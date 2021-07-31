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Глава ЦБ Набиуллина: инфляция в России будет долгосрочным явлением

31 июля 2021 18:20
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Она напомнила, что устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги происходило и в конце 1990-х, и в 2000-х годах.

Инфляция в России будет долгосрочным явлением, заявила в интервью Financial Times глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

Она напомнила, что устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги происходило и в конце 1990-х, и в 2000-х годах.

"Наше население жило во время низкого уровня инфляции очень короткие периоды времени. Инфляционные ожидания были более сдержанными, когда условия были стабильнее <...>, но они реагируют на пандемию и рост цен", — отметила глава регулятора.

Набиуллина подчеркнула, что ЦБ продолжит проводить жесткую кредитно-денежную политику. При этом, по ее словам, такие экстренные меры не должны быть продолжительными: необходимо расширять производство в стране.

Председатель Банка России также добавила, что цель регулятора по инфляции в 4% направлена на борьбу с бедностью. Осенью ЦБ рассмотрит вопрос о снижении целевого показателя инфляции до 2 или 3%, подытожила Набиуллина.

 

Фото:    РИА Новости / Григорий Сысоев

 

Теги: инфляция Набиуллина ЦБ

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