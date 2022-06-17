Дмитрий Азаров: «Президент России уделяет огромное внимание АВТОВАЗу»

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В четверг, 16 июня, Президент России Владимир Путин на площадке XXV Петербургского экономического форума провел совещание, в ходе которого рассматривались вопросы развития автомобильной промышленности страны. В нем участвовали члены Правительства РФ, представители отраслевого крупного бизнеса, главы ряда субъектов РФ. В обсуждении проблематики отечественного автопрома принял участие Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Глава государства, открывая совещание, подчеркнул, что сегодня ситуация в российской автомобильной промышленности непростая. Президент отметил, что в стране снизились как выпуск автомобилей, так и их продажи. «Вместе с руководителями предприятий и компаний посмотрим, с какими трудностями сталкиваются российские автомобилестроители, автосалоны, центры технического обслуживания, обсудим возможные меры поддержки отрасли и наши дальнейшие действия в текущей, сегодняшней обстановке», - сказал Владимир Путин.

По решению Президента страны обсуждение текущей ситуации в российском автопроме было начато с крупнейшего предприятия Самарской области – АВТОВАЗа. Президент АВТОВАЗа Максим Соколов доложил о текущей обстановке и перспективах развития завода. Сегодня на предприятии идет выпуск автомобилей, ведется интенсивный поиск альтернативных поставщиков и углубление локализации производства. Предпринимаются меры по поддержке работников завода: в условиях частичной загрузки организованы временные работы для 25,6 тыс. работников, что позволяет им получать доход. Кроме того, предусмотрена организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 1,9 тыс. работников. Стабилизировать ситуацию на заводе удается благодаря совместной работе менеджмента АВТОВАЗа, Правительства РФ и Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, который держит на личном контроле вопросы жизнедеятельности завода и защиты трудового коллектива предприятия.

Глава государства подчеркнул, что сегодня одна из важнейших задач – обеспечить работу автомобильных заводов в России, их снабжение необходимыми компонентами, сохранить занятость трудовых коллективов.

В ходе совещания Владимир Путин обратил особое внимание на необходимость решения проблемы дефицита автокомпонентов и комплектующих. «Производители рассказали о самых острых проблемах, которые ограничивают их возможности. Прежде всего, это связано с поставкой комплектующих. Конечно, этому нужно уделить особое внимание. В текущем году, до окончания года нужно сделать все необходимое, чтобы ситуация не стала чрезвычайной, чрезмерно острой», - сказал Глава государства, также подчеркнув, что «необходимо выдержать ориентир на обеспечение технологического суверенитета России».

Стоит отметить, что Самарская область уже не первый год ведет работу по локализации автокомпонентов на территории региона. Так значительная часть резидентов особой экономической зоны «Тольятти» работает в сфере производства автокомпонентов, формируя мощный кластер в рамках одной площадки и имея огромный потенциал для дальнейшего развития. Кроме того, в настоящее время Самарская область претендует на размещение на своей территории технопарка в сфере электронной промышленности.

В рамках совещания также обсуждался вопрос более активного использования в автомобильной промышленности страны газомоторного топлива. «Это наше действительно конкурентное преимущество – наличие дешевого сырья. Здесь хотел бы обратить внимание наших руководителей в регионах: поддержка строительства заправочных станций – успех этого предприятия в значительной степени зависит от того, как эта работа организована в регионах», - сказал Владимир Путин.

Отметим, Самарская область активно развивает данное направление. В четверг, 16 июня, Губернатор Дмитрий Азаров и Председатель правления ПАО «НОВАТЭК Леонид Михельсон на ПМЭФ заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках соглашения «НОВАТЭК» инвестирует в регион более 2 миллиардов рублей в строительство малотоннажного комплекса по производству сжиженного природного газа на территории особой экономической зоны «Тольятти» и строительство в Самарской области заправочных станций, что позволит постепенно переводить автолюбителей и общественный транспорт на сжиженный природный газ.

Владимир Путин также поднял вопрос обновления автомобильных дорог, напомнив, что поставлена задача за ближайшие пять лет привести в порядок не менее 85% протяженности региональных дорог опорной сети. В Самарской области в последние годы фиксируются рекордные показатели по ремонту дорог. Так в 2021 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» было отремонтировано 114 участков дорог общей протяженностью 400 км.

По итогам совещания Владимир Путин озвучил ряд поручений, направленных на дальнейшее развитие автопрома в стране, которые напрямую касаются судьбы АВТОВАЗа.

Дмитрий Азаров отметил, что дискуссия на совещании с Президентом была очень содержательной – была возможность высказать позиции, и Владимир Путин очень внимательно отнесся ко всем озвученным предложениям.

«Предложения, которые были высказаны по поддержке АВТОВАЗа, отрасли, автокомпонентов, очень важны для нашего региона, поскольку помимо крупнейшего трудового коллектива - 32,5 тыс. человек - у нас в отрасли занято около 60 тыс. тружеников, которые работают и на АВТОВАЗе, и на еще двухсот предприятиях-смежниках в производстве автокомпонентов, - сказал Дмитрий Азаров, - То, что Президент на протяжении всего своего периода деятельности уделяет огромное внимание автомобилестроению и конкретно АВТОВАЗу, мы с вами знаем. И то, что это совещание прошло именно в эти дни, во время проведения Петербургского международного экономического форума, еще раз подчеркивает значимость этой темы и внимание Президента, как к отрасли, так и конкретно к АВТОВАЗу».

Дмитрий Азаров отметил, что переход АВТОВАЗа в государственное управление во многом вызвало живой отклик не только среди сотрудников завода, но и всех жителей Самарской области: «Уверен, что с таким подъемом, с таким настроем и, конечно, благодаря тем решениям, которые сегодня приняты Президентом, все самые сложные этапы, которые нам создали во многом искусственно, мы преодолеем, и АВТОВАЗ выйдет на новый этап развития».

Президент АВТОВАЗа Максим Соколов подчеркнул важность решений, принятых Президентом страны. «Рассчитываю, что все решения, которые будут отражены в протоколе, будут способствовать развитию автомобильной промышленности нашей страны. И не только то, что касается самого производства, но и поддержания трудовых коллективов. Один из вопросов, который был поставлен совместно с губернатором Дмитрием Азаровым на этом совещании, - это вопрос поддержки занятости. Он касался продления нормы в постановлении Правительства о временных работах на срок до 6 месяцев. Это очень важно, потому что, несмотря на то, что одна конвейерная линия АВТОВАЗа заработала 8 июня, вторую мы планируем запустить в июле, но часть сотрудников будет занята не в полной объеме. Эта мера поддержки очень важна».

Руководитель АВТОВАЗа отметил, что важным аспектом является поддержание спроса. Сегодня даже те автомобили, которые выпустили в начале года, не в полной мере раскуплены в дилерских центрах. Он выразил надежду, что запрашиваемая сумма, которая была согласована предварительно с Минфином РФ по итогам совещания, тоже будет поддержана. Это позволит стимулировать спрос на автомобили LADA. Максим Соколов отметил, что со следующего года при наличии спроса планируется выйти на тот производственный план, который был до 2019 года.

Глава АВТОВАЗа поблагодарил Дмитрия Азарова за поддержку, которая оказывается предприятию. Он подчеркнул: важно в этот непростой период быть вместе, получать поддержку во всех инициативах и знать, что всегда можно обратиться за помощью.

Дмитрий Азаров добавил: «Совещанию Президента предшествовала большая предварительная работа, наша совместная подготовка – так и должно быть. Два дня были с Максимом Юрьевичем в режиме постоянного взаимодействия и очного, и заочного (имею в виду телефонную связь), отрабатывали предложения». Глава региона выразил уверенность в том, что при такой поддержке отрасли со стороны Президента страны все сложности будут преодолены.

Фото : Kremlin.ru