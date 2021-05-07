Я нашел ошибку
Главные новости:
Также скорректирован режим работы метро.
9 мая будет будет пущен дополнительный транспорт  для вывоза самарцев после фейерверка
Где молодые специалисты из России, Англии, Финляндии, Польши, Бельгии и Намибии состязались в профессиональном мастерстве по компетенции «Поварское дело».
Выпускник Новокуйбышевского колледжа выиграл «золото» чемпионата WorldSkills UK 
Церемония принятия Присяги состоялась у мемориала памяти работникам правоохранительных органов, погибших при пожаре в здании УВД в феврале 1999 года.
Сотрудники УФСИН СО приняли Присягу на верность Родине
В течение двух дней за звание лучших интеллектуалов боролись около 170 учащихся 8-11 классов из всех регионов Приволжья. 
В Перми состоялся окружной финал Интеллектуальной олимпиады ПФО среди школьников
В целях улучшения транспортного обслуживания поселка и повышения ритмичности работы общественного транспорта.
Для жителей Зубчаниновки вносится ряд корректив в работу автобусных маршрутов
Деревья максимально адаптированы к нашим климатическим условиям. 
Перед ДК «Заря» в Самаре высадили шесть голубых елей
По многочисленным обращениям, поступившим в Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России».
Приём заявок на онлайн-шествие Бессмертного полка продлён до 9 мая
Дмитрий Азаров предложил разработать программу поддержки сельхозпредприятий, привлекающих молодежь по целевому обучению.
Дмитрий Азаров и Валерий Ятманкин обсудили вопросы  развития ключевых отраслей экономики Исаклинского района
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.14
-0.44
EUR 89.51
-0.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Жителей Самарской области приглашают на онлайн-программу в честь Дня Победы
В Самаре День радио посвятят победному маю 1945 года
В Струковском парке прошел первый молодежный фестиваль #МирТрудМай
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Недвижимость Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

Дмитрий Азаров и Валерий Ятманкин обсудили вопросы  развития ключевых отраслей экономики Исаклинского района

7 мая 2021 16:30
112
Дмитрий Азаров предложил разработать программу поддержки сельхозпредприятий, привлекающих молодежь по целевому обучению.

Сельхозпредприятия Исаклинского района наращивают производственные мощности благодаря государственным программам и национальным проектам. Вопросы развития ключевых отраслей экономики муниципалитета губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудил на встрече с руководителем территории Валерием Ятманкиным.

Сельское хозяйство – ключевой драйвер развития района. По итогам прошлого года исаклинским аграриям удалось собрать рекордный урожай – валовой сбор зерна составил 67 тысяч тонн, что почти в 2 раза больше, чем в 2019, а средняя достигла 22,6 центнеров с гектара. Что касается животноводства, фермеры планомерно увеличивают поголовье крупного рогатого скота: на начало текущего года насчитывалось 8,5 тысяч голов КРС и еще более 3,6 тысяч дойных коров.

Такое динамичное развитие стало возможным благодаря комплексным мерам государственной поддержки. Новые перспективы открывает и нацпроект «Международная кооперация и экспорт». В прошлом году сразу два сельхозпредприятия – ООО СХП «Самсоновское» и СПК «Новый Путь» – были включены в реестр компаний Самарской области, которые будут отгружать свою продукцию на экспорт.

«У сельхозпредприятий сегодня есть возможность закупать современную дорогостоящую оборудование и технику, в том числе тракторы и комбайны. Но возникает кадровый голод – ощущается нехватка молодых специалистов», – обозначил проблему Валерий Ятманкин. Он добавил, что решить вопрос поможет целевое обучение в сельскохозяйственных техникумах и институтах. Именно в этом направлении развернули свою профориентационную деятельность крупные работодатели муниципального образования с выпускниками школ. «Уже есть несколько примеров, когда молодые ребята заключают договоры целевого обучения. Выигрывают все: студент получает стипендию и гарантированное место работы, а фермеры и аграрии – молодых специалистов. У нас уже есть несколько ярких примеров, когда из города молодежь возвращается в село», – поделился успешным опытом работы глава района.

Губернатор поручил Валерию Ятманкину провести встречу с сельхозпредприятиями района, чтобы выяснить, какое количество ребят проходит целевое обучение, получая стипендию, и сколько свободных вакансий есть в наличии.

«Предлагаю разработать и запустить областную программу поддержки работодателей, которые заключают договоры со школьниками и направляют их на учебу. Это – гарантия того, что специалисты точно вернутся в район. Необходимо проработать преференции для тех, кто готовит себе кадры», – выдвинул инициативу Дмитрий Азаров и поручил руководителю муниципалитета в течение месяца подготовить соответствующие предложения.

При этом, чтобы привлечь молодежь в село, нужно создавать комфортные условия для проживания. Именно на это и нацелены национальные проекты. В 2020 году району удалось достичь успехов в реализации национального проекта «Жилье и городская среда». В прошлом году было построено и введено в эксплуатацию более 5,2 тысяч квадратных метров жилья. Кроме того, благоустроены три общественных пространства и четыре дворовых территории. До 1 сентября текущего года новый облик получат еще 5 общественных пространств в селе Исаклы и 4 двора.

В прошлом году в рамках нацпроекта «Образование» получили новые возможности ученики Новоганькинской средней школы, где были оборудованы современные кабинеты цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Подобные классы к новому учебному году появятся и в образовательном учреждении села Новое Якушкино. А в деревне Сухарь Матак выполнят капитальный ремонт школы. Ведется работа и с одаренными детьми. Для них был запущен цикл открытых уроков «Проектория». Кроме того, в рамках нацпроекта «Демография» были оборудованы три универсальные спортивные площадки: в деревнях Ганькин Матак и Сухарь Матак, а также в райцентре. Строительство спортсооружений продолжится и в этом году, в том числе в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» – в селах Самсоновка и Саперкино.

Применить полученные знания можно не только в сельском хозяйстве, но и малом и среднем бизнесе. Этот сектор экономики в прошлом году, несмотря на пандемию, показал хорошую динамику. Численность людей в сфере МСП увеличилась до 1379. Выросло и количество самозанятых – до 120. Активными темпами развивается сельский туризм.

«Это направление необходимо развивать и поддерживать. Хороший опыт и точно востребованный. Не все жители городов выдерживают ритм, информационный поток, им хочется прикоснуться к родной земле, а не к асфальту. Потому сельский туризм точно будет востребован, и его развитию нужно способствовать. Здесь нужно посмотреть, какие дополнительные меры поддержки мы можем предложить. Очень перспективное направление, особенно на вашей красивой земле. Помогайте тем, кто хочет такой туризм развивать», – подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к Валерию Ятманкину.

Во время встречи отдельное внимание было уделено вопросам здравоохранения района. В рамках программы «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в прошлом году построен фельдшерско-акушерский пункт в деревне Сухарь Матак, приобретено 3 автомобиля для оказания скорой и неотложной помощи жителям района.

На сегодняшний день лечебные учреждения муниципалитета обеспечены врачами на 83%, а средним медперсоналом – на 89%. В прошлом году удалось привлечь 22 специалиста. «В последние годы мы достаточно хорошо поработали над тем, чтобы выпускники школ поступали в наш медицинский университет и профильные колледжи. Сейчас целевое обучение проходит 13 человек, из них уже два – придут к нам работать в этом году», – отметил Валерий Ятманкин.

Дмитрий Азаров подчеркнул: чтобы избежать дефицита кадров, необходимо работать с каждым выпускником индивидуально. «Важно, чтобы эти ребята возвращались в район. Целевой набор гарантирует это: если подписан договор, появляется взаимная ответственность, – отметил губернатор. – Прошлый год был особый, и крупные лечебные учреждения увеличили штат сотрудников, потому что нагрузка выросла. В вопросе привлечении молодых специалистов нужно быть настойчивее».

 

Теги: Исаклинский район экономика

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
С момента своего образования государственное радиовещание стало неотъемлемой частью жизни нашего региона.
7 мая 2021  15:04
Поздравление Дмитрия Азарова с Днем радио 
Общество
134
Еще 17 человек умерли за сутки от коронавируса в Самарской области
7 мая 2021  13:17
Еще 17 человек умерли за сутки от коронавируса в Самарской области
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
196
Сегодня, 7 мая, заканчивается приём заявок на участие в Бессмертном полку онлайн»
7 мая 2021  11:22
Сегодня, 7 мая, заканчивается приём заявок на участие в «Бессмертном полку онлайн»
Общество
218
Ко Дню Победы более 15 тысяч ветеранов Самарской области получат дополнительные выплаты
6 мая 2021  13:00
Ко Дню Победы более 15 тысяч ветеранов Самарской области получат дополнительные выплаты
Общество
570
Самарский аэропорт Курумоч получил пять звёзд безопасности по коронавирусу
6 мая 2021  10:47
Самарский аэропорт Курумоч получил пять звёзд безопасности по коронавирусу
Транспорт
562
Весь список