Самарских школьников приглашают на онлайн-урок Председателя Центробанка

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Что нужно знать об экономике, чтобы успешно управлять своими финансами?

Онлайн-урок Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной для школьников состоится 27 апреля в 9:30 (мск).

Вы узнаете:

— Что такое инфляция и как она влияет на наши финансы

— Почему изменение ставок в экономике важно для каждого

— Как связаны темпы экономического роста и личное благосостояние

— Что учитывать при выборе финансовых инструментов, начиная с самого первого заработка и заканчивая выходом на пенсию.

Урок пройдет в рамках бесплатной онлайн-олимпиады «Юный предприниматель и финансовая грамотность» на платформе Учи.ру.

Трансляция урока также будет доступна в личных кабинетах учителей и учеников (6 – 11-х классов) на платформе Учи.ру, в сообществе Банка России в социальной сети «ВКонтакте», также на сайте онлайн-уроков по финансовой грамотности Банка России.

Эльвира Набиуллина в прямом эфире ответит на вопросы от пяти участников онлайн-уроков по финансовой грамотности Банка России из наиболее активных регионов, а также на несколько вопросов, заданных в комментариях к трансляции «ВКонтакте».

Рекомендовано для школьников с 6 класса.

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