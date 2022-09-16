Дмитрий Азаров обсудил с депутатами губернской думы поправки в бюджет

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В пятницу, 15 сентября, началась осенняя сессия в Самарской губернской думе. С началом работы депутатов поздравил Губернатор Дмитрий Азаров. Перед пленарным заседанием он встретился с заместителем председателя областного парламента Мариной Антимоновой и председателем комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Виктором Кузнецовым, чтобы обсудить поправки в главный финансовый документ региона.

«Я вас поздравляю с началом осенней сессии Самарской губернской думы, – обратился Губернатор к парламентариям. – У вас каникул не было, вы были на рабочих местах, в повестке. И свидетельством тому является большая работа, которая проведена с депутатами по подготовке внесения изменений в бюджет».

Напомним, в начале текущей недели руководитель области вышел с инициативой о внесении изменений в региональный бюджет с учетом поступления дополнительного финансирования из федерального центра – почти 24 млрд рублей. Большую часть поступивших средств Губернатором было предложено направить на развитие сфер здравоохранения, образования, строительство социальной и различного рода инженерной инфраструктуры, оказание комплекса мер поддержки граждан.

«Нам удалось добиться поддержки главного инфраструктурного проекта межгосударственного значения – это строительство трассы «Обход Тольятти» с мостовым переходом через Волгу. Мы заявились на удорожание проекта, еще в прошлом году на всякий случай подстраховали своими ресурсами. Но благодаря поддержке Президента России Владимира Владимировича Путина выделены дополнительные средства в соответствии с моим письмом, за что Главе государства огромное спасибо. Это дает нам полную уверенность в ритмичной работе стройки и сдаче объекта в соответствии с ранее установленными сроками», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Напомним, общая длина моста составит 3,7 км, а протяженность новой трассы – порядка 100 километров. Она станет частью международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай». Текущий уровень технической готовности объекта составляет более 60%. Завершить все работы планируется в 2024 году.

«Кроме этого, дополнительные средства удалось привлечь и на развитие дорожной инфраструктуры – 1,4 млрд рублей. Эти средства мы направим на реконструкцию и ремонт автомобильных дорог, следуя запросам жителей Самарской области», – добавил Глава региона.

Дмитрий Азаров акцентировал внимание депутатов на том, что значительную часть средств предлагается направить на повышение заработной платы медиков, соцработников, сотрудников сферы образования – всего более 2,6 млрд рублей, из которых более 1,5 млрд – средства регионального бюджета.

«Врачи сегодня вновь на передовой, к сожалению, угроза распространения ковида велика, – отметил Губернатор. – Мы ни на минуту не упускаем из фокуса своего внимания развитие региональной системы здравоохранения. С 2018 по 2022 год на территории региона мы открыли 110 новых объектов здравоохранения – это больницы, поликлиники, офисы врачей общей практики, амбулатории, ФАПы. 200 больниц и поликлиник мы отремонтировали капитально. 14 тысяч медицинского оборудования, включая тяжелое, крайне востребованное за этот год нового приобретено. Мы создали четыре новых КТ-центра, покрывая всю область, и сейчас имеем возможность на ранней стадии четко диагностировать заболевания, в том числе ковид».

Дмитрий Азаров добавил, что повышение уровня заработной платы проходит в соответствии с Указами Президента страны: «Это решение позволит нам и здесь четко выполнять задачи, которые определены Главой государства».

Также, благодаря решению Президента России регион получает дополнительные средства на содействие занятости заселения. Эта мера поддержки необходима, в первую очередь для крупнейшего трудового коллектива региона – АВТОВАЗа. «Отдельно обращаю внимание на то, что Президент буквально 12 сентября на совещании с Правительством акцентировал внимание на проблему неполной занятости. На АВТОВАЗе около 3 тысяч человек из 32,5 тысяч имеют неполную занятость. Но уверен, что и там в ближайшее время мы это преодолеем благодаря той работе, которая позволяет нам уже в следующем году запустить линию по выпуску автомобилей Lada Vesta на тольяттинской площадке АВТОВАЗа. Тем не менее, эта поддержка сейчас крайне важна», – подчеркнул Дмитрий Азаров во время встречи с депутатами.

Он напомнил, что выделение дополнительных средств на поддержку занятости населения стало следствием совещания по развитию автомобильной промышленности, которое Владимир Путин провел на Петербургском международном экономическом форуме. «Там мы высказывали просьбу о пролонгации трехмесячного периода на поддержку занятости до полугода. Благодаря решению Президента, появляется такая возможность трудовые коллективы поддержать. Значительные средства – 1,7 млрд мы получаем из федерального бюджета», – отметил руководитель области.

«Эти средства позволят сохранить трудовые коллективы», – уверен председатель комитета губернской думы по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Виктор Кузнецов.

Дмитрий Азаров отметил, что 1,3 млрд рублей предлагается направить на модернизацию объектов ЖКХ, систем водоснабжения, ликвидацию незаконных свалок. Будут добавлены значительные средства на проектирование и строительство детских садов, школ, обеспечение жильем детей-сирот.

«Обеспечение жильем детей-сирот – это крайне чувствительный вопрос. Как вы знаете, в предыдущие годы – не один десяток лет – очередь все время росла. В последние три года мы вышли на уровень предоставления жилья в том количестве, сколько в год идет прирост. Теперь очередь не растет. Мы сделаем еще один шаг – в этом году около тысячи ребятишек получат жилье. Мы добавляем еще 547 миллионов рублей. И при каждом внесении изменений в бюджет мы стараемся изыскать возможность добавлять средства на это направление», – акцентировал Губернатор.

Заместитель председателя Самарской губернской думы Марина Антимонова добавила, что в вопросе обеспечения жильем детей-сирот в этом году в регионе впервые реализуется новый подход, который был разработан совместными усилиями Правительства региона, Прокуратуры области и депутатов губернской думы. «Мы начали выдавать сертификаты на приобретение жилья тем детям-сиротам, которые уже достигли возраста 23 лет, имеют работу и определенный доход, – рассказала вице-спикер парламента. – Мы дорабатываем подходы, оцениваем, как реализуется эта выплата. Очень надеемся, что это тоже поможет разгрузить очередность и в большей степени удовлетворить достаточно взрослых ребят, кто может выбрать населенный пункт, где приобрести себе подходящее жилье». При этом есть возможность участвовать в программе «Жилье для молодой семьи», что позволит добавить средства на приобретение жилья. Кроме того, при необходимости можно привлечь кредитные деньги.

Дмитрий Азаров обратил внимание на необходимости оказания помощи детям-сиротам при приобретении жилья по сертификату. «Вручение сертификатов – хороший инструмент. Но юного гражданина могут обмануть мошенники при приобретении, продаже, мены квартиры. Такие риски, к сожалению, есть. Поэтому очень важно, чтобы механизм, который мы сейчас внедряем с помощью сертификатов, предусматривал защиту ребят из числа детей-сирот от мошеннических действий», – акцентировал Губернатор.

Марина Антимонова добавила, что депутаты получают информацию по своему округу о том, кто из детей-сирот планирует приобрести жилье и совершить сделку, и оказывают помощь, поддержку и содействие. «Очень хорошая практика, что депутаты помогают ребятам распорядиться своими средствами разумно, эффективно», – отметил Глава региона успешный опыт работы парламентариев.

Кроме того, по поручению Дмитрия Азарова социально-незащищенным людям, попавшим под переселение из-за строительства метро, помогут улучшить жилищные условия – в губернской думе разработан соответствующий законопроект. «Учитывая, что решение этого вопроса влечет за собой реализацию важнейшего для жителей всего региона проекта – строительство новой станции метро – мы планируем принять закон на сегодняшнем заседании сразу в двух чтениях», – отметила Марина Антимонова.

«С одной стороны, мы решаем инфраструктурную задачу, а с другой – должны улучшить жилищные условия людей, которые сейчас проживают в старых и аварийных домах, – отметил Глава региона. – Мы вышли на параметры по компенсационным выплатам за квадратный метр, исходя из средней рыночной стоимости, которая утверждена Правительством области». Исходя из этих расчетов жители Самары смогут приобрести жилье не в ветхих домах. «Можно было бы действовать жестко в рамках существующих федеральных норм через изъятие, но мы ставим себе задачу улучшить жилищные условия, приняв региональное решение в интересах людей», – добавил Губернатор.

«Мы в четвертый раз рассматриваем поправки в бюджет 2022 года. Напомню, что мы принимали областной бюджет с расходной частью в сумме 188 миллиардов рублей. Сегодня эта сумма увеличилась до 322,6 миллиардов. Это очень серьезный рост. Мы направляем средства на важнейшие проекты развития, – подчеркнул Виктор Кузнецов. – Это показатель эффективности работы Правительства Самарской области под вашим, Дмитрий Игоревич, руководством. Спасибо за то, что мы не секвестрируем, а увеличиваем бюджет, финансирование программ и проектов».

«Это непростая задача. То, что нам сейчас удается по всем важнейшим, перспективным направлениям, актуальным вопросам социальной повестки выделять дополнительные средства – это происходит, в первую очередь благодаря вниманию Президента России к нашему региону, – акцентировал Дмитрий Азаров. – Безусловно, это дает динамику развития нашего региона. Увеличиваются и меры социальной поддержки населения. За четыре года в два раза вырос объем средств с 15 млрд до 30 млрд рублей. Более миллиона человек в регионе получает те или иные меры поддержки».

Губернатор добавил, что в этом году работа по наполнению регионального бюджета была непростой. Еще в мае были пессимистичные прогнозы. «У нас в апреле-мае было падение индекса промышленного производства около 20% в сравнении с прошлым годом. Но мы мобилизовались, перестроили свое взаимодействие с промышленными предприятиями и в период распространения коронавирусной инфекции, и сейчас. Можно сказать, что санкционные удары экономика региона выдержала. В августе мы уже вышли на показатель индекса промышленного производства 101% – по отношении к августу прошлого года», – акцентировал Дмитрий Азаров.

Тем не менее, определенные сложности еще есть: по целому ряду предприятий возможно снижение налоговых отчислений. «Но та работа, которую мы провели в предыдущие годы по улучшению инвестиционного климата, по созданию новых рабочих мест, открывая ежегодно не менее 10 тысяч, позволило нам создать определенный запас прочности, – отметил Глава региона. – Удалось создать подушку безопасности с точки зрения государственных заимствований. Мы на 25 миллиардов на начало текущего года снизили государственный долг. И сейчас мы имеем возможность без каких-либо рисков, без снижения бюджетной устойчивости проводить заимствования и финансировать все важнейшие направления. Эта грамотная работа дает нам возможность в этот непростой год, когда мы столкнулись с беспрецедентными по своему масштабу несправедливыми санкциями, четко выполнять все взятые на себя обязательства и с опережением развиваться нашему региону. Без внимания Президента это было бы невозможно. Кроме того, своевременная подготовка документации, прогнозирование рисков, отработка с федеральным Правительством позволяет нам получать дополнительную поддержку. Очень надеюсь, что такую мобилизацию мы сохраним и в Правительстве региона, и в депутатском корпусе, чувствуя особую ответственность в этот период».

Дмитрий Азаров выразил уверенность в том, что второе полугодие будет заметно лучше, напомнив, что экономика региона напрямую зависит от развития АВТОВАЗа и всей автомобильной промышленности. «В планах АВТОВАЗа на второе полугодие выпустить 137 тысяч автомобилей – это на 15% больше, чем во втором полугодии прошлого года. И программа будущего – выпуск 500 тысяч автомобилей, столько АВТОВАЗ давно не делал. Все это вселяет в нас определенную уверенность. Мы находимся в постоянном контакте с руководством предприятия, помогаем в продвижении идей, проектов на федеральном уровне, подставляем плечо здесь, – отметил руководитель области. – Очень надеюсь, что этот непростой период мы пройдем достойно. Мы смогли адаптироваться к нынешним условиям, потому рассчитываю, что все намеченное мы выполним, изыскивая дополнительные средства на решение социальных вопросов».

Губернатор подчеркнул, что несмотря на сложности ни одна программа не закрыта, ни один проект не приостановлен, а темы строительства объектов ускоряются. Дмитрий Азаров напомнил 2008 год, когда была обратная ситуация: бюджеты сокращались, а программы замораживались. «Сейчас мы испытываем несопоставимый удар по экономике, но держим его и движемся вперед», – акцентировал руководитель региона.