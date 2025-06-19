Губернатор Самарской области подписал соглашение о сотрудничестве региона с Альфа-Банком

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В рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Вячеслав Федорищев и Председатель Совета директоров Альфа-Банка Олег Сысуев и подписали соглашение о сотрудничестве.

Соглашение касается взаимодействия в рамках реализации государственных программ, направленных на социально-экономическое развитие, инвестиционных проектов и проектов государственно-частного партнерства на территории Самарской области. Также сотрудничество будет нацелено на развитие и внедрение современных банковских технологий и банковской инфраструктуры, проведение просветительских и обучающих мероприятий в рамках повышения финансовой грамотности населения, финансово-экономический консалтинг.

«Альфа-Банк активно сотрудничает с органами исполнительной власти региона, поддерживает субъекты малого и среднего бизнеса, кредитует на льготных условиях предприятия реального сектора экономики, в рамках спонсорской деятельности поддерживает ряд учреждений социальной сферы. Уверен, что соглашение будет способствовать формированию сбалансированной и устойчивой банковской системы региона, повышению доступности и качества предоставляемых услуг населению», - подчеркнул глава региона.

Альфа-Банк – крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 35 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. На территории Самарской области сейчас открыто 17 офисов для обслуживания физических и юридических лиц, центр ипотечного кредитования и А-Клуб.

«Альфа-Банк традиционно поддерживает социально-значимые инициативы, культурные и спортивные проекты в Самарской области. Уделяет пристальное внимание комплексной работе с молодежью, вузами, системой образования в целом. Также банк активно принимает участие в формировании устойчивого бизнес-сообщества в регионе. Мы поддерживаем стремление Правительства Самарской области к открытому диалогу между властью и бизнесом и готовы к активной совместной работе», - отметил Олег Сысуев.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области