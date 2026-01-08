Флагманы инвестиционного роста: ключевые площадки Самарской области показали результат

В 2025 году в Самарской области завершено 26 крупных инвестиционных проектов. Как подчеркнул глава региона Вячеслав Федорищев, подводя основные итоги социально-экономического развития Самарской области в 2025 году, особый акцент был сделан на развитие инвестиционной среды. «Сегодня в регионе реализуется более 300 инвестпроектов с общим объемом вложений около 1,4 триллиона рублей», — отметил губернатор.

В их числе — запуск крупной ветроэлектростанции в Красноармейском районе, ввод в эксплуатацию современного логистического центра «Вайлдберриз», открытие нового корпуса Центральной заводской лаборатории ПАО «ОДК-Кузнецов» (одного из крупнейших в корпорации «Ростех»), а также ряд новых производств в сфере автокомпонентов. В высокой стадии готовности находится проект резидента ОЭЗ «Тольятти» «Фитнес Фуд» по производству специализированной пищевой продукции.

«Инвестиции бизнеса — это новые высокотехнологичные производства, рабочие места, а также налоги, которые мы направляем на развитие социальной сферы и повышение качества жизни наших граждан», — сказал Вячеслав Федорищев.

Росту инвестиций способствует развитие специальных площадок. Это индустриальные парки «Преображенка» и «Чапаевск», логистические парки «Преображенка-2» и «Новосемейкино». На них свои проекты реализуют 79 инвесторов, вложивших уже 48 млрд рублей и создавших 14,6 тыс. рабочих мест.

Флагманом привлечения инвестиций остается ОЭЗ «Тольятти», которая занимает 6-е место в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности особых экономических зон России. Резиденты выпускают автокомпоненты, лекарства, стройматериалы, упаковку и многое другое.

Резидентами двух ТОР («Тольятти» и «Чапаевск») являются 76 компаний. Они вложили 41,9 млрд рублей, создали более 14 тыс. рабочих мест и выплатили свыше 6,1 млрд рублей налогов. ТОР «Тольятти» сохраняет лидерство в стране по количеству резидентов.

В 2025 году технопарк «Жигулевская долина» укрепил позиции в тройке самых эффективных в стране, заняв второе место в Национальном рейтинге. Сегодня его резидентами являются 326 стартапов и компаний.

В 2026 году к работе приступит индустриальный парк «Самара», который позволит создать более 3 тыс. рабочих мест. Также в планах — создание инвестплощадки в Сызрани и запуск третьей очереди ОЭЗ.

«Мы фокусируемся на комплексной поддержке инвесторов: от помощи в подборе площадки до административного сопровождения на всех этапах. Самарская область предлагает уникальные конкурентные преимущества: выгодное положение, мощный промышленный и научный потенциал, квалифицированные кадры», — говорит врио заместителя председателя правительства – министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Работа ведется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Сопровождением инвесторов в Самарской области занимается Агентство по привлечению инвестиций, где в режиме «одного окна» помогают с выбором площадки, мерами поддержки и запуском проекта. Обращаться можно по телефону 8 (800) 505-90-36.

Фото: департамент информационной политики СО