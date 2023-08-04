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Ильдар Гильмутдинов: Поддельного сидра и пива станет меньше

4 августа 2023 09:04
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Поддельного сидра и пива станет меньше

С 1 сентября эти напитки должны быть промаркированы, а их производители войдут в специальный реестр.

В России появится реестр производителей пива, пивных напитков, сидра, медовухи и пуаре, вести который будет Росалкогольрегулирование. Правительство 2 августа опубликовало постановление о правилах ведения этого реестра. Продукция обязательно должна быть промаркирована, чтобы можно было отследить ее оборот. Компании, которые производят эти напитки и не зарегистрированы в реестре, будут штрафовать, рассказал в интервью «Парламентской газете» первый зампред Комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.

- Ильдар Ирекович, кабмин опубликовал правила ведения реестра производителей пива, сидра и медовухи. Смогут ли выпускать эти напитки те, кто не входит в реестр?

- Нет, не смогут. Мы разработали закон о правилах оборота этих напитков, чтобы сократить количество контрафакта и избежать отравлений людей поддельной и некачественной продукцией. Все помнят, как в конце июля от суррогатного сидра погибли 46 человек и 61 пострадал. Чтобы такого не было, всех производителей пива, пивных напитков, сидра, медовухи, пуаре нужно строго контролировать. Они войдут в реестр, который будет вести Росалкогольрегулирование.

- Как зарегистрироваться в реестре и какая информация в нем будет?

- Нужно подать заявление лично или в электронной форме, с использованием усиленной электронной подписи. После проверки сведений компанию включат в реестр и укажут ее полное название и адрес, ИНН, виды производимых напитков. Некоторые организации, которые давно работают, включат в реестр автоматически. При регистрации в реестре надо заплатить пошлину — десять тысяч рублей. При внесении в него изменений пошлина составит пять тысяч. Реестр будет открытым — любой человек сможет заглянуть в него и проверить легальность производителя.

 

- Какие наказания предусмотрены для тех, кто нарушит новые правила?

- В конце июля президент подписал разработанные мной поправки в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающие ответственность за нарушение требований к производству и обороту пива, сидра и других слабоалкогольных напитков. За производство продукции компаниями, которые не находятся в реестре производителей пива, должностных лиц могут оштрафовать на 35—50 тысяч рублей, а юрлиц — на 200—300 тысяч рублей с возможной конфискацией готовых напитков, техники и сырья и приостановлением работы на два месяца.

Будут штрафовать и тех, кто вошел в реестр, но нарушил правила производства. Минимальный штраф составит 100—150 тысяч рублей, а за грубое нарушение придется заплатить 150—200 тысяч. Также предусмотрена конфискация продукции, оборудования, сырья и транспорта и приостановка бизнеса на срок до месяца. Грубым нарушением считается добавление в напитки этилового спирта, производство без использования средств измерения объема готовой продукции, отказ от передачи информации об объеме производства и оборота в Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС).

 

- Кто и каким образом будет отслеживать оборот пива, сидра и других напитков?

- За этим проследит Росалкогольрегулирование, и также оборот продукции отразится в ЕГАИС. С 1 сентября введут обязательную маркировку всех этих напитков, и можно будет отследить их путь от производства до прилавка. Маркировку вводим, чтобы закрыть бреши в контроле со стороны государства.   

 

- Не приведет ли новая система к подорожанию продукции?

- Нет, для этого нет никаких причин. Пошлина за регистрацию символическая. Все производители, которые сейчас легально работают, продолжат свою деятельность. Новая система снизит количество контрафакта — уйдут с рынка «серые» компании, которые делали пиво, сидр и медовуху нелегально, при этом не уплачивая налоги и создавая опасность для здоровья потребителей.

 

 

Теги: Прямая речь/Интервью

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