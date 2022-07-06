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Дмитрий Азаров поручил создать в регионе систему капремонта деталей техники и оборудования

6 июля 2022 15:50
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Дмитрий Азаров поручил создать в регионе систему капремонта деталей техники и оборудования

В Самарской области будет создана комплексная система рационального использования деталей и комплектующих техники и оборудования. Такое поручение кабинету министров регионального Правительства дал Губернатор Дмитрий Азаров.

«Нам необходимо создать систему по капитальному ремонту техники и оборудования, рациональному использованию деталей и комплектующих, – заявил Губернатор, обращаясь к руководителям министерств. Нужно выстроить систему таким образом, чтобы возможности существующей техники, в том числе иностранного производства, использовались максимально эффективно и могли быть быстро заменены и восстановлены».

Практика, когда вышедшее из строя оборудование после списания разбирается на запчасти, а не отправляется целиком на утилизацию, позволяет создать запас комплектующих для проведения ремонтов действующей техники.

Дмитрий Азаров поручил председателю Правительства региона Виктору Кудряшову совместно с министром промышленности и торговли Андреем Шаминым, министром сельского хозяйства Николаем Абашиным, министром здравоохранения Арменом Беняном и руководителем департамента информационных технологий Константином Пресняковым в течение месяца разработать предложения по созданию системы рационального использования деталей и комплектующих техники и оборудования.

«Начать следует с сельхозтехники. У нас есть предприятия сельхозмашиностроения, их можно привлечь к этой работе, – подчеркнул Губернатор. – Это даст возможность сформировать запас узлов и агрегатов».

Руководитель области указал на необходимость формирования отрасли капитального ремонта и восстановления деталей. При этом Дмитрий Азаров поручил кабинету министров проработать меры поддержки компаний, чтобы им было выгодно сдавать списанную технику для вторичного использования.

«Крупные предприятия могут позволить себе купить новые машины, узлы и агрегаты, а средний и малый бизнес сможет использовать восстановленные детали. Это, в том числе, значительное удешевление, – акцентировал внимание руководителей министерств Губернатор. – Уверен, у нас есть на кого опереться в каждой отрасли. Поэтому мы должны выстроить эту работу по созданию системы рационального использования деталей и комплектующих списываемой техники и оборудования».

Инициативу Главу региона уже поддержали члены Общественной палаты Самарской области.

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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