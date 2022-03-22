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Дмитрий Азаров обсудил с мукомолами и пекарями вопросы продовольственной безопасности

22 марта 2022 20:06
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Планы на урожай, импортозамещение и долгосрочные контракты.

Во вторник, 22 марта, в Тольятти губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудил с представителями хлебопекарной и мукомольной промышленности ситуацию в отраслях и вопросы продовольственной безопасности. Эта встреча продолжила серию совещаний, которые глава региона проводит в последние недели с представителями разных отраслей. Это необходимо, чтобы отслеживать ситуацию в экономике и оперативно принимать необходимые решения. 

В регионе более ста предприятий обеспечивают население хлебом и хлебобулочными изделиями, производя ежесуточно около 180 тонн продукции. На территории работает 46 мукомольных предприятий. Несправедливые санкции в отношении России так или иначе отразились на каждом предприятии, но все они продолжают стабильно работать и строить производственные планы. Параллельно предприятия выстраивают новые логистические цепочки по поставке сырья и комплектующих, что гарантирует ритмичность производства и в дальнейшем.

В начале встречи Дмитрий Азаров подчеркнул: современные вызовы и сложности несут определенные риски, но в то же время открывают дополнительные возможности. Колоссальный импульс развитию предприятий, по мнению Главы региона, может дать импортозамещение.

«Очень надеюсь, что и в обсуждаемых сегодня вопросах мы затронем не только темы, связанные с рисками и вызовами, но и увидим возможности для себя, в том числе по импортозамещению продукции. Рассчитываю, что разговор будет конструктивный. Мы готовы откликнуться и зафиксировать для себя все ваши предложения, посмотреть, что мы, исходя из этого, сможем предложить на территории нашего региона», – обратился к участникам совещания Губернатор.

Дмитрий Азаров добавил, что большой пласт тем так или иначе связан с федеральными полномочиями, и заверил, что обязательно поднимет самарскую проблематику на уровне Правительства страны.

«Вы знаете, что вопросам поддержки регионов, отраслей уделяет большое внимание лично Президент Владимир Владимирович Путин. То, что мы с вами обсудим, те запросы, которые мы сформулируем, у меня будет возможность в ближайшие дни довести до правительственного штаба», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Совещание проходило на территории крупнейшего в регионе элеваторно-мельничного комплекса «Жито», входящего в ГК «СИНКО». Генеральный директор группы Эдуард Мнацаканян заверил, что компания готова круглогодично обеспечивать мукой различного качества всех потребителей.

«Единственная проблема, которую мы испытываем – это нехватка долговременных контрактов, – обозначил он. – Мы должны знать, что нужно производителям и сколько они у нас купят».

Как показывает опыт, долговременные контракты на поставку – это не только гарантия для производителя, но и для их клиентов. Цена в зависимости от ситуации может варьироваться, но потребитель обязательно сырье получает. Как показала ситуация с ажиотажным спросом на сахар, отсутствие таких контрактных обязательств серьезно отразилось на производителях хлебобулочных изделий.

«Гарантирующий объем, на мой взгляд, в нынешней ситуации, достаточно подвижной и динамичной, давал бы всем больше уверенности, – заметил Дмитрий Азаров. – Считаю, что это должно сподвигнуть к пересмотру подходов по долгосрочному планированию. Знаю, что предприятий, которые имеют долгосрочные поставки сырья, немного. Эти подходы надо пересмотреть, а на уровне Правительства мы подумаем, как будем создавать для этого дополнительные стимулы».

Среди тех, кто уже ощутил некоторые сложности в диалоге с поставщиками – «Самарский БКК». Причина – отсутствие, в том числе, долгосрочных договоренностей. Об этом рассказал гендиректор компании Владимир Ерошин. И высказал уверенность, что с проблемами БКК справится: «Каждый день приносит новые вопросы: по сырью, по материалам. Трудно оценить, как будут изменяться цены, и в связи с этим нам тяжело ориентироваться по стоимости нашей продукции. Будем думать над долгосрочными контрактами, но в сегодняшней ситуации мало кто на это идет. Пока вопросы решаем, предприятие обеспечивается сырьем, работаем стабильно».

«Этот опыт нас должен научить по всем направлениям. Долгосрочное партнерство всегда в плюс, потому что и вы заинтересованы в поставщике, и вы интересны ему как потребитель», – резюмировал Дмитрий Азаров. Он также добавил, что вовремя подставленное плечо партнера – гарантия и защита от ценовых, чаще всего спекулятивных, колебаний.

Сразу несколько проблемных моментов отметила гендиректор ООО «РКК-Самара» Лилия Абралева. Прежде всего, это сложности с комплектующими и расходными материалами для высокотехнологичного производства. Компания сейчас переориентируется на новые рынки, ищет партнеров в дружественных странах.

Дмитрий Азаров посоветовал в этой ситуации плотнее работать с региональным экспортным центром. Здесь готовы содействовать в выстраивании логистических цепочек, окажут помощь для выхода на федеральные министерства и торговые представительства.

Вопросы импортозамещения в упаковке затронул гендиректор АО «КрайКаравай» Анатолий Зеленцов. В пищевой промышленности – это сейчас позиция номер №1. В ходе обсуждения прозвучало предложение реализовать инвестпроект, например, в ОЭЗ «Тольятти». Для этого необходимо сформировать всеми предприятиями отрасли свои заявки и объемы, которые необходимы для импортозамещения в упаковке. Также участники встречи затронули тему продолжения и завершения уже запущенных инвестпроектов пищевиков.

 

Теги: Дмитрий Азаров

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