управленческая команда, накопилось немало. Сейчас все эти проблемы мы решаем.

Сказалась ли каким-либо образом смена органов управления ТоАЗа, которая произошла 27 ноября, на работе «Томета»?

Смена органов управления «Тольяттиазота» кардинально изменила наши взаимоотношения. На ТоАЗ пришла компетентная и профессиональная команда. У нас установилось конструктивное взаимодействие, мы совместно решаем все вопросы, всегда можно посоветоваться и получить поддержку. Разрешились и конкретные проблемы. Решен вопрос с обеспечением въезда на «Томет», который осуществляется с территории «Тольяттиазота». Например, проект строительства наливной эстакады мы планировали завершить еще в ноябре, для чего требовалось ежедневно пропускать на «Томет» по 20 машин с бетоном. Прежнее руководство пропускало только по два грузовика в день, что сильно затормозило строительство. Еще пример: как я уже сказал, в марте прошлого года мы отремонтировали и запустили второй агрегат метанола, но почти сразу же «Тольяттиазот» прекратил нам поставку газа на агрегат, что отрицательно повлияло на объемы производства. И только в конце июля мы добились возобновления поставок. И таких примеров много, когда бывшая команда топ-менеджеров вела себя неконструктивно, и вставляла нам палки в колеса.

Как Вы можете прокомментировать иск «Тольяттиазота» к «Томету» о возврате имущества «Томета» в состав активов ТоАЗа и возмещении ему упущенной прибыли в сумме 27 миллиардов рублей?

По имеющейся у меня информации, на данный момент иск оставлен без движения. В случае принятия его к производству арбитражным судом «Томет» будет готовить свою позицию по этому иску.

Какие отношения у Вас складываются с коллективом предприятия?

Я нахожусь в постоянном контакте с трудовым коллективом. Поначалу, конечно, сотрудники волновались – что теперь будет с предприятием, что будет делать новое руководство. Но эти волнения быстро прошли, потому что моей основной задачей было сохранение трудового коллектива и развитие предприятия, люди это поняли. Производственному персоналу в марте прошлого года была увеличена зарплата на 10-15 процентов. Это было сделано за счет экономии ФОТ, которая образовалась из-за увольнения членов прежней управленческой команды, получавших многомиллионные зарплаты, но никакой пользы заводу не приносивших. Они занимались чем-то совсем другим. Вместо них на завод были приняты опытные специалисты-производственники.

Кроме того, за год мы добились значительного роста нормы прибыли, и в декабре я поднял зарплаты всем сотрудникам еще на 10 процентов.

Введена система премирования. В конце года сотрудники получили премии за третий квартал, в ближайшее время будут выплачены премии за четвертый квартал, а также премии за работу по итогам года. Мы выполняем все социальные обязательства, всем работникам предприятия обеспечены стабильная работа и достойное вознаграждение за труд.

Моя задача – не обанкротить «Томет», а сделать так, чтобы завод продолжал работать, развиваться, производил востребованную потребителями продукцию, платил налоги, вносил вклад в социально-экономическое развитие региона.