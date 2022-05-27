Каждый второй самарец поддерживает возможность покупки отечественного автомобиля из средств материнского капитала

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В Госдуму внесен законопроект, который в случае принятия позволит тратить средства материнского капитала на покупку автомобиля российского производства. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, как представители экономически активного населения из Самары относятся я к подобной инициативе.

Каждый второй самарец поддерживает предложение, которое позволит тратить средства материнского капитала на покупку автомобиля: «Если в этом нуждаются родители ребенка. Как средство передвижения или для заработка».



Против подобной инициативы высказались 26% опрошенных: «Большие риски возникновения мошеннических схем с потерей средств»; «Многие необразованные семьи рожают много детей для получения маткапитала, а потом не следят за детьми»; «Я категорически против. Машина — это не предмет первой необходимости. Тем более для ребенка. Авто — это источник трат: страховка, бензин, ремонт»; «Жилье должно быть в приоритете»; «Почему именно отечественного авто?! Импортные безопаснее».



Женщины одобряют идею покупки автомобиля на материнский капитал чуть чаще мужчин (55 и 47% соответственно). Самарцы в возрасте от 35 до 44 лет позитивно оценивают инициативу чаще более молодых и более зрелых сограждан (52%). Среди респондентов с зарплатой до 50 тыс. руб. сторонников нового способа вложения маткапитала больше, чем среди тех, кто зарабатывает выше (54%). Респонденты с детьми одобряют законопроект чаще бездетных (53 и 46%).



По сравнению с исследованиями прошлых лет, россияне все чаще хотят иметь возможность тратить средства маткапитала на покупку автомобиля. В 2015 году, согласно опросам SuperJob, аналогичная инициатива получила поддержку 45% граждан, в 2009 — 43%.



Время проведения: 25—26 мая 2022 года