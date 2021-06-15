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Эльвира Набиуллина попросила депутатов защитить банковскую тайну от силовиков
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Эльвира Набиуллина попросила депутатов защитить банковскую тайну от силовиков

15 июня 2021 19:42
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Эльвира Набиуллина попросила депутатов защитить банковскую тайну от силовиков

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина во время годового отчета в Госдуме попросила депутатов защитить банковскую тайну от излишнего доступа к ней силовиков, чтобы та не превращалась в "решето". По ее словам, к этому вопросу следует подходить аккуратно, потому что иначе начнет сокращаться доверие к банковской системе.

Набиуллина заметила, что люди чувствительны к таким вещам, грубый подход может спровоцировать новых отток вкладов. При этом глава регулятора объяснила, что ЦБ готов обсуждать тему с расширением доступа к банковской тайне, но только не до уровня, который спровоцирует побег клиентов, переджает Радио Маяк.

Теги: банковская тайна госдума Набиуллина силовики

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