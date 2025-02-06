Финансирование для бизнеса: какие меры поддержки МСП действуют в 2025 году

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В 2025 году на федеральном уровне обновляются некоторые условия действующих программ финансовой поддержки малого и среднего бизнеса, а также внедряются новые инструменты.

Широкий перечень финансовых инструментов действует на уровне региона. «Предпринимательская инициатива – важнейший драйвер экономики. И здесь, опираясь на поддержку Правительства РФ, уверен, что наши предприниматели будут сильными, а новые – втягиваться в эту деятельность», — отмечал ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

В Самарской области основные программы льготного финансирования реализует Гарантийный фонд. Здесь предприниматели могут получить до 5 млн рублей по ставке от 1% до 12%, сроком до трех лет.

«В 2024 году ГФСО помог представителям малого и среднего бизнеса привлечь 2,3 млрд рублей на развитие, благодаря льготным финансовым продуктам: микрозаймам по минимальным ставкам и поручительствам для получения банковских кредитов. При этом ставки микрозаймов не зависят от уровня ключевой ставки Банка России», - рассказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Предприниматели могут привлекать и поддержку по федеральным программам. Минэкономразвития России разработало новые условия по льготным кредитам для субъектов МСП. Программа льготного кредитования субъектов МСП и самозанятых реализуется в рамках федерального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» в 2025–2030 гг. Компании могут получить кредиты в размере от 50 млн. до 2 млрд. рублей на инвестиционные цели. Максимальная ставка для заемщиков составит 17,5% годовых на период субсидирования кредитов при ключевой 21%. Обслуживание обязательств по займам, выданным в 2019–2024 гг., продолжится при условии неизменности их сроков и объемов. Ставка для заемщиков по «старым» кредитам останется прежней.

Особенностью новой программы будет приоритизация выдач по отраслям. Традиционно к ним относятся обрабатывающие производства, транспортировка и хранение, туризм, информационные технологии и научно-техническая сфера.

Весной готовится к запуску совместная программа Корпорации МСП и Минпромторга, она будет направлена на кредитование малого бизнеса в сфере станкостроения и робототехники. Средства можно будет получить на инвестиционные и оборотные цели.

Еще одна совместная программа Корпорации МСП и Минэкономразвития обеспечит льготные займы для резидентов ОЭЗ и 17 моногородов с наиболее сложной социально-экономической обстановкой. Запустить её планируют летом 2025.

В течение года также будет запущен новый лимит льготной программы кредитования высокотехнологичных компаний (сейчас это 3% годовых). Для МСП в сфере промышленности продолжат действовать льготные лизинговые ставки — 6% для российского оборудования и 8% для иностранного.

Появится также обновленная программа стимулирования кредитования от Корпорации МСП и Банка России. Кредитование будет осуществляться по ставкам ниже ключевой и ориентировано на приоритетные отрасли, включая туризм, производство, логистику, IT и научно-техническую деятельность. Программа позволяет получить кредит до 2 млрд. рублей сроком до 3 лет.

Из действующих сейчас механизмов сохранятся «зонтичные» поручительства Корпорации МСП, которые представляют собой дополнительное обеспечение по кредиту при отсутствии у заемщика залога и покрывают до половины от суммы займа. Они будут расширены за счет совместных «зонтичных» поручительств корпорации с региональными гарантийными организациями и ВЭБ.РФ. Последние будут рассчитаны на юридических лиц, занятых в секторе городской экономики.

«Обновленный набор инструментов будет больше сосредоточен на помощи эффективным компаниям в приоритетных отраслях. Это должно способствовать расширению вклада малого и среднего бизнеса в экономику предложения и обеспечение технологического суверенитета страны», - подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области