Главные новости:
В Усадьбе Деда Мороза 9 января, ребят поздравит морозный гость из Беларуси, 10 января – якутский хранитель холода, а 11 января – татарский зимний волшебник.
На площади Куйбышева зимние волшебники из Беларуси, Якутии и Татарстана поздравят юных самарцев
При видимости 500 м и менее. Водителям и пешеходам советуют быть осторожней.
Ночью и утром 9 января в губернии ожидается туман
Подполковник полиции беседовал с ребятами о важности выбора будущей профессии, рассказал о службе в органах внутренних дел и преимуществах службы, объяснил, какие требования предъявляются к кандидатам и какими качествами должен обладать будущий сотрудник
В Новокуйбышевске подполковник полиции  встретился с курсантами военно-спортивной школы 
Tesla, главный конкурент BYD, на втором.
Китайская BYD заняла первое место в мире по продажам электромобилей в 2025 году
В 2025 году в Самарской области завершено 26 крупных инвестиционных проектов.
Флагманы инвестиционного роста: ключевые площадки Самарской области показали результат
Свое мастерство вновь покажут команды по синхронному фигурному катанию на коньках «Гэлакси» и «Волга Айс», воспитанники спортивной школы олимпийского резерва № 1 и 10.
Сегодня самарские фигуристы выступят на площади Куйбышева
Существенным стимулом среди врачей при выборе нашего региона для переезда стало обеспечение жильем.
Для привлечения в медучреждения региона новых специалистов разработаны беспрецедентные, меры поддержки
Ее прочитает историк, заместитель директора музея по развитию Анастасия Чекмасова.
Музей Эльдара Рязанова: лекция «Электро-театръ: появление кинематографа в Самаре» 
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке «Вечеринка»
В Самаре в "Заварке" пройдет медиаторский тур по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Флагманы инвестиционного роста: ключевые площадки Самарской области показали результат

180
В 2025 году в Самарской области завершено 26 крупных инвестиционных проектов.

В 2025 году в Самарской области завершено 26 крупных инвестиционных проектов. Как подчеркнул глава региона Вячеслав Федорищев, подводя основные итоги социально-экономического развития Самарской области в 2025 году, особый акцент был сделан на развитие инвестиционной среды. «Сегодня в регионе реализуется более 300 инвестпроектов с общим объемом вложений около 1,4 триллиона рублей», — отметил губернатор.

В их числе — запуск крупной ветроэлектростанции в Красноармейском районе, ввод в эксплуатацию современного логистического центра «Вайлдберриз», открытие нового корпуса Центральной заводской лаборатории ПАО «ОДК-Кузнецов» (одного из крупнейших в корпорации «Ростех»), а также ряд новых производств в сфере автокомпонентов. В высокой стадии готовности находится проект резидента ОЭЗ «Тольятти» «Фитнес Фуд» по производству специализированной пищевой продукции.

«Инвестиции бизнеса — это новые высокотехнологичные производства, рабочие места, а также налоги, которые мы направляем на развитие социальной сферы и повышение качества жизни наших граждан», — сказал Вячеслав Федорищев.

Росту инвестиций способствует развитие специальных площадок. Это индустриальные парки «Преображенка» и «Чапаевск», логистические парки «Преображенка-2» и «Новосемейкино». На них свои проекты реализуют 79 инвесторов, вложивших уже 48 млрд рублей и создавших 14,6 тыс. рабочих мест.

Флагманом привлечения инвестиций остается ОЭЗ «Тольятти», которая занимает 6-е место в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности особых экономических зон России. Резиденты выпускают автокомпоненты, лекарства, стройматериалы, упаковку и многое другое.

Резидентами двух ТОР («Тольятти» и «Чапаевск») являются 76 компаний. Они вложили 41,9 млрд рублей, создали более 14 тыс. рабочих мест и выплатили свыше 6,1 млрд рублей налогов. ТОР «Тольятти» сохраняет лидерство в стране по количеству резидентов.

В 2025 году технопарк «Жигулевская долина» укрепил позиции в тройке самых эффективных в стране, заняв второе место в Национальном рейтинге. Сегодня его резидентами являются 326 стартапов и компаний.

В 2026 году к работе приступит индустриальный парк «Самара», который позволит создать более 3 тыс. рабочих мест. Также в планах — создание инвестплощадки в Сызрани и запуск третьей очереди ОЭЗ.

«Мы фокусируемся на комплексной поддержке инвесторов: от помощи в подборе площадки до административного сопровождения на всех этапах. Самарская область предлагает уникальные конкурентные преимущества: выгодное положение, мощный промышленный и научный потенциал, квалифицированные кадры», — говорит врио заместителя председателя правительства – министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Работа ведется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Сопровождением инвесторов в Самарской области занимается Агентство по привлечению инвестиций, где в режиме «одного окна» помогают с выбором площадки, мерами поддержки и запуском проекта. Обращаться можно по телефону 8 (800) 505-90-36.

 

Фото:  департамент информационной политики СО

Теги: Самара Тольятти

