Еженедельная поставка сахара в Самару - около 700 тонн

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров успокоил местных жителей и рассказал о запасах гречки и сахара. Оказалось, что спрос увеличился в пять раз.

Вчера, 17 марта 2022 года, глава региона отвечал на интересующие вопросы граждан. Он постарался успокоить жителей. На данный момент, запасов достаточно, проблем с поставками нет и не предвидится. Причин для волнений и переживаний нет. Еженедельная поставка сахара в областной центр - около 700 тонн. В период ажиотажа на продукты количество поставляемого сахара не уменьшилось.

Некоторые магазины спекулируют на выросшем спросе и стараются завысить цены. Злоумышленников накажут. Также, губернатор подчеркнул, что посевные площадки готовы. Урожай будет хорошим. В ближайшее время выйдет указ по контролю цен на рынке, сообщает Самара-КП.