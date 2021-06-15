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Российская экономика восстановилась до докризисного уровня

15 июня 2021 15:37
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Российская экономика восстановилась до докризисного уровня

Российская экономика восстановилась до докризисного уровня, а во многих отраслях превысила его и продолжает расти.

Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, представляя в Госдуме отчет о работе ЦБ за 2020 год. По ее словам, последние решения ЦБ не мешают росту экономики. Набиуллина также отметила, что в последнее время растет инфляция и сравнила изменение денежно-кредитной политики с правильно выбранной по сезону одеждой.

11 июня совет директоров Банка России принял решение второй раз подряд повысить ключевую ставку на 0,5 п.п., до 5,5% годовых. При этом ЦБ видит предпосылки дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях, передает Радио Маяк.

Теги: инфляция Набиуллина Центробанк экономика

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