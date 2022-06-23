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Дмитрий Азаров принял участие в конференции поставщиков АВТОВАЗа

23 июня 2022 12:58
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Дмитрий Азаров принял участие в конференции поставщиков АВТОВАЗа

В четверг, 23 июня, на АВТОВАЗе прошла традиционная конференция поставщиков автокомпонентов, посвященная работе в новых условиях. В ее работе приняли участие Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, президент АВТОВАЗа Максим Соколов, заместитель министра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов, представители Союза Машиностроителей России, научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института НАМИ, а также более 180 поставщиков, включая представителей делегации из дружественных стран.

Открывая конференцию, Губернатор отметил, что сегодня необходимо объединить усилия всех, кто занят в производстве автокомпонентов и автомобилей. Это необходимо для преодоления тех сложностей, с которыми столкнулась отрасль ввиду беспрецедентного санкционного давления на нашу страну со стороны целого ряда недружественных государств.

«Но уверен, что наши инженеры, конструкторы, технологи, производители автокомпонентов смогут найти верное решение, чтобы справиться с задачей, чтобы отечественный автопром в полной мере работал сегодня на благо нашей страны», - заявил Глава региона.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что на протяжении всего периода своей деятельности Глава государства Владимир Путин уделяет повышенное внимание АВТОВАЗу. На совещании по развитию автопрома, которое прошло в Петербурге в рамках ПМЭФ-2022, Президент обозначил целый ряд задач для отрасли, а также был принят ряд решений по поддержке отрасли, в том числе производителей автокомпонентов.

«Считаю, что при такой поддержке, объединяя усилия, мы найдем правильные решения и восстановим ритмичную деятельность АВТОВАЗа и автопрома в целом», - сказал Глава региона.

Губернатор поблагодарил президента АВТОВАЗа Максима Соколова за готовность к поиску совместных решений, работе на взаимовыгодных условиях с производителями автокомпонентной отрасли.

Глава АВТОВАЗа отметил, что сейчас автогиганту и всей отрасли в целом оказывается высокий уровень поддержки, который необходимо оправдать. Президент автозавода выразил уверенность, что проблемы, сложившиеся в отрасли, решаемы, но безусловно это потребует времени.   

Сегодня перед АВТОВАЗом стоят задачи обеспечить непрерывность производства, расширить выпуск модификаций текущего модельного ряда. Конвейер был запущен с 8 июня, начали производство с выпуска модели «Лада Гранта». В июле на автозаводе планируется возобновить производство «Нивы». В перспективах перезапуск производства моделей «Ларгус» и «Лада Веста». Но одна из важнейших задач, которую поставил Президент России Владимир Путин на совещании по развитию автопрома, - сохранение трудовых коллективов.

«Наша задача – сохранить и удержать профессиональный коллектив, который будет способен профессионально разрабатывать и производить, продавать и обслуживать текущий и новый модельный ряд, - подчеркнул Максим Соколов. – Действуют федеральные и региональные меры поддержки, за что хочу поблагодарить Губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова. Благодаря принятым мерам часть коллектива удается обеспечить дополнительной работой и доходами, а это позволяет сохранить коллектив в этот сложный период».

Президент АВТОВАЗа отметил, что при разработке нового модельного ряда приоритетом станет технологический суверенитет компании и отрасли в целом, коллектив будет опираться на собственные платформы, локализованные решения и компоненты.

«Мы предпримем все усилия, чтобы АВТОВАЗ, вся автомобильная отрасль нашей страны восстановилась в короткие сроки, и мы продолжили быть одним из столпов нашей экономики», - заверил руководитель АВТОВАЗа.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов, обращаясь к участникам конференции - производителям автокомпонентов, отметил, что сейчас для них наступило время возможностей, когда часть ведущих мировых производителей автокомпонентов в добровольном порядке приостановили свои поставки, освободили ниши. Такой уникальной ситуацией необходимо воспользоваться. Замминистра призвал к совместной слаженной, командной работе, к инициированию инвестиционных проектов по производству необходимых компонентов и напомнил о тех дополнительных ресурсах, мерах поддержки, которые сейчас оказываются на всех уровнях.

Теги: Автоваз В центре внимания Дмитрий Азаров

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